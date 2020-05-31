Воскресенье, 31 Май, 08:24

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 70,75
€ 78,55
25°

396575 +0
Обь
399см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Носите "зубчик чеснока". Какие цвета и принты будут в моде летом 2020 года

, ИА "Амител"
Если хотите быть самой яркой и запоминающейся этим летом, то смело наряжайтесь в "советские" цветочки
Фото: mylitta.ru

Фото: mylitta.ru

Самоизоляция и пандемия коронавируса – не повод отказывать себе в удовольствии одеваться стильно. Тем более, когда в моду приходят яркие, сочные, взрывные и совсем нескучные цвета и принты. В 2020 году невероятной популярностью пользуется "зебра" и абстрактные кляксы. Модницам стоит присмотреться к цвету "зубчик чеснока" и "виноградный компот". А об остальных трендовых цветовых гаммах этого лета читайте в нашей подборке.

Какие принты будут в моде летом 2020 года?

Горох 

Фото: allya.ru

В новом сезоне невероятно моден принт в горошек. Но из всех его вариаций самым востребованным будет черно-белый.

Тропикана

Фото: vogue.ru

Один из самых важных трендов лета-2020 – принты и изображения обитателей тропического леса. Лианы, причудливые цветы и диковинные птицы – подойдет все это.

Мягкий цветочный принт

Фото: vogue.ru

Конечно же, летом никак не обойтись без цветочных принтов, только на этот раз в моде максимально миленькие, романтичные и даже трогательные цветочки. Особенно популярны будут платья в цветок, похожие на те, что носили наши мамы и бабушки в советские времена: ничего броского и вызывающего. Но так трогательно и очаровательно.

Кляксы и градиенты

Фото: vogue.ru

На первые позиции выходят абстрактные кляксы и приятные глазу градиенты, которых в одном наряде может насчитываться до пяти. Можно носить на вечерних платьях, юбках и топах.

Зебра

Фото: zen.yandex.ru

Животный принт будет в моде летом 2020 года. Черно-белую зебру можно сочетать с чем угодно. А для более смелых модниц дизайнеры приготовили "цветную зебру".

Черно-белая геометрия

Фото: vogue.ru

Полоски разной ширины, геометрические фигуры, абстракция. Все это по-прежнему будет востребованно и актуально в 2020 году. Строгая геометрия – отличный пример принта, который следует носить женщинам за 40 лет. Она придает образу утонченность, стиль. А при правильном выборе рисунка она еще и стройнит.

Какие цвета в моде летом 2020 года?

По версии института цвета Panton, самыми модными цветами сезона весна-лето 2020 стали:

Пылающий алый

Это именно тот оттенок, который выберут решительные, энергичные и уверенные в себе девушки.

Шафран

Цвет, добавляющий в палитру гардероба пикантности и остроты. Новый цвет почти переходит в охру, но держится на границе. Особенно эффектно шафрановый смотрится в сочетании с атласом и шелком.

Классический синий

Насыщенный и глубокий синий успокаивает, восстанавливает жизненные силы. Напоминает о необъятном вечернем небе.

Бискайский зеленый

Оттенок, напоминающий теплые и чистые воды тропических пляжей. Такой цвет очень пойдет к загорелой коже.

Зубчик чеснока

Плотный и достаточно темный оттенок символизирует природу. Отлично комбинируется с любыми яркими цветами палитры лета 2020 года.

Потертая джинсовая ткань

По словам исполнительного директора Pantone Color Institute Леатрисы Эйземан, это "суперкомфортный оттенок", который напоминает "не жесткую новую пару джинсов, которую вы только что надели, а то, что вы несколько раз постирали или у вас уже давно было".

Апельсиновая корка

Pantone утверждает, что этот цвет за последние 10 лет стал как никогда влиятельным и вездесущим. Цитрусовые тона можно увидеть и в дизайнерских коллекциях, и в стиле популярных знаменитостей. Главное правило – сбалансировать аутфит и сочетать оранжевый с нейтральными кремовыми оттенками.

Голубая мозаика

Знатоки говорят, что этот голубой был одним из любимых оттенков Ван Гога. Грациозный, утонченный синий цвет источает загадочность, грацию и глубину чувств.

Солнечный цвет

Очень светлый, мягкий и нежный оттенок желтого. Напоминает лучик солнца, который подарит вашему образу чувство легкости.

Кораллово-розовый

Coral Pink – более мягкая версия цвета 2019 года Living Coral по версии Pantone. "Специалисты Pantone знают, что цвет года оказывает влияние на модные цвета следующего года. Люди экспериментируют с цветом. Они покупают это, им нравится это, они не хотят это терять", – сказала Эйсман.

