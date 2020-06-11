Четверг, 11 Июнь, 08:54

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 68,62
€ 77,92
20°

493657 +0
Обь
262см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День России-2020Коронавирус на АлтаеДистанционное обучение
Вопрос дня



Какая погода – таков урожай. Почему 11 июня на Руси ждали дождь и боялись жары

, ИА "Амител"
На Руси верили, что 11 июня можно узнать о будущем урожае ржи и грибов
Рожь в поле / Фото: pexels.com

Рожь в поле / Фото: pexels.com

11 июня на Руси отмечали день памяти мученицы Феодосии Константинопольской, в народе – Колосяницы. Крестьяне подметили, что в этот день начинает колоситься рожь, поэтому пели песни, привлекая урожай. А еще верили: если день выдался жарким, о грибах можно забыть.

1
Кто такая Феодосия Колосяница

Феодосия родилась в Константинополе в 700 году и была единственным ребенком в богатой семье. В 7 лет девочка осталась без отца, а мать отдала ее в женский монастырь святой мученицы Анастасии. Спустя три года умерла и мать Феодосии.

Достигнув совершеннолетия, девушка отдала почти все наследство монастырю, а себе оставила лишь часть золота и серебра. Из них мастер сделал три иконы, а иконописец – три образа: Христа, Богоматери и мученицы Анастасии.

В 729 году император Лев Исавр приказал уничтожить все иконы в городе. Когда воины хотели снять образ Спасителя, висевший более 400 лет над воротами императорского дворца, Феодосия вместе с сестрами из монастыря встала на его защиту. Они опрокинули лестницу и вступили в схватку с воинами.

Феодосию схватили и подвергли жестокому истязанию – на протяжении семи дней она получила 700 ударов палкой. На восьмой день ее погнали по городу, продолжая избивать. Один из стражников ударил Феодосию по голове, отчего она умерла.

Тело Феодосии погребли в церкви святой Евфимии в Петрионе. В 843 году после окончательной победы над иконоборством святую прославили в лике преподобных мучениц. 11 июня в церковном календаре отмечен как день памяти мученицы Феодосии Константинопольской.

2
Что нельзя делать 11 июня?

Крестьяне подметили, что в этот день начинает колоситься рожь. Наши предки говорили, что 11 июня нельзя белить холсты, то есть отбеливать льняную ткань из толстой пряжи, которая имеет серый оттенок.

Детям запрещали скакать на качелях-весах. На Руси верили, что прыжки по земле навредят ей. Вместо этого дети пели особые песни, привлекая урожай: "Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь".

3
Что можно делать 11 июня?

С 11 июня крестьяне прикармливали домашнюю скотину хлебными баранками и лепешками, чтобы она больше плодилась, а потомством было сильным и здоровым.

Если в этот день рожь выбросила колос, молодежь отправлялась в поля. Девушки водили хороводы и пели песни, приговаривая: "Расти трава к лесу, а рожь к овину".

На Феодосию начинали высаживать бобы и сеять гречиху. За это святую покровительницу дня в народе еще прозвали "гречушницей".

11 июня можно было гадать о стоимости хлеба. Для этого смотрели на рожь: если она цветет в нижней части, значит, хлеб будет стоить дешево, если с середины – цена будет средней, сверху – высокой. Исходя из этого планировали продажу зерна и запасы.  

