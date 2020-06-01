Троицкая родительская суббота: какого числа в 2020 году и как помянуть усопших

Что нужно сделать в Троицкую родительскую субботу?

На Троицкую родительскую субботу с утра нужно сходить в храм на Божественную литургию и помолиться. Во время панихиды Православная церковь вспоминает всех когда-либо умерших христиан.

На заупокойную Божественную литургию можно подать записки об упокоении с именами близких умерших.

После можно поехать на кладбище и уже помолиться над могилой родного человека. Однако не нужно ездить туда вместо службы в храме. Умершим важны не посещения могил, а молитва. Поэтому постарайтесь сходить в храм. Если не получится – помолитесь дома.