И когда это примут?

Документ еще даже не внесли в Госдуму. Произойдет это в понедельник, 1 июня. Но если законопроект примут, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Порядок выплат должен будет определить Минтруд. Подать заявление на получение россияне должны будут в органы социальной защиты или через МФЦ.