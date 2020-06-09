Православные христиане отмечают Троицкую неделю. Все семь дней после Троицы дом нужно украшать березовыми ветками, а еще в это время не принято работать в огороде и заниматься домашними делами. Почему? Объясняет amic.ru.
Церковь советует провести эту неделю в молитвах и подготовке к Петрову посту. Но главное, помнить, что суть поста не в пищевых ограничениях, а в единении с Богом и духовном росте.
Ну а наши предки в эту неделю соблюдали много традиций, которые не приветствуются Церковью. Всю Троицкую седмицу на Руси праздновали наступление лета. В народе эту неделю еще называли "Зеленые святки" или "Русалья неделя".
Эта неделя считалась весенним вариантом Масленицы – когда все веселились и кушали все, что можно перед строгим постом. Многие традиции в этот период были направлены на то, чтобы воззвать к природе с просьбами об урожае, плодородии и хорошей погоде на весь сельскохозяйственный сезон.
В Православной церкви береза символизирует дубраву Мамвру, в которой рос большой дуб. Считается, что под ним Авраам встретился с Богом, явившимся к нему в образе ангелов.
Ну а наши предки-язычники верили, что нечистая сила не преодолеет двор, крыльцо, дверной проем, украшенный березой. А еще береза ассоциировалась с плодородием.
Вот еще какие обряды были связаны с березой:
- вокруг нее водили хороводы и устраивали гулянья;
- сами ветви украшали лентами, вешали на них украшения и одежду, заплетали;
- к березе приносили всевозможные подношения, чаще всего мед и яйца.
Девушки делали венки из березы, при этом думая о любимом, и пускали их по воде, гадая о замужестве. Но венки нужно было снять с головы не руками, а наклониться так, чтобы они сами упали в воду. Если венок девушки уплывал, то она выйдет замуж. Если венок приставал к берегу, то она в девках останется.
Есть поверье, что русалки в эту неделю покидают свои водоемы и могут навредить и даже погубить человека, защекотав его до смерти.
А еще люди старались не купаться – русалка может утопить и утащить купающихся к себе на дно. Нельзя было даже трогать воду. А еще старались не ходить в лес, на реку или в поле, чтобы не повстречать русалку и там.Также народные предания гласят, что русалкам не нравится, если кто в их праздничные дни занимается работой (строит, копает, шьет, вышивает, вяжет) – они могут причинить вред.
На Руси всю Троицкую неделю шли гулянья с застольями на природе. Девушки водили хороводы, пели песни и плясали.
Знахари в этот период собирали первые целебные травы, которые как раз пошли в рост.
А еще в Троицкую неделю поминали усопших родственников. Помимо традиционного церковного поминовения, были и древние славянские обряды. Люди убирали могилы, украшали их цветами и зеленью, а еще оставляли еду и даже выпивку (что Церковь не приветствовала). Сейчас поминать усопших близких не запрещается, но отдельно для этого существует Троицкая родительская суббота.
На протяжении всей недели запрещены практически все дела, связанные с домашним трудом. Нельзя было и рукодельничать: прясть, ткать, шить, вязать и так далее.
Нельзя конфликтовать, ругаться, употреблять бранные слова.
Троицкая седмица – сплошная. А в дни сплошной седмицы нет строгих ограничений по еде.
Это значит, что на этой неделе допускается не поститься в среду и пятницу. Можно пить и есть что угодно, но перебарщивать не нужно.
Комментарии
Слава богу, нам атеистам не надо ни русалок бояться, ни остальные инструкции соблюдать...
Наши предки верили, что в эту неделю русалки особо опасны, а береза спасала от нечистой силы
А ещё наши предки жили в пещерах и охотились на мамонтов. Но это вовсе не означает, что мы и сегодня должны этим заниматься.