21 июня 2020 года жители Земли увидят первое солнечное затмение в 2020 году. К тому же оно особенное и очень редкое. Ученые его называют кольцеобразным или кольцевым. Рассказываем, в чем особенность этого затмения, где его смотреть, и почему жителям Алтайского края в этом году очень повезло.
Кольцеобразное или кольцевое затмение называется так потому, что наблюдатели с Земли в это время видят в небе огненное кольцо с темной серединой. По своей сути же, это обычное солнечное затмение. Но происходит оно, когда Луна расположена слишком далеко от Земли и не может полностью закрыть Солнце. Поэтому диск Луны закрывает только его центр.Темноты, как при обычном затмении, не наступает. Небо остается светлым, звезды тоже не появляются и наблюдать корону Солнца невозможно.
Потому что оно происходит очень редко. Более того, кольцеобразные солнечные затмения – это самый редкий вид затмений.
По подсчетам ученых, в среднем за сто лет на Земле можно наблюдать 237 солнечных затмений. Из них 160 – частные, 63 – полные, и только 14 – кольцеобразные. В последний раз кольцевое затмение происходило 26 декабря 2019 года. Правда, жителям Алтайского края увидеть его не удалось.
Да! Астрономы утверждают, что Алтайскому краю очень повезло и в нашем регионе солнечное затмение будет видно лучше всего.
Также наблюдать кольцевое солнечное затмение можно будет в Краснодарском крае, в Крыму, Ставрополье, на Кавказе, в Дагестане, Новосибирске, Омске, в Кемеровской области, на Алтае, в Республике Тува, в Иркутске, на юге Бурятии и Забайкальского края, а также во Владивостоке. В этих городах и регионах фаза затмения будет максимальна.
А вот в Киеве, Минске, Москве фаза будет минимальной – Луна "отъест" от Солнца маленький краешек. Жители Петербурга, Пскова, Новгорода, Калининграда, Мурманска и Архангельска, а также Камчатки затмение увидеть не смогут.
Кроме того, наблюдать за солнечным затмением смогут в 111 странах мира. Его будет видно на территории почти всей Африки, на юго-востоке Европы, практически во всей Азии, в Индонезии, на севере Австралии, в северной части акватории Индийского и в западной акватории Тихого океана.
Как сообщили в Барнаульском планетарии, в Алтайском крае наблюдать редкое явление лучше с 13:00 до 14:50 по местному времени.
А в столице России идеальное время для наблюдения солнечного затмения – в 09:40 по московскому времени, сообщает Московский планетарий.
Комментарии
К тому же оно особенное и очень редкое.
да ну, уже столько их перевидали. ничего интересного
Вангую: 21 июня на Алтае дождь и грозы с обложной облачностью
Журналисты, вы хотя бы информацию сначала проверили, прежде чем людям надежду давать! Кольцеобразная фаза будет очень далеко от нас, самое ближнее - юг Китая, а мы увидим только частное затмение. Начало затмения в 12:50, максимальная фаза 0,33 в 13:53 местного времени, окончание в 14:56.