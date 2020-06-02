То есть никаких тайных обрядов на хороший урожай не было?

Почему? Были! Прямо сейчас рассказываем: наши предки считали, что сеять огурцы нужно тайно. Даже от собственных домашних (если только они вам не помогали). Рано утром вместе с восходом солнца хозяйка должна была выскочить из дома, молча и очень быстро сделать тайную грядку и высадить огурцы. Если вдруг кто-то заставал ее за этим делом, надо было что-нибудь придумать и обмануть случайного свидетеля. Например, сказать, что полешь траву или поливаешь.



Считалось, что если кто-то увидит, как хозяйка сажает огурцы, то они вырастут горькими или желтыми и пустыми.

Кстати, первый огурец с грядки есть нельзя. Его тоже надо было закопать в тайном месте – угостить Фалалея. В этом случае добрый святой проследит за посадками и поспособствует тому, чтобы урожай у хозяйки был хорошим.