Что это за астероид?

Ученые открыли этот астероид в 2002 году и назвали его 163348 (2002 NN4).

Размером он почти как футбольное поле – от 250 до 570 метров. Правда, ученые говорят, что этот астероид небольшой в "абсолютном выражении", но больше, чем 90% других потенциально опасных тел.

Астероид совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.