21 июня будет насыщен астрологическими событиями. Солнечное затмение, день летнего солнцестояния, новолуние. И все это происходит в високосном 2020 году. И не забываем про ретроградный Меркурий и Венеру. Настоящее звездно-планетное комбо.
И если вы считаете, что этот день обязательно омрачится плохим событием, спешим вас успокоить. Amic.ru поговорил с барнаульским астрологом Натальей Оствинд и выяснил, что паниковать не стоит, а лучше провести этот день спокойно и размеренно. Рассказываем, чего еще лучше не делать 21 июня и в последующий за этим период.
Самый долгий день в году – летнее солнцестояние – в 2020 году состоится 21 июня. Это ежегодное явление совпадет с кольцевым солнечным затмением. А еще с новолунием.
Кроме того, солнцестояние и затмение выпадает на период ретроградного Меркурия (с 18 июня по 12 июля) и ретроградной Венеры (с 13 мая по 25 июня).
Поэтому ощущать влияние всех этих явлений люди будут не только 21 июня, а гораздо дольше, рассказала amic.ru астролог Наталья Оствинд.
По ее словам, будет стационарным уже с 14 по 20 июня. Поэтому начинать новые дела не стоит уже с 14 июня.
Не бояться и не раздражаться
Еще с древних времен верили, что день летнего солнцестояния несет невероятно мощную энергию. Так считается и в наши дни. А так как в 2020 году он еще и совпадает с солнечным затмением, то особо чувствительные люди 21 июня могут ощутить на себе влияние энергий. Вылиться это может в плохое самочувствие и повышенную раздражительность.
Но, по словам Натальи Оствинд, бояться этого дня не стоит. На кого-то затмения и другие астрономические явления не повлияют вообще.
"Поскольку солнечное затмение произойдет в знаке Рака, то так или иначе, тема семьи, семейных ценностей, отношений с близкими и родственниками, будут актуальны для многих. Но все же бояться не стоит. Вы можете вообще не заметить влияние затмений, если они произойдут вне важных точек вашей натальной карты. Затмения будут судьбоносными лишь для тех, чьи важные точки гороскопа будут затронуты. Тогда можно ожидать перемен", — отмечает астролог.
Собеседница посоветовала не создавать панику и ажиотажа вокруг этой темы, а провести этот день максимально спокойно, в гармонии с собой и окружающими. Ни с кем не ссорьтесь (а такая вероятность есть, так как в этот день раздражительность может повыситься в разы). Люди, которые занимаются духовными практиками, могут помедитировать.
Не время для новых дел
В астрологии Меркурий отвечает за взаимодействие, обмен, передачу и переработку информации. Поэтому во время ретроградного Меркурия (период, когда планета движется в противоположном направлении по отношению к своему естественному ходу) с 18 июня по 12 июля в этих сферах могут происходить различные сбои. При этом ближайшая к Солнцу планета будет стационарной уже с 14 июня.
Поэтому лучше не начинать новые дела и проекты, подписывать важные бумаги. Не самое лучшее время для покупки техники, автомобилей. Вы просто можете остаться недовольны покупкой. В финансовой сфере также могут быть сложности, возможны убытки. Лучше не брать в долг и не участвовать в финансовых операциях.
Для операций, в том числе и пластических, а также серьезных процедур красоты это тоже не самое лучшее время. По словам Оствинд, вполне возможно, что результатом вы останетесь недовольны и все придется переделывать. Лучше ограничиться лишь уходовыми процедурами.
"Исключением будут люди, имеющие ретроградный Меркурий в своих натальных картах. Это время как раз для них", — заключает астролог.
А вот старые дела пора завершать
Но если новые дела 21 июня (и весь период с 18 июня по 12 июля) лучше не начинать, то вот старые завершить самое время.
По словам Натальи Оствинд, это идеальный период для того, чтобы выкинуть из дома залежавшийся и ненужный хлам, начать давно запланированный ремонт.
А еще все в это время так или иначе погрузятся в решение семейных вопросов. Связано это с тем, что Меркурий находится в знаке Рака. Также астролог добавила, что в этот период возможны встречи со старыми знакомыми и друзьями (кстати, встречи выпускников – довольно частое явление на ретроградный Меркурий). Могут "всплыть" ситуации из прошлого, которые нужно будет решить или дела, которые нужно будет доделать.
Любовь лишь разочарует
21 июня, как и весь июнь, не очень благоприятен и для дел любовных, утверждает Наталья Оствинд. Связано это с тем, что Венера (которая, напомним, