Сколько заболевших в Алтайском крае 11 июня

69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае за последние сутки. Среди них 37 барнаульцев, а остальные – жители сел и других городов региона. Таким образом, в Алтайском крае уже 2593 зараженных, в том числе 267 детей.

Из больниц выписали 1239 человек. Это 52% от всех заболевших COVID-19 на Алтае.

В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Но 41 пациент находится в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.