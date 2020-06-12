Что за праздник День России и почему его отмечают 12 июня?

К 1990 году Советский Союз был на грани распада. Республики отказывались подчиняться союзному центру. Начался так называемый "парад суверенитетов" – тогда республики одна за другой заявляли, что их законы и органы власти имеют приоритет перед общесоюзными.

К такому же решению пришла и Россия. 12 июня 1990 года на первом Съезде народные депутаты РСФСР приняли декларацию о государственном суверенитете России.

В документе говорилось о том, что Конституция и законы Российской Федерации – в приоритете над законами Советского Союза. Для всех граждан, политических партий и общественных организаций были утверждены равные права. Также был установлен принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Права регионов расширились.

В декларации также говорилось, что она – основа для разработки новой Конституции. За принятие документа проголосовали 907 депутатов, 13 высказались против и девять воздержались. Декларацию подписал председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин.

С тех пор мы ежегодно отмечаем день рождения современного государства, современной России.