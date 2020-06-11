Кто такая Феодосия Колосяница

Феодосия родилась в Константинополе в 700 году и была единственным ребенком в богатой семье. В 7 лет девочка осталась без отца, а мать отдала ее в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Спустя три года умерла и мать Феодосии.

Достигнув совершеннолетия, девушка отдала почти все наследство монастырю, а себе оставила лишь часть золота и серебра. Из них мастер сделал три иконы, а иконописец – три образа: Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.

В 729 году император Лев Исавр приказал уничтожить все иконы в городе. Когда воины хотели снять образ Спасителя, висевший более 400 лет над воротами императорского дворца, Феодосия вместе с сестрами из монастыря встала на его защиту. Они опрокинули лестницу и вступили в схватку с воинами.

Феодосию схватили и подвергли жестокому истязанию – на протяжении семи дней она получила 700 ударов палкой. На восьмой день ее погнали по городу, продолжая избивать. Один из стражников ударил Феодосию по голове, отчего она умерла.

Тело Феодосии погребли в церкви святой Евфимии в Петрионе. В 843 году после окончательной победы над иконоборством святую прославили в лике преподобных мучениц. 11 июня в церковном календаре отмечен как день памяти мученицы Феодосии Константинопольской.