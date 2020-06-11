11 июня на Руси отмечали день памяти мученицы Феодосии Константинопольской, в народе – Колосяницы. Крестьяне подметили, что в этот день начинает колоситься рожь, поэтому пели песни, привлекая урожай. А еще верили: если день выдался жарким, о грибах можно забыть.
Феодосия родилась в Константинополе в 700 году и была единственным ребенком в богатой семье. В 7 лет девочка осталась без отца, а мать отдала ее в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Спустя три года умерла и мать Феодосии.
Достигнув совершеннолетия, девушка отдала почти все наследство монастырю, а себе оставила лишь часть золота и серебра. Из них мастер сделал три иконы, а иконописец – три образа: Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.
В 729 году император Лев Исавр приказал уничтожить все иконы в городе. Когда воины хотели снять образ Спасителя, висевший более 400 лет над воротами императорского дворца, Феодосия вместе с сестрами из монастыря встала на его защиту. Они опрокинули лестницу и вступили в схватку с воинами.
Феодосию схватили и подвергли жестокому истязанию – на протяжении семи дней она получила 700 ударов палкой. На восьмой день ее погнали по городу, продолжая избивать. Один из стражников ударил Феодосию по голове, отчего она умерла.
Тело Феодосии погребли в церкви святой Евфимии в Петрионе. В 843 году после окончательной победы над иконоборством святую прославили в лике преподобных мучениц. 11 июня в церковном календаре отмечен как день памяти мученицы Феодосии Константинопольской.
Крестьяне подметили, что в этот день начинает колоситься рожь. Наши предки говорили, что 11 июня нельзя белить холсты, то есть отбеливать льняную ткань из толстой пряжи, которая имеет серый оттенок.
Детям запрещали скакать на качелях-весах. На Руси верили, что прыжки по земле навредят ей. Вместо этого дети пели особые песни, привлекая урожай: "Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь".
С 11 июня крестьяне прикармливали домашнюю скотину хлебными баранками и лепешками, чтобы она больше плодилась, а потомством было сильным и здоровым.
Если в этот день рожь выбросила колос, молодежь отправлялась в поля. Девушки водили хороводы и пели песни, приговаривая: "Расти трава к лесу, а рожь к овину".
На Феодосию начинали высаживать бобы и сеять гречиху. За это святую покровительницу дня в народе еще прозвали "гречушницей".
11 июня можно было гадать о стоимости хлеба. Для этого смотрели на рожь: если она цветет в нижней части, значит, хлеб будет стоить дешево, если с середины – цена будет средней, сверху – высокой. Исходя из этого планировали продажу зерна и запасы.
- Колосится рожь – будет большой урожай боровиков, которые, кстати, на Руси назвали колосовиками, а также подосиновиков и подберезовиков. А вот жаркий день, напротив, сулил неурожай грибов.
- Если 11 июня прошел дождь, это сулит богатый урожай ржи.
- Туман, напротив, считается предвестником плохого урожая.
- Пчелы активно летят к ульям, а ветер дует в одном направлении и к ночи усиливается – к скорому дождю.
- Много пауков – к хорошей ясной погоде.
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