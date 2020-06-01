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В России хотят ввести пособие для домохозяек. Сколько будут платить и кому?

, ИА "Амител"
Когда будут выплачивать новые пособия и будут ли они вообще?
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

В России вспомнили про труд домохозяек (и домохозяинов тоже): депутаты Госдумы предложили платить пособие тем, кто не работает, но занимается домашними делами. Законопроект о выплатах внесут в Госдуму депутаты фракции ЛДПР в понедельник, 1 июня. Сколько хотят платить домохозяйкам и кто входит в эту категорию – в материале amic.ru.

1
Кто будет получать пособие?
Если законопроект примут, то получать пособие будут "лица, занятые ведением домашним хозяйства своей семьи". Под домашним хозяйством подразумевается:
  • уборка дома;
  • приготовление пищи;
  • уход за детьми и пожилыми родителями, инвалидами с детства первой группы;
  • иная деятельность по дому.    
2
А сколько будут платить?
Если законопроект примут, домохозяйки (или домохозяины) каждый месяц будут получать выплаты в размере МРОТ – 12130 рублей.
 
Получать пособие сможет только один член семьи, сообщает ТАСС. Причем в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, где проживает домохозяйка или домохозяин. В Алтайском крае размер прожиточного минимума составил 10 194 рубля (за второй квартал 2019 года). 
3
И когда это примут?
Документ еще даже не внесли в Госдуму. Произойдет это в понедельник, 1 июня. Но если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Порядок выплат должен будет определить Минтруд. Подать заявление на получение россияне должны будут в органы социальной защиты или через МФЦ.

4
Для чего нужны эти выплаты?

Как объяснил один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, законопроект вводит новую категорию получателей мер социальной поддержки для тех, кто занимается домашним хозяйством.   

"Это несложная социально-экономическая логика. Сегодня централизованно вводятся обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости. Но они носят все же временный и вынужденный характер, а домохозяйства постоянны. Не нужно недооценивать их востребованность. Постоянное ежемесячное пособие в сфере домохозяйств укрепит социальную стабильность в обществе вне зависимости от любой "короны", – цитирует парламентария ТАСС.

5
А примут ли?
Правительство России инициативу о введении новой выплаты не поддерживает.

Кабинет министров в своем отзыве на проект указывал, что применение МРОТ на выплаты домохозяйкам или домохозяинам не соответствует законодательству, так как эта величина "может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования".

Для других целей применять МРОТ недопустимо. Кроме того, в правительстве подчеркивают, что инициатива не определяет, из каких источников будут происходить выплаты.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

1.06.2020 14:15
- гость -

задолбаешься справки собирать

1.06.2020 14:26
- гость -

а домохозяину???

1.06.2020 14:31
Наталья

ЗАЧЕМ???
Хватит разбазаривать деньги.
Многие, чтобы заработать 12 000 идут полы мыть и вкалывают...
А тут за то, что ты дома будешь сидеть - тебе деньги должны платить???

Маразм крепчает!

1.06.2020 14:37
- гость -

ЗАЧЕМ???
завидуйте молча

1.06.2020 14:37
- гость -


1.06.2020 14:31
Наталья

Люди находятся в разных жизненных ситуациях. Например ребенок - инвалид детства, который сам ничего делать не может. И этот уход за ним Вы называете сидеть дома?! А если от такого ребенка отказываются, то государство будет нести затраты не в 12 тыс. руб., а раз примерно в 50 больше!

1.06.2020 14:39
- гость -

Да, помощь бедным хорошо, но у нас большинство бедняки. Получится неравноправие, - работающий за 10 тыс будет беднее домохозяйки, которая будет получать 12. Т.е. не надо становиться на биржу, а просто оформиться домохозяином или домохозяйкой?

1.06.2020 14:46
учимся считать

в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе

Это значит, доход семьи из двух человек не должен превышать 10194*2*2 = 40776, а не 21674, как написано в статье.


1.06.2020 14:59
гость

тогда смысл работать, жены поуволятся

1.06.2020 15:01
- гость -

Бревна то у себя не замечаем? За тебя месяцем ранее правил. Здесь же ячейка сдвинута кем то. Без постороннего вмешательства не сдвинулась бы, потому что формула протянута. А уж как ты поправил, просто забил в ручную, молчал бы вообще.

1.06.2020 15:04
krash

афигеть, у нас техницчка на 5 тыщ работает...уволится значит? Дома будет сидеть и получать в 2 раза больше.

