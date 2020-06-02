День Фалалея-огуречника отмечали 2 июня на Руси. Православная церковь вспоминает его как мученика, а в народе его чтут как покровителя огородных дел. И если в этот день все сделать правильно, то огурцов у хозяйки будет очень много. Рассказываем, какие обряды совершали наши предки, чтобы получить богатый урожай, какие запреты старались не нарушать. А также о том, как огурцы помогали вывести на чистую воду завистливых соседей.
Почему? Были! Прямо сейчас рассказываем: наши предки считали, что сеять огурцы нужно тайно. Даже от собственных домашних (если только они вам не помогали). Рано утром вместе с восходом солнца хозяйка должна была выскочить из дома, молча и очень быстро сделать тайную грядку и высадить огурцы. Если вдруг кто-то заставал ее за этим делом, надо было что-нибудь придумать и обмануть случайного свидетеля. Например, сказать, что полешь траву или поливаешь.
Считалось, что если кто-то увидит, как хозяйка сажает огурцы, то они вырастут горькими или желтыми и пустыми.
Кстати, первый огурец с грядки есть нельзя. Его тоже надо было закопать в тайном месте – угостить Фалалея. В этом случае добрый святой проследит за посадками и поспособствует тому, чтобы урожай у хозяйки был хорошим.
В народе верили, что огурцы нельзя сеять в среду или пятницу. Они вырастут тогда горькими на вкус.
Чтобы они были сладкими, их укрывали листьями. В жаркую погоду огурцы поливали дважды в день.
Если на огурцах видели много пустоцвета, брали старый лапоть, на ноге приносили его в огород и бросали под огурцы со словами: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и плелись мои огурцы".
А глухой ночью девушки собирались гурьбой на огородных грядках и, обнажившись, обегали их. В народе считали, что это помогает уберечь урожай от разных болезней и напастей.
Очень много примет и запретов этого дня связано с детьми. Например, старались не оставлять детей с чужими людьми, даже с хорошо знакомыми соседями. Считали, что в этот день дети особенно беззащитны. Поэтому матери читали заговоры на ребенка и его одежду от сглаза, порчи, зависти и всего подобного.
Старались в этот день не отдавать вещи своего ребенка, даже те, из которых он уже вырос.
2 июня беременным запрещалось завязывать узлы, шить, вязать крючком и спицами: в народе считали, что ребенок может запутаться в пуповине.
В день Фалалея Огуречника не стригли детей до семи лет. Верили, что вместе с волосами в это время состригали защиту от нечистой силы.
А еще возвращались назад, если 2 июня дорогу переходила рыжая кошка. По мнению наших предков, она предвещала большие финансовые проблемы. И даже если пойдешь другой дорогой, на пути будут поджидать неприятности.
Комментарии
Голые девки на огороде это хорошо