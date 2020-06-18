Как праздновали день летнего солнцестояния?

Славяне в день летнего солнцестояния отмечали главный праздник лета – Купалу. Но после принятия григорианского календаря он перестал совпадать с самым длинным днем в году и был перенесен на 7 июля.

Утром наши предки собирали росу, так как верили, что она приобретала особую силу. Ее хранили весь год, поили заболевших детей, а женщины умывали лицо, чтобы сохранить красоту.

В этот день славяне купались в озерах, реках и других водоемах. Жители холодных регионов мылись в бане.

На закате разжигали костры, в его центре устанавливали шест, на который насаживали колесо или смоляную бочку. В некоторых местностях подожженные колеса или бочки скатывали с гор, что символизировало солнцеворот.

А еще через костры было принято прыгать. Прыжки якобы сжигали хворь и порчу, а также приносили счастье и многодетность молодоженам.

Также празднующие пели обрядовые песни, приносили жертвы воде и огню, девушки плели венки и обменивались ими. Также собирали целебные травы, которые в этот день приобретали еще больше целебных свойств.

Еще одна традиция была связана с поиском папоротника. Есть поверье, что если найти цветок папоротника в ночь перед летним солнцестоянием, он обретет волшебные способности. Нашедший его будет уметь фактически все: понимать язык зверей, видеть клады сквозь толщу земли, становиться невидимым, мгновенно переноситься с места на место и многое другое. А еще цветки папоротника указывали на лежащий в земле клад.