А еще можно не работать официально, типа домохозяйка...черную зарплату получаить и домохозяйничать ))))


а если жрать не приготовит, куда аппиляцию писать? Ну чтоб лишили часть зарпалты ) ) ) )



И да...за секас когда начнут доплачивать? так то тоже труд! ) ) )) или "иная деятельность" - это туда уже входит? тогда платить должны обоим партнерам ) ) ) В общем есть че пообсуждать )

1.06.2020 15:05
Гость

Лучше сделайте достойными пенсии и пособия, чтобы было на что содержать родителей, детей и инвалидов

1.06.2020 15:07
- гость -

если для вас секас это труд. то вы прям несчастный человек

1.06.2020 15:10
гость


1.06.2020 14:37
- гость -
Для разных жизненных ситуаций должны быть отдельные законы.

А приравнивать обычную домохозяйку с мужем, который хорошо обеспечивает семью, насмешка над остальными работающими женщинами, которые якобы не ведут домашнее хозяйство.

Ходила в фитнес центр до пандемии, получалось иногда ходить днём, днём большинство ходят как раз домохозяйки, разговоры между ними: надоело мужу готовить, сказала сам покупай себе еду, вчера ходила в салон, сегодня записалась на маникюр, завтра пойду губы делать и т.д.)), серьёзно им выплачивать ещё пособие?)
Ок, выплачивайте)))

1.06.2020 15:16
- гость -

Чего распелись. Правительство и Путен против. Показали дypakam конфетку)))

1.06.2020 15:16
- гость -


1.06.2020 15:10
гость
вы аккуратнее с завистью а то вон как вас колбасит

1.06.2020 15:33
гость


1.06.2020 15:16
- гость -
вы аккуратнее с завистью а то вон как вас колбасит

ну как же без слова зависть , написано же ниже, ок , выплачивайте

1.06.2020 15:35
- гость -

Спецы с технобразованием. Остальных цифровых гениев мы по городу помним.

1.06.2020 15:36
- гость -

1.06.2020 15:16
- гость -

А чего вам завидовать) при таком раскладе все воспитатели детских садов поувольняются, и будете вы со своими чадами сидеть сами!!! Вот тогда вас и заколбасит не по детски!)))

1.06.2020 15:38
гость


1.06.2020 15:36
- гость -
при таком раскладе все воспитатели детских садов поувольняются, и будете вы со своими чадами сидеть сами!!! Вот тогда вас и заколбасит не по детски!)))

тоже верно, два месяца онлайн обучения уже показало, как родителям сложно обучать своих детей

1.06.2020 15:39
Гость


1.06.2020 14:37
- гость -


1.06.2020 14:31
Наталья

Люди находятся в разных жизненных ситуациях. Например ребенок - инвалид детства, который сам ничего делать не может. И этот уход за ним Вы называете сидеть дома?! А если от такого ребенка отказываются, то государство будет нести затраты не в 12 тыс. руб., а раз примерно в 50 больше!

За таких деток родители или опекуны и так получают не плохие деньги.
Знаю одну мамашу, которая вместе с пенсией ребенка и уходом за ним получает около 40 тысяч.

1.06.2020 15:43
- гость -

ну пусть у вас будет инвалид и 40 тысяч. норм?

1.06.2020 15:48
гость


1.06.2020 15:43
- гость -
ну пусть у вас будет инвалид и 40 тысяч. норм?

речь же о выплатах, что ребёнок инвалид, если выходит 40 тысяч это очень хорошие выплаты

1.06.2020 15:48
Николай

За что им платить??

1.06.2020 15:54
- гость -

Мужики! Вести дамашнее хозяйство может не только женщина. Вы разве не видите перспективы?

1.06.2020 16:03
- гость -

эка все захотели 12 тысяч
ну ващеее

1.06.2020 16:04
гость


1.06.2020 15:54
- гость -
Мужики! Вести дамашнее хозяйство может не только женщина. Вы разве не видите перспективы?

Конечно мужчины всё могут, иногда даже вкуснее готовят.
Тем более сейчас домашнее хозяйство вести намного легче, машинка постирает, сушилка высушит, посудомойка помоет, мультиварка приготовит, моющимся пылесосом легко мыть и чистить пол, остаётся лишь сходить в магазин за продуктами, где опять же можно купить замороженные пельмени, котлеты и т.д., тесто уже готовое.
Сейчас домохозяйкой быть намного проще, чем во времена СССР.

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