Общежитие переделают в обсерватор

Общежитие № 2 медуниверситета в Барнауле переведут в режим обсерватора. Туда будут заселять студентов, которые переболели COVID-19, так как по правилам после выздоровления они должны находиться на самоизоляции еще 14 дней.

Проживающих в этом здании студентов временно хотят переселить в общежитие № 3. Однако на это пока никто не согласился. Ведь третье общежитие находится на карантине после вспышки заболевания и если учащиеся заедут туда, им также придется соблюдать ограничительные меры. Поэтому студенты собираются переезжать к родственникам, друзьям или снимать квартиры.

Если не в курсе, то в общежитии № 3 произошла вспышка коронавируса. Выявили около 40 заболевших. Их отправили в Краевой госпиталь для ветеранов войн, остальных студентов оставили в общежитии, которое закрыли на карантин.