На 60-й день в Алтайском крае уже более 1,6 тысячи зараженных. Не все въезжающие в регион соглашаются на двухнедельный карантин, а санатории все-таки заработают в июне, но чуть позже, чем ожидалось. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за последние сутки. Общее число заболевших составило 1633 человек, среди них 172 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле выявили 49 зараженных;
- в Ребрихинском районе – 8;
- в Первомайском районе – 4;
- в Рубцовске – 3;
- в Бийске, Новоалтайске, Славгороде, Алейске – по 2;
- в Горняке, Крутихинском, Егорьевском, Усть-Калманском, Бурлинском, Зональный районах и в ЗАТО Сибирский – по 1.
География коронавируса расширялась до 55 территорий Алтайского края. На этот раз добавился Зональный район.
Уже выздоровело 717 человек, остальные продолжают лечение. Тяжелых больных – 34, на аппарате ИВЛ – 12 пациентов.
По данным регионального оперштаба на 28 мая, под меднаблюдением и на самоизоляции находятся 5679 человек.
В Алтайском крае скончался еще один пациент с COVID-19.
По данным оперштаба на 28 мая, в общей сложности в регионе уже 19 летальных исходов у пациентов с подтвержденным коронавирусом.
По официальной информации, вирус стал причиной гибели в десяти случаях, в шести – причина смерти в сопутствующих заболеваниях. Еще три случая исследуют эксперты.
В Алтайском крае продлили ограничения для турбизнеса. Соответствующий указ подписал губернатор Виктор Томенко.
Теперь запрет на бронирование мест, прием и размещение гостей:
- для санаториев и оздоровительных лагерей продлили до 8 июня;
- баз отдыха, кемпингов, гостиниц за пределами городов и райцентров до 22 июня.
Санатории Алтайского края начали подготовку к приему гостей.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил ограничения для турбизнеса. Принимать гостей на базах отдыха, в санаториях, кемпингах и гостиницах запрещено до 22 июня.
Если эпидситуация позволит, турбазы и рестораны откроются раньше указанного срока. И будут работать в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Еще в регионе до особого распоряжения приостановлена работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и организаций общественного питания.
В Алтайском крае действует пропускной режим. Всех въезжающих на легковых автомобилях останавливают на границе и проверяют документы.
Если люди приезжают на Алтай по рабочей необходимости или транзитом – пропускают, желая счастливого пути.
А вот те, кто пересекает границу без уважительной причины – отдохнуть или в гости – заполняют документы об уведомлении обязательной самоизоляции. Но на обязательный карантин соглашаются не все.
Одни передумывают на границе и разворачиваются, а вот другие ухитряются проехать в регион, минуя кордоны, по полевым дорогам.
Несмотря на то, что турбазы и кемпинги в крае не работают, поток туристов, желающих отдохнуть на Алтае, довольно велик и во время пандемии. Особенно перед выходными.
Подробнее о том, как работают посты и что там происходит – в материале amic.ru.
Принимать документы абитуриентов будут с 20 июня по 17 августа. То есть до сдачи ЕГЭ можно будет написать электронное заявление о поступлении в вуз на выбранное направление. А результаты экзаменов –отправить в университет позже.
В этом году процедура поступления в основном пройдет онлайн, поэтому и пакет документов придется оправлять, а не приносить лично. Для дистанционного поступления нужна будет и электронная подпись абитуриента.
Подробнее о приемной кампании 2020 – читайте здесь.
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Об ограничениях и возможностях
- как оформить больничный работающим пенсионерам в мае 2020;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
- как оформить медкнижку не выходя из дома;
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса,
- вернуть деньги за отмененный рейс.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020.
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