А в этом году где его можно посмотреть? В Алтайском крае будет видно?

Да! Астрономы утверждают, что Алтайскому краю очень повезло и в нашем регионе солнечное затмение будет видно лучше всего.

Также наблюдать кольцевое солнечное затмение можно будет в Краснодарском крае, в Крыму, Ставрополье, на Кавказе, в Дагестане, Новосибирске, Омске, в Кемеровской области, на Алтае, в Республике Тува, в Иркутске, на юге Бурятии и Забайкальского края, а также во Владивостоке. В этих городах и регионах фаза затмения будет максимальна.

А вот в Киеве, Минске, Москве фаза будет минимальной – Луна "отъест" от Солнца маленький краешек. Жители Петербурга, Пскова, Новгорода, Калининграда, Мурманска и Архангельска, а также Камчатки затмение увидеть не смогут.

Кроме того, наблюдать за солнечным затмением смогут в 111 странах мира. Его будет видно на территории почти всей Африки, на юго-востоке Европы, практически во всей Азии, в Индонезии, на севере Австралии, в северной части акватории Индийского и в западной акватории Тихого океана.