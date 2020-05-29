Прирост заболеваемости так и не пошел на спад. Из студенческого общежития решили сделать обсерватор, у воспитателя детсада выявили коронавирус, а в летние оздоровительные лагеря ребенка не пустят без справки, подтверждающей отсутствие контакта с зараженными. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки. Заболевших уже 1708, среди них – 174 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зарегистрировали 58 заболевших;
- в Рубцовске – 6;
- в Волчихинском и Завьяловском районах – по 2;
- в Камне-на-Оби – 1, Павловском, Рубцовском, Тюменцевском, Алтайском, Усть-Пристанском и Советском районах – по 1.
В 1144 случаях у пациентов заболевание протекает бессимптомно. В регионе 39 тяжелых больных, из них 12 находятся на аппарате ИВЛ. Из больниц уже выписали и отправили домой 728 пациентов (11 за минувшие сутки).
За последние сутки в Алтайском крае не стало еще двух пациентов с коронавирусом.
Таким образом, в регионе скончался 21 инфицированный человек. По данным оперштаба, только в 11 случаях причиной смерти стал COVID-19, в семи – другие заболевания. Еще по трем летальным исходам продолжается экспертиза.
У воспитателя детского сада № 222 в Барнауле выявили коронавирус.
Она контактировала с 13 детьми и 13 сотрудниками дошкольного учреждения. Сейчас четыре дежурные группы закрыты, проводится заключительная дезинфекция, организовано меднаблюдение за контактными лицами.
Ранее сообщалось, что заражение произошло через контакт с инфицированным родственником.
Проживающих в этом здании студентов временно хотят переселить в общежитие № 3. Однако на это пока никто не согласился. Ведь третье общежитие находится на карантине после вспышки заболевания и если учащиеся заедут туда, им также придется соблюдать ограничительные меры. Поэтому студенты собираются переезжать к родственникам, друзьям или снимать квартиры.
Если не в курсе, то в общежитии № 3 произошла вспышка коронавируса. Выявили около 40 заболевших. Их отправили в Краевой госпиталь для ветеранов войн, остальных студентов оставили в общежитии, которое закрыли на карантин.
Загородные лагеря для детей заработают не раньше 1 июля и по новым правилам.
К примеру, в этом году Роспотребнадзор запретил родителям посещать детей в лагерях, а сотрудникам перед работой придется сдать тест на COVID-19.
Покидать учреждение во время сезона нельзя. Всем ежедневно будут измерять температуру, большинство мероприятий станут проводить на улице, на отдыхе будут соблюдать все меры профилактики. Отдельные правила прописаны и для сотрудников.
Подробнее о работе детских лагерей и как организовать летние каникулы ребенку – в материале amic.ru.
Туротрасль на Алтае будут "реанимировать" в четыре этапа.
- На первом – работать туркомплексам разрешат только при соблюдении всех санитарных требований.
- На втором – снимут отдельные ограничения для санаториев и туркомпаний.
- На третьем этапе начнут работать хостелы.
- На четвертом этапе полностью возобновят работу все туробъекты (но некоторые меры профилактики они все же будут исполнять).
С 8 июня санатории Алтайского края начнут работать с учетом требований Роспотребнадзора. У гостей должна быть справка об отсутствии COVID-19, размещение в номере по одному человеку, а персонал учреждений должен проходить постоянное тестирование, помещения нужно регулярно дезинфицировать. Турбазы и отели запустятся после 22 июня. Им тоже придется соблюдать санитарные правила. Без этого теперь никуда.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как оформить больничный работающим пенсионерам в мае 2020;
- как получить пропуск, если летишь в Москву;
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- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- когда закончится учебный год в школах;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса,
- вернуть деньги за отмененный рейс.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда откроются санатории и каким теперь будет отдых;
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020.
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