Троицкая родительская суббота: какого числа в 2020 году и как помянуть усопших

Накануне праздника Святой Троицы (или Пятидесятницы) православные отмечают Троицкую родительскую субботу. Что это за день такой, как правильно помянуть усопших и что нельзя делать – читайте в материале amic.ru.
На Троицкую родительскую субботу с утра нужно сходить в храм на Божественную литургию и помолиться. Во время панихиды Православная церковь вспоминает всех когда-либо умерших христиан.
На заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами близких умерших.
После можно поехать на кладбище и уже помолиться над могилой родного человека. Однако не нужно ездить туда вместо службы в храме. Умершим важны не посещения могил, а молитва. Поэтому постарайтесь сходить в храм. Если не получится – помолитесь дома.
На родительскую субботу не рекомендуется проводить празднества или развлекаться. Ни в коем случае нельзя сквернословить и плохо отзываться или думать об умерших. Православная церковь в эти дни требует воздержаться от выяснения отношений и ссор с близкими людьми. На кладбище нельзя выпивать, есть и курить.
Родительская суббота в православии – это день особого поминовения умерших родственников и близких. В году восемь суббот, когда верующие могут почтить память усопших. Почти все (кроме 9 мая) имеют "плавающие даты" и каждый год выпадают на разные дни. В 2020 году родительские субботы выпадают на:
- 22 февраля – Вселенская (Мясопустная родительская суббота);
- 14 марта – суббота 2-й седмицы Великого поста;
- 21 марта – суббота 3-й седмицы Великого поста;
- 28 марта — суббота 4-й седмицы Великого поста;
- 28 апреля – Радоница;
- 9 мая – День поминовения павших воинов в годы Великой Отечественной войны;
- 6 июня – Троицкая родительская суббота;
- 7 ноября – Димитриевская родительская суббота.
Комментарии
"Умершим важны не посещения могил, а молитва. Поэтому постарайтесь сходить в храм. Если не получится – помолитесь дома."
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*ерню не собирайте, нашим умершим уже все без разницы, а вот как мы их помним и чтим -это важно, а пойдете в церковьим уже без разницы. А вот с ними поговорите с ними вот это важно, а где, сидя у могилки или же в поле это совсем неважно.