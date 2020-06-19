Еще с древних времен верили, что день летнего солнцестояния несет невероятно мощную энергию. Так считается и в наши дни. А так как в 2020 году он еще и совпадает с солнечным затмением, то особо чувствительные люди 21 июня могут ощутить на себе влияние энергий. Вылиться это может в плохое самочувствие и повышенную раздражительность.

Но, по словам Натальи Оствинд, бояться этого дня не стоит. На кого-то затмения и другие астрономические явления не повлияют вообще.

"Поскольку солнечное затмение произойдет в знаке Рака, то так или иначе, тема семьи, семейных ценностей, отношений с близкими и родственниками, будут актуальны для многих. Но все же бояться не стоит. Вы можете вообще не заметить влияние затмений, если они произойдут вне важных точек вашей натальной карты. Затмения будут судьбоносными лишь для тех, чьи важные точки гороскопа будут затронуты. Тогда можно ожидать перемен", — отмечает астролог.

Собеседница посоветовала не создавать панику и ажиотажа вокруг этой темы, а провести этот день максимально спокойно, в гармонии с собой и окружающими. Ни с кем не ссорьтесь (а такая вероятность есть, так как в этот день раздражительность может повыситься в разы). Люди, которые занимаются духовными практиками, могут помедитировать.