Палочка корицы

Теплый, земной и в тоже время пикантный цвет. Универсальный оттенок позволяет комбинировать его с другими цветами.

Виноградный компот

Этот оттенок хорошо смотрится с легкими и фактурными материалами.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
07:46
"Врачи – герои". Жительница Бийска об условиях лечения в ковидном госпитале 0
07:13
Носите "зубчик чеснока". Какие цвета и принты будут в моде летом 2020 года 0
06:38
Джентльмены предпочитают блондинок. Самые знаменитые белокурые секс-символы Голливуда 1
06:13
Коты, которым все равно как они выглядят к лету 5
06:02
Легкий ветерок, короткие дожди и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 31 мая 0
23:51
Такой день. Сокращение врачей детской больницы и новые случаи заражения коронавирусом 4
23:14
Назван способ облегчить жизнь россиян после окончания пандемии COVID-19 1
22:48
В Барнауле в гаражах нашли брошенный сгоревший автомобиль. Видео 0
22:18
ВЦИОМ назвал самые популярные среди россиян поправки к Конституции 9
21:42
Эксперты назвали профессии, у которых после пандемии может вырасти зарплата 1
21:13
Две иномарки столкнулись рядом с остановкой в Барнауле 1
20:46
В Новосибирском "Векторе" разработали вакцину от COVID-19 для закапывания в нос 3
20:16
"Государство нас не ласкает". Пригожин заявил о праве артистов на возврат налогов 4
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 62 0
19:18
Вместо грибов. В Алтайском крае фермер в лесу нашел мину 0
18:50
Почти девять тысяч человек в России заразились коронавирусом за прошедшие сутки 3
18:20
Из-за прорыва теплосети в Барнауле без горячей воды остались 130 домов 0
17:43
В России начнут штрафовать за отказ от вакцинации 21
17:20
"Это чрезвычайная ситуация". Вячеслав Франк занялся проблемой в ЖК "Адмирал" 19
16:43
Пожар произошел на балконе барнаульской многоэтажки 1
16:20
Пролетая над Германией, пилот нарисовал в небе мем 1
15:46
Проект жилого комплекса между "Ашаном" и "Лентой" раскритиковал архитектор 4
15:09
Косметика против теории заговора. В интернете появился крем против излучения 5G 3
14:50
Барнаульцы нашли на своем дачном участке большого странного паука 10
14:30
Два человека погибли при пожаре в Новоалтайске 0
13:40
"Синдром именинника". Почему нам становится грустно накануне дня рождения 9
13:32
Более 8 тысяч сделок. Ипотека под 6,5% пользуется спросом у россиян 0
13:02
Водитель сбил трех коров в Алтайском селе 6
12:36
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае 12
12:25
Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае 31
12:06
Главврач алтайской больницы и Минздрав рассказали о ситуации с сокращением врачей 17
11:33
Шесть новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
11:16
Ведущих алтайских детских врачей сокращают и отправляют работать уборщиками 42
10:48
Директора школы-интерната в Рубцовске осудят за финансовые махинации 3
10:22
Уже не тот формат. Барнаульский бизнесмен меняет концепцию ТРЦ из-за пандемии 10
09:48
Путин объявил 24 июня всероссийским выходным днем 13
09:04
Во дворах Барнаула нанесут разметку для пожарных 21
08:33
Врачи рассказали о признаках диабета, которые необходимо вовремя заметить 2
08:02
Джинса и глубокий вырез. Что носить летом 2020, чтобы быть самой модной 1
07:31
Пока без чудес. Что Томенко сделал за два года на Алтае и чем он похож на Карлина 48
07:03
Народные приметы. Что нельзя делать на Евдокию Свистунью и как привлечь удачу 2
06:32
Комфорт и уют. Кресла для идеального отдыха на даче 0
06:15
Что Тельцу - радость, то Льву - печаль. Какие знаки Зодиака будут успешными в июне 1
06:01
Дождливая суббота. О погоде в Алтайском крае 30 мая 0
23:45
Такой день. Новый обсерватор в Барнауле и задержание мэра Славгорода 1
23:10
Сотрудники ППС в Алтайском крае помогли роженице добраться до больницы 6
22:48
Половина россиян отправится в рестораны сразу после их открытия 8
22:22
Почти к полутора тысячам человек присосались клещи в Алтайском крае за неделю 0
21:51
Уголовное дело возбудили против главы Славгорода 3
21:23
Алтайский край вошел в пятерку регионов Сибири по числу заболевших COVID-19 за неделю 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.