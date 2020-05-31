Самоизоляция и пандемия коронавируса – не повод отказывать себе в удовольствии одеваться стильно. Тем более, когда в моду приходят яркие, сочные, взрывные и совсем нескучные цвета и принты. В 2020 году невероятной популярностью пользуется "зебра" и абстрактные кляксы. Модницам стоит присмотреться к цвету "зубчик чеснока" и "виноградный компот". А об остальных трендовых цветовых гаммах этого лета читайте в нашей подборке.

Какие принты будут в моде летом 2020 года?

Горох

Фото: allya.ru

В новом сезоне невероятно моден принт в горошек. Но из всех его вариаций самым востребованным будет черно-белый.

Тропикана

Фото: vogue.ru

Один из самых важных трендов лета-2020 – принты и изображения обитателей тропического леса. Лианы, причудливые цветы и диковинные птицы – подойдет все это.

Мягкий цветочный принт

Фото: vogue.ru

Конечно же, летом никак не обойтись без цветочных принтов, только на этот раз в моде максимально миленькие, романтичные и даже трогательные цветочки. Особенно популярны будут платья в цветок, похожие на те, что носили наши мамы и бабушки в советские времена: ничего броского и вызывающего. Но так трогательно и очаровательно.

Кляксы и градиенты

Фото: vogue.ru

На первые позиции выходят абстрактные кляксы и приятные глазу градиенты, которых в одном наряде может насчитываться до пяти. Можно носить на вечерних платьях, юбках и топах.

Зебра

Фото: zen.yandex.ru

Животный принт будет в моде летом 2020 года. Черно-белую зебру можно сочетать с чем угодно. А для более смелых модниц дизайнеры приготовили "цветную зебру".

Черно-белая геометрия

Фото: vogue.ru

Полоски разной ширины, геометрические фигуры, абстракция. Все это по-прежнему будет востребованно и актуально в 2020 году. Строгая геометрия – отличный пример принта, который следует носить женщинам за 40 лет. Она придает образу утонченность, стиль. А при правильном выборе рисунка она еще и стройнит.

Какие цвета в моде летом 2020 года?

По версии института цвета Panton, самыми модными цветами сезона весна-лето 2020 стали:

Пылающий алый

Это именно тот оттенок, который выберут решительные, энергичные и уверенные в себе девушки.

Шафран

Цвет, добавляющий в палитру гардероба пикантности и остроты. Новый цвет почти переходит в охру, но держится на границе. Особенно эффектно шафрановый смотрится в сочетании с атласом и шелком.

Классический синий

Насыщенный и глубокий синий успокаивает, восстанавливает жизненные силы. Напоминает о необъятном вечернем небе.

Бискайский зеленый

Оттенок, напоминающий теплые и чистые воды тропических пляжей. Такой цвет очень пойдет к загорелой коже.

Зубчик чеснока

Плотный и достаточно темный оттенок символизирует природу. Отлично комбинируется с любыми яркими цветами палитры лета 2020 года.

Потертая джинсовая ткань

По словам исполнительного директора Pantone Color Institute Леатрисы Эйземан, это "суперкомфортный оттенок", который напоминает "не жесткую новую пару джинсов, которую вы только что надели, а то, что вы несколько раз постирали или у вас уже давно было".

Апельсиновая корка

Pantone утверждает, что этот цвет за последние 10 лет стал как никогда влиятельным и вездесущим. Цитрусовые тона можно увидеть и в дизайнерских коллекциях, и в стиле популярных знаменитостей. Главное правило – сбалансировать аутфит и сочетать оранжевый с нейтральными кремовыми оттенками.

Голубая мозаика

Знатоки говорят, что этот голубой был одним из любимых оттенков Ван Гога. Грациозный, утонченный синий цвет источает загадочность, грацию и глубину чувств.

Солнечный цвет

Очень светлый, мягкий и нежный оттенок желтого. Напоминает лучик солнца, который подарит вашему образу чувство легкости.

Кораллово-розовый

Coral Pink – более мягкая версия цвета 2019 года Living Coral по версии Pantone. "Специалисты Pantone знают, что цвет года оказывает влияние на модные цвета следующего года. Люди экспериментируют с цветом. Они покупают это, им нравится это, они не хотят это терять", – сказала Эйсман.

Палочка корицы

Теплый, земной и в тоже время пикантный цвет. Универсальный оттенок позволяет комбинировать его с другими цветами.

Виноградный компот

Этот оттенок хорошо смотрится с легкими и фактурными материалами.