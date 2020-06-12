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День России. Что за праздник мы отмечаем 12 июня и как он появился

, ИА "Амител"
В 2020 году День России празднует своеобразный юбилей
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

День России – один из самых молодых государственных праздников. 12 июня отмечают не только русские, но и представители других национальностей, проживающих на территории нашей страны. Рассказываем, как появился этот праздник, как он назывался раньше и как его будут отмечать в 2020 году. 

1
Что за праздник День России и почему его отмечают 12 июня?

К 1990 году Советский Союз был на грани распада. Республики отказывались подчиняться союзному центру. Начался так называемый "парад суверенитетов" – тогда республики одна за другой заявляли, что их законы и органы власти имеют приоритет перед общесоюзными.

К такому же решению пришла и Россия. 12 июня 1990 года на первом Съезде народные депутаты РСФСР приняли декларацию о государственном суверенитете России.

В документе говорилось о том, что Конституция и законы Российской Федерации – в приоритете над законами Советского Союза. Для всех граждан, политических партий и общественных организаций были утверждены равные права. Также был установлен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Права регионов расширились.

В декларации также говорилось, что она – основа для разработки новой Конституции. За принятие документа проголосовали 907 депутатов, 13 высказались против и девять воздержались. Декларацию подписал председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин.

С тех пор мы ежегодно отмечаем день рождения современного государства, современной России. 

2
А когда этот день стал праздничным?

Праздничным и выходным днем этот день стал считаться не сразу. День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР (именно так и называли этот праздник поначалу) был объявлен нерабочим днем в мае 1991 года. А в 1994 году президент своим указом объявил этот день государственным праздником.

3
А когда его переименовали в День России? 

Сначала этот праздник назывался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Но это название воспринималось с трудом. Иногда его ошибочно называли Днем независимости России.

Поэтому 12 июня 1998 года Борис Ельцин в телевизионном обращении предложил переименовать праздник в День России. Официально это название было закреплено с принятием нового Трудового кодекса – в 2002 году.

4
Как принято праздновать День России и как его будут отмечать в 2020 году?
Традиционно в этот день, 12 июня, по всей стране организуются массовые гулянья, различные праздничные мероприятия, акции, митинги, фестивали и концерты.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса День России будет отмечаться не так масштабно. Праздник пройдет в онлайн-режиме. Кстати, мы составили программу праздника в Барнауле. Можете ознакомиться с ней здесь.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

12.06.2020 06:50
- гость -

Что празднуем? От того что провозгласили в далёком 1990 году уже ничего не осталось. Разве у нас есть равные правовые возможности для новообразованных политических партий? Разве у нас сохранилось расширения прав автономных республик, областей, округов, краёв в составе РСФСР? А принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей? Ну а как у нас конституцию соблюдают да переписывают, даже говорить не стоит. Нет уже давно той России. Есть Россия с единственной вертикалью власти управляемой одним человеком и основана это Россия в 2000 году.

12.06.2020 07:04
Пионер

А день обнуления будет в следующем году праздничным? Можно назвать еще "День независимости Путина от Конституции"

12.06.2020 07:34
- гость -

Несчастливая Русь

12.06.2020 07:49
krash

"Для всех граждан, политических партий и общественных организаций были утверждены равные права. Также был установлен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Права регионов расширились."

На сегодняшний момент считаю праздник не актуальным. Праздновать нечего, почти все, что празднуем - царь убрал.

12.06.2020 07:52
- гость -

Как принято праздновать День России и как его будут отмечать в 2020 году?

Как инструктировали доктора-короновирусные: выйти на балкон в маске и трусах и хлопать

12.06.2020 08:14
Саня

Эх пожить бы в США.

12.06.2020 08:42
- гость -

Этот день могут праздновать только люди типа Чубайса, Потанина и прочие кто получил в свои руки крупнейшие государственные предприятия.

12.06.2020 08:54
- гость -

У меня складывается такое впечатление, что Россию созданную в 1990 году Борис Николаевич пропил в 1995. В результате мошенники завладели пропитым имуществом став олигархами и создав новую страну уже через несколько лет. Лично я считаю, что они поставили своего человека у руля и поменяли форму правления.

12.06.2020 09:03
- гость -

Эх,пожить бы в сша,раскинуть палатку на тратуаре или вагончик за городом облюбовать...

12.06.2020 09:21
- гость -

Это день поражения РОДИНЫ

12.06.2020 09:24
- гость -

12.06.2020 09:21
- гость -
Ну а кто ее поразил то?

12.06.2020 09:36
- гость -

известно кто - мальчиши плохиши предали и отцов и дедов, идеалы.

12.06.2020 09:38
- гость -

А эти мальчиши-плохиши планитяны?

12.06.2020 09:49
- гость -

раз предали - значит были свои

12.06.2020 10:07
гость

гостю 8-42
согласен с вами
законы ссср нужно срочно возвращать-ещё есть 1 год-чтобы вернуть награбленное у народов ссср и потому игнорируем голосование по поправкам проекта Конституции рф,т.к. страны рф уже нет.Может кто-то знает как страна наша сейчас называется?

12.06.2020 10:49
гость

Сане 8-14

Дорогой Вы наш! У вас есть такая возможность-штат КОЛОРАДО-вы там прописаны и вы будите там жить, в нашей стране вы проживает временно-у вас ведь лишь регистрация- и потому ваш,так называемый паспорт,не подписан руководителем МВД или миграционной службы. Интересуйтесь своим будущим---китайцы уже карты печатают новые,в которых указывают Байкал,Сибирь.,Алтай, Дальний Восток как свои собственные территории без коренного народа.

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