В регион ездят тайными тропами

В Алтайском крае действует пропускной режим. Всех въезжающих на легковых автомобилях останавливают на границе и проверяют документы.

Если люди приезжают на Алтай по рабочей необходимости или транзитом – пропускают, желая счастливого пути.

А вот те, кто пересекает границу без уважительной причины – отдохнуть или в гости – заполняют документы об уведомлении обязательной самоизоляции. Но на обязательный карантин соглашаются не все.

Одни передумывают на границе и разворачиваются, а вот другие ухитряются проехать в регион, минуя кордоны, по полевым дорогам.

Несмотря на то, что турбазы и кемпинги в крае не работают, поток туристов, желающих отдохнуть на Алтае, довольно велик и во время пандемии. Особенно перед выходными.

Подробнее о том, как работают посты и что там происходит – в материале amic.ru.