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Бойтесь русалок и надейтесь на березу. Что можно и нельзя делать в Троицкую неделю

, ИА "Амител"
Наши предки верили, что в эту неделю русалки особо опасны, а береза спасала от нечистой силы
Фото: foma.ru

Фото: foma.ru

Православные христиане отмечают Троицкую неделю. Все семь дней после Троицы дом нужно украшать березовыми ветками, а еще в это время не принято работать в огороде и заниматься домашними делами. Почему? Объясняет amic.ru.

1
Когда Троицкая седмица в 2020 году?
Троицкая седмица уже началась: в 2020 году она длится с 8 по 14 июня включительно.
2
Как проводят Троицкую седмицу?

Церковь советует провести эту неделю в молитвах и подготовке к Петрову посту. Но главное, помнить, что суть поста не в пищевых ограничениях, а в единении с Богом и духовном росте.

Ну а наши предки в эту неделю соблюдали много традиций, которые не приветствуются Церковью. Всю Троицкую седмицу на Руси праздновали наступление лета. В народе эту неделю еще называли "Зеленые святки" или "Русалья неделя".

Эта неделя считалась весенним вариантом Масленицы – когда все веселились и кушали все, что можно перед строгим постом. Многие традиции в этот период были направлены на то, чтобы воззвать к природе с просьбами об урожае, плодородии и хорошей погоде на весь сельскохозяйственный сезон.

3
Почему в Троицкую неделю дома украшали ветками березы?

В Православной церкви береза символизирует дубраву Мамвру, в которой рос большой дуб. Считается, что под ним Авраам встретился с Богом, явившимся к нему в образе ангелов.

Ну а наши предки-язычники верили, что нечистая сила не преодолеет двор, крыльцо, дверной проем, украшенный березой. А еще береза ассоциировалась с плодородием.

Вот еще какие обряды были связаны с березой:

  • вокруг нее водили хороводы и устраивали гулянья;
  • сами ветви украшали лентами, вешали на них украшения и одежду, заплетали;
  • к березе приносили всевозможные подношения, чаще всего мед и яйца.

Девушки делали венки из березы, при этом думая о любимом, и пускали их по воде, гадая о замужестве. Но венки нужно было снять с головы не руками, а наклониться так, чтобы они сами упали в воду. Если венок девушки уплывал, то она выйдет замуж. Если венок приставал к берегу, то она в девках останется. 

4
А при чем здесь русалки?

Есть поверье, что русалки в эту неделю покидают свои водоемы и могут навредить и даже погубить человека, защекотав его до смерти.

А еще люди старались не купаться – русалка может утопить и утащить купающихся к себе на дно. Нельзя было даже трогать воду. А еще старались не ходить в лес, на реку или в поле, чтобы не повстречать русалку и там.

Также народные предания гласят, что русалкам не нравится, если кто в их праздничные дни занимается работой (строит, копает, шьет, вышивает, вяжет) – они могут причинить вред.
5
А что еще делали в Троицкую неделю?

На Руси всю Троицкую неделю шли гулянья с застольями на природе. Девушки водили хороводы, пели песни и плясали.

Знахари в этот период собирали первые целебные травы, которые как раз пошли в рост. 

А еще в Троицкую неделю поминали усопших родственников. Помимо традиционного церковного поминовения, были и древние славянские обряды. Люди убирали могилы, украшали их цветами и зеленью, а еще оставляли еду и даже выпивку (что Церковь не приветствовала). Сейчас поминать усопших близких не запрещается, но отдельно для этого существует Троицкая родительская суббота.

6
А что нельзя было делать в Троицкую неделю?
Запрещались все работы, связанные с почвой: сажать, сеять, возделывать почву и даже просто вбивать колья. Считалось, что Земля в это время вынашивает будущий урожай, а нарушить слой земли означало помешать ей. 

На протяжении всей недели запрещены практически все дела, связанные с домашним трудом. Нельзя было и рукодельничать: прясть, ткать, шить, вязать и так далее.

Нельзя конфликтовать, ругаться, употреблять бранные слова.

7
А нужно ли поститься?

Троицкая седмица – сплошная. А в дни сплошной седмицы нет строгих ограничений по еде.

Это значит, что на этой неделе допускается не поститься в среду и пятницу. Можно пить и есть что угодно, но перебарщивать не нужно.

8
А жениться можно?
Да. Троицкая седмица – это один из лучших периодов для венчания. Еслм заключить брак в этот период, то совместная жизнь молодоженов будет наполнена любовью, счастьем, взаимопониманием и благополучием.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

9.06.2020 13:41
- гость -

Слава богу, нам атеистам не надо ни русалок бояться, ни остальные инструкции соблюдать...

9.06.2020 14:01
- гость -

Наши предки верили, что в эту неделю русалки особо опасны, а береза спасала от нечистой силы

А ещё наши предки жили в пещерах и охотились на мамонтов. Но это вовсе не означает, что мы и сегодня должны этим заниматься.

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