Как проводят Троицкую седмицу?

Церковь советует провести эту неделю в молитвах и подготовке к Петрову посту. Но главное, помнить, что суть поста не в пищевых ограничениях, а в единении с Богом и духовном росте.

Ну а наши предки в эту неделю соблюдали много традиций, которые не приветствуются Церковью. Всю Троицкую седмицу на Руси праздновали наступление лета. В народе эту неделю еще называли "Зеленые святки" или "Русалья неделя".

Эта неделя считалась весенним вариантом Масленицы – когда все веселились и кушали все, что можно перед строгим постом. Многие традиции в этот период были направлены на то, чтобы воззвать к природе с просьбами об урожае, плодородии и хорошей погоде на весь сельскохозяйственный сезон.