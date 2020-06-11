Из-за пандемии отдых на Алтае станет дороже, россиянам разрешили летать за границу (но не всем), а буддийские монахи проводят семидневный молебен против COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердили в Алтайском крае за последние сутки. Среди них 37 барнаульцев, а остальные – жители сел и других городов региона. Таким образом, в Алтайском крае уже 2593 зараженных, в том числе 267 детей.
Из больниц выписали 1239 человек. Это 52% от всех заболевших COVID-19 на Алтае.
В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме. Но 41 пациент находится в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 15 человек.
Еще два летальных случая среди пациентов, у которых ранее выявили коронавирус.
По данным оперштаба, число летальных исходов в регионе достигло 35.
При этом 19 человек умерли от COVID-19, 14 – из-за других болезней, два случая находятся на экспертизе.
Алтайский край попал в список регионов, которые медленнее всего снимают карантинные ограничения для бизнеса. Рейтинг опубликовал уполномоченный по защите прав предпринимателей в России Борис Титов.
При формировании списка сопоставляли уровень заражения коронавирусной инфекцией и степень открытости бизнеса.
Быстрее всех в России предприниматели возвращаются к работе в Ленинградской, Магаданской и Сахалинской областях.
Турбизнес Алтайского края намерен в июле 2020 года поднять стоимость своих услуг на 15%. Так туркомпании смогут компенсировать потери доходов из-за простоя.
Ведь из-за пандемии COVID-19 в регионе временно приостановили работу турбаз и санаториев, в частности в Белокурихе, куда ежегодно приезжает не менее 200 тысяч туристов.
К тому же, многие туркомплексы закрыты зимой. Чтобы заработать, у них есть только летний сезон. Поэтому повышение цен явно будет неизбежным.
Школы Алтайского края пока не могут выдать аттестаты выпускникам 9-х и 11-х классов, так как ждут соответствующего приказа Минпросвещения РФ. Без него документы об окончании школы считаются недействительными.
"Аттестаты юридически не могут быть выданы с датами, которые бы предшествовали дате приказа Минпросвещения РФ", – пояснил министр образования региона Максим Костенко.
А это уже чревато проблемами с поступлением. Ведь если аттестат недействителен, приемная комиссия может не принять документы абитуриента.
По всей видимости, приказ появится в ближайшие дни. После чего школы могут начать выдавать документы об окончании обучения.
С 11 июня в Республике Алтай разрешили работать летним кафе и нескольким туркомплексам.
"По всей стране открылись санаторно-курортные объекты, предлагают также перейти на первый этап снятия ограничений в туристической сфере и открыть коллективные средства размещения с медицинской лицензией, у нас восемь таких объектов", – заявил глава региона Олег Хорохордин.
Также в регионе сняли ограничения на въезд в Майминский, Турочакский и Усть-Коксинский районы. Это связано со стабилизацией эпидобстановки. Кош-Агачский район по-прежнему для туристов пока закрыт.
Правительство разрешило россиянам выезжать за границу. А иностранцам въезжать в Россию. Правда, пока не всем.
Чтобы поехать в другую страну, нужно предоставить документы, подтверждающие цель поездки: на работу, учебу, лечение или навестить больного родственника.
Какие документы потребуются и когда можно будет отдохнуть за границей – читайте в материале amic.ru.
Буддийские священники из Республики Алтай совместно с бурятскими ламами (религиозными учителями) проводят семидневный молебен против коронавируса.
Священнослужители на неделю ушли в строгий медитативный затвор и непрерывно читают молитвы. Они надеются, что их обращения к Богу помогут уменьшить количество новых случаев заражения, а заболевшим – быстрее выздороветь.
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Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- когда звездные артисты вернутся с концертами в Барнаул,
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
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