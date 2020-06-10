Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предлагают ввести в России минимальную почасовую оплату труда. Авторы инициативы считают, что это поможет повысить уровень жизни некоторых работников. Рассказываем, кого это все-таки может коснуться, сколько предлагают платить работникам в час и вырастут ли зарплаты в стране.
Депутаты предлагают, чтобы минимальный размер почасовой оплаты труда в России был не ниже, чем 150 рублей в час. Он будет ежегодно индексироваться (если проект примут).
Авторы инициативы считают, что законопроект позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии.
"В условиях распространения коронавируса работодатели стараются избегать заключения трудовых договоров на неопределенный срок, поскольку при привлечении работника на временную работу они не несут обязательств, связанных с сокращением персонала, а интенсивность работы при таком режиме выше", – отмечают депутаты.
По мнению жириновцев, зарплата за неполный рабочий день не позволяет работнику обеспечить ему нормальную жизнь из-за слишком низкой часовой ставки.
Кроме того, устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатели устанавливают "псевдосокращенный" рабочий день и получают необоснованно высокую прибыль, а также возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ, пишут РИА "Новости".
"Принятие предлагаемого закона позволит повысить доходы граждан нашей страны в условиях распространения коронавируса, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан нашей страны до уровня оплаты труда, соответствующего соотношению стоимости труда и стоимости материальных ресурсов в стоимости произведенных товаров, работ и услуг для индустриально развитых стран", – цитирует авторов документа сайт Госдумы.
Некоторые эксперты утверждают, что это слишком мало. Так считает председатель профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков.
"Я считаю, что адекватная средняя заработная плата по всем отраслям должна сейчас составлять 50 тысяч рублей, то есть примерно 250 рублей в час", – цитирует эксперта РИА "Новости". Согласен с этой цифрой и председатель профсоюза "Таксист" Ярослав Щербинин. По его мнению, минимальная сумма оплаты труда должна составлять не менее 250 рублей в час.
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования "Учитель" Всеволод Луховицкий считает, что минимальная сумма оплаты труда в час в сфере образования должна составлять около 400-500 рублей в час.
С точки зрения чисто экономического подхода, почасовая оплата выглядит более рационально, считают эксперты. Однако есть опасения, что зарплата будет ниже МРОТ или ее вообще начнут платить "в черную".
По словам профессора кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, доктора экономических наук Александра Щербакова, часть сотрудников работает не все рабочее время – не по восемь часов, как мы привыкли. По его словам, с социальной точки зрения могут быть проблемы: где гарантия, что заработок в этом случае будет не меньше МРОТа. Простой пример – курьер. Он может целый день доставлять заказы, а может полдня просидеть в ожидании работы.
"Он получит деньги за час работы, но за месяц ему заплатят какие-то крохи, на которые жить он не сможет. Поэтому такая норма не может быть введена, пока мы не снимем все вопросы: если мы обеспечиваем занятость в течение какого-то времени, то в месяц человек должен точно получить минимальный прожиточный минимум. Если будет такая занятость, если кто-то ее гарантирует, тогда и можно вводить почасовую оплату. МРОТ – это та социальная норма, меньше которой люди не должны получать. С этой позиции и надо пересчитать: как, вводя почасовую норму оплаты труда, не обнулить, не сфальсифицировать идею минимального размера оплаты труда в месяц", – отмечает в беседе с "Известиями" Александр Щербаков.
А по мнению экономиста и финансового аналитика Виталия Калугина, введение минимальной почасовой оплаты труда никак не скажется на зарплате.
"Идея популистская. Это никак не скажется на уровне оплаты труда. Зарплата будет платиться ровно столько, сколько может себе позволить бизнес", – цитирует эксперта ura.ru.
Он добавил, что после принятия такого закона об изменении оплаты труда вместо срочных договоров работодатели начнут заключать гражданско-правовые без социальных выплат. Также, по словам экономиста, зарплату и вовсе могут платить в конвертах.
Комментарии
Посекундную, как у врачей.