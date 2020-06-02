К Земле с огромной скоростью приближается гигантский астероид. На минимальном расстоянии от нашей планеты он пройдет в субботу, 6 июня, сообщает Space Reference со ссылкой на данные американского космического агентства NASA. Увидят ли его барнаульцы, стоит ли его бояться и сможет ли он уничтожить Землю – читайте в материале на amic.ru.
Размером он почти как футбольное поле – от 250 до 570 метров. Правда, ученые говорят, что этот астероид небольшой в "абсолютном выражении", но больше, чем 90% других потенциально опасных тел.
Астероид совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 300 земных суток.
Астероид 163348 (2002 NN4) считают потенциально опасным из-за того, что его траектория пересекает орбиту Земли. Но угрозы для нашей планеты он не представляет. Дело в том, что ученые считают потенциально опасными все небесные тела, которые находятся в пределах 7 млн километров от планеты.
По оценкам NASA, астероид благополучно пролетит мимо голубой планеты, а вернется он к нам через девять лет – в 2029.
Комментарии
Мы все умрем
на и на фига эта новость
В ауле все поля футбольные закрыты из за падежа
Шо, опять?
В 15 раз дальше Луны
Этих астероидов сотнями ежедневно мимо пролетает, ну не может никакая, даже самая совершенная система отследить все. Одна десятитысячная процента только обнаруживается, а уж рассчитать траекторию и того труднее, слишком много переменных.
Поэтому отставить истерику и спать спокойно, если уж что случится - так тому и быть, Челябинский метеорит, Тунгуска, Витимский, Сихотэ-Алинь тому подтверждением. Не отследят и не успеем
ну наконец то
дождемся родимого
Над нами то пролетит, а вот о кремлевскую звезду могёт задеть ) ) ) )
Поэтому отставить истерику и спать спокойно,
вы че а??? я уже всю жизнь жду все их обещанные астероиды - ни разу не видела
аи опять облом???
2.06.2020 16:30
- гость -
вы че а??? я уже всю жизнь жду все их обещанные астероиды - ни разу не видела
Милая девушка, просто смотрите в небо чаще. Там каждый день происходит множество интересных событий.
Вот 21-го июня, например, будет кольцеобразное солнечное затмение. Полностью конечно только по экватору тень пройдет, но и у нас около трети диска закроет. Примерно в час дня)