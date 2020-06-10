А зачем это вообще нужно?

Авторы инициативы считают, что законопроект позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии.

"В условиях распространения коронавируса работодатели стараются избегать заключения трудовых договоров на неопределенный срок, поскольку при привлечении работника на временную работу они не несут обязательств, связанных с сокращением персонала, а интенсивность работы при таком режиме выше", – отмечают депутаты.

По мнению жириновцев, зарплата за неполный рабочий день не позволяет работнику обеспечить ему нормальную жизнь из-за слишком низкой часовой ставки.

Кроме того, устанавливая оплату по нижней допустимой планке, работодатели устанавливают "псевдосокращенный" рабочий день и получают необоснованно высокую прибыль, а также возможность сэкономить на отчислениях в соцфонды и уплату НДФЛ, пишут РИА "Новости".

"Принятие предлагаемого закона позволит повысить доходы граждан нашей страны в условиях распространения коронавируса, а также станет одним из шагов в решении проблемы доведения уровня оплаты труда работающих граждан нашей страны до уровня оплаты труда, соответствующего соотношению стоимости труда и стоимости материальных ресурсов в стоимости произведенных товаров, работ и услуг для индустриально развитых стран", – цитирует авторов документа сайт Госдумы.