Как отдыхаем на 12 июня?

На День России в 2020 году будем отдыхать три дня подряд – с 12 по 15 июня. Праздничный день выпадает на пятницу, а накануне – в предпраздничный день – с работы можно уйти на один час пораньше. С обычными выходными получается мини-отпуск.

В итоге рабочий график будет таким:

11 июня, четверг – сокращенный рабочий день;

12 июня, пятница – праздник, День России;

13 июня, суббота – календарный выходной;

14 июня, воскресенье – календарный выходной;

15 июня, понедельник – рабочий день.

С учетом дополнительного выходного в июне-2020, согласно производственному календарю, нас ждет 20 рабочих дней и 10 выходных. Все из-за того, что 24 июня пройдет празднование Дня Победы. Этот день объявили нерабочим с сохранением зарплаты. А так как он выпадает на среду, в этом месяце нас ждет еще одна укороченная неделя.