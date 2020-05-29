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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 61

, ИА "Амител"
Главное за 29 мая
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Прирост заболеваемости так и не пошел на спад. Из студенческого общежития решили сделать обсерватор, у воспитателя детсада выявили коронавирус, а в летние оздоровительные лагеря ребенка не пустят без справки, подтверждающей отсутствие контакта с зараженными. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших в Алтайском крае?

75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Заболевших уже 1708, среди них – 174 ребенка.

За минувшие сутки:

  • в Барнауле зарегистрировали 58 заболевших;
  • в Рубцовске – 6;
  • в Волчихинском и Завьяловском районах – по 2;
  • в Камне-на-Оби – 1, Павловском, Рубцовском, Тюменцевском, Алтайском, Усть-Пристанском и Советском районах – по 1.

В 1144 случаях у пациентов заболевание протекает бессимптомно. В регионе 39 тяжелых больных, из них 12 находятся на аппарате ИВЛ. Из больниц уже выписали и отправили домой 728 пациентов (11 за минувшие сутки). 

2
Еще два случая смерти

За последние сутки в Алтайском крае не стало еще двух пациентов  с коронавирусом.

Таким образом, в регионе скончался 21 инфицированный человек. По данным оперштаба, только в 11 случаях причиной смерти стал COVID-19, в семи – другие заболевания. Еще по трем летальным исходам продолжается экспертиза.

3
В детсаду заболел воспитатель 

У воспитателя детского сада № 222 в Барнауле выявили коронавирус. 

Она контактировала с 13 детьми и 13 сотрудниками дошкольного учреждения. Сейчас четыре дежурные группы закрыты, проводится заключительная дезинфекция, организовано меднаблюдение за контактными лицами. 

Ранее сообщалось, что заражение произошло через контакт с инфицированным родственником. 

4
Общежитие переделают в обсерватор
Общежитие № 2 медуниверситета в Барнауле переведут в режим обсерватора. Туда будут заселять студентов, которые переболели COVID-19, так как по правилам после выздоровления они должны находиться на самоизоляции еще 14 дней. 

Проживающих в этом здании студентов временно хотят переселить в общежитие № 3. Однако на это пока никто не согласился. Ведь третье общежитие находится на карантине после вспышки заболевания и если учащиеся заедут туда, им также придется соблюдать ограничительные меры. Поэтому студенты собираются переезжать к родственникам, друзьям или снимать квартиры.

Если не в курсе, то в общежитии № 3 произошла вспышка коронавируса. Выявили около 40 заболевших. Их отправили в Краевой госпиталь для ветеранов войн, остальных студентов оставили в общежитии, которое закрыли на карантин.   

5
Новые правила для детских лагерей

Загородные лагеря для детей заработают не раньше 1 июля и по новым правилам.

К примеру, в этом году Роспотребнадзор запретил родителям посещать детей в лагерях, а сотрудникам перед работой придется сдать тест на COVID-19.

Покидать учреждение во время сезона нельзя. Всем ежедневно будут измерять температуру, большинство мероприятий станут проводить на улице, на отдыхе будут соблюдать все меры профилактики. Отдельные правила прописаны и для сотрудников.

Подробнее о работе детских лагерей и как организовать летние каникулы ребенку – в материале amic.ru.

6
План реанимации туризма

Туротрасль на Алтае будут "реанимировать" в четыре этапа.

  • На первом – работать туркомплексам разрешат только при соблюдении всех санитарных требований.
  • На втором – снимут отдельные ограничения для санаториев и туркомпаний.
  • На третьем этапе начнут работать хостелы. 
  • На четвертом этапе полностью возобновят работу все туробъекты (но некоторые меры профилактики они все же будут исполнять).

С 8 июня санатории Алтайского края начнут работать с учетом требований Роспотребнадзора. У гостей должна быть справка об отсутствии COVID-19, размещение в номере по одному человеку, а персонал учреждений должен проходить постоянное тестирование, помещения нужно регулярно дезинфицировать. Турбазы и отели запустятся после 22 июня. Им тоже придется соблюдать санитарные правила. Без этого теперь никуда.

7
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях

О детях и учебе

О деньгах

О работе

О профилактике

Об отдыхе и развлечениях

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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