4
Народные приметы на Феодосию Колосяницу
  • Колосится рожь – будет большой урожай боровиков, которые, кстати, на Руси назвали колосовиками, а также подосиновиков и подберезовиков. А вот жаркий день, напротив, сулил неурожай грибов. 
  • Если 11 июня прошел дождь, это сулит богатый урожай ржи.
  • Туман, напротив, считается предвестником плохого урожая.
  • Пчелы активно летят к ульям, а ветер дует в одном направлении и к ночи усиливается – к скорому дождю.
  • Много пауков – к хорошей ясной погоде.
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30               
08:53
Путин оговорился и "создал" в России новое министерство 0
08:42
Алтайский край попал в число регионов с "осторожным" выходом из ограничений по COVID 0
08:30
Голодный житель Алтая проник в дом школьницы и потребовал накормить его 1
08:18
Без реальной конкуренции. Стали известны фавориты осенних довыборов в АКЗС 1
08:03
Труп мужчины нашли на берегу реки в Алтайском крае 0
07:47
Снимал медведей на Камчатке и тигров в Африке. Как фотограф с Алтая объездил полмира 1
07:31
Вера Брежнева показала себя в купальнике с пикантного ракурса 0
07:16
Корабль, кирпичная печь или вилы: мангалы для истинных любителей шашлыка 0
07:02
Тарифы ЖКХ могут заморозить с 1 июля 4
06:48
В Горном Алтае открывают некоторые базы и летние веранды кафе 0
06:33
Какая погода – таков урожай. Почему 11 июня на Руси ждали дождь и боялись жары 0
06:19
Оазис в пустыне. Как в Барнауле делают экоуголок "Чистые берега" 0
06:01
Тепло и без осадков. О погоде в Алтайском крае 11 июня 0
23:50
Такой день. Увольнение главврача барнаульского роддома и 14-летние избиратели 0
23:30
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату 7
23:13
В Пермском крае 10-летний мальчик трое суток бродил по тайге и прошел 40 километров 5
22:47
Житель Алтая хотел сжечь сухую траву, а уничтожил 4,6 га леса 2
22:22
РЖД анонсировали скидки на билеты для путешествий по России 0
22:03
Верховный суд Республики Алтай вынес приговор экс-мэру Горно-Алтайска 6
21:45
Более 200 алтайских семей получили продуктовые наборы 0
21:30
Первую в 2020 году тройню выписали из алтайского перинатального центра 1
21:15
В России в четыре раза подешевели медицинские маски 4
20:55
Жители Алтайского края похитили 38 тонн дизтоплива 0
20:35
"Куда я денусь". Опубликовано видео опроса Михаила Ефремова 1
20:14
Алтайский край закупит презервативы на 73 тысячи рублей 2
19:50
Анна Попова заявила, что 14% россиян имеют иммунитет к коронавирусу 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 73 0
19:13
Алтайское озеро Яровое вошло в десятку желанных мест, где россияне хотят купаться 1
18:53
Песков: олигархов в России не существует 21
18:33
В России предложили лишать водительских прав за пьяные дебоши 5
18:11
Барнаул встал в многокилометровых пробках 2
17:55
Спасатели извлекли бездомных щенков из-под плит в Барнауле 2
17:43
Алтайский танцор из клипа Little Big станцевал с Яной Рудковской 7
17:31
Туристический поток в Белокуриху может сократиться почти на треть в 2020 году 4
17:17
Пропавшую жительницу Алтайского края нашли мертвой спустя месяц после исчезновения 1
17:04
Михаила Ефремова обязали носить электронный браслет 1
16:53
Сотни россиян побывали за рубежом в апреле 5
16:40
Коронавирус добрался до Минфина Алтайского края 11
16:29
Алтайские единороссы приобрели реанимобиль с аппаратом ИВЛ для рубцовской больницы 11
16:16
В Воронеже завели дело после ДТП с полицейским, сбившим трех человек. Видео 5
16:05
Погода поняла, что от нее требуется на выходных. Жара идет в Алтайский край 0
15:54
"Ошибочно интерпретировали". Районные власти о закрытии сельской школы на Алтае 0
15:43
Умер заразившийся коронавирусом юморист Анатолий Трушкин 5
15:30
ВТБ поддержал клиентов на сумму более 6,5 млрд рублей 0
15:18
Надо проявлять сознательность. Глава Рубцовска ответил на жалобы по уборке мусора 1
15:06
Почти полмиллиона. Новые случаи COVID-19 выявили в России 0
14:55
Жириновский и Милонов прокомментировали ДТП с Ефремовым 6
14:41
Россия заняла 154-е место в глобальном рейтинге миролюбивых стран 9
14:29
Пенсионерка осталась без дома после пожара в Алтайском крае. Фото 11
14:17
"Перекресток пожизненно аварийный". Жесткое ДТП случилось в Рубцовске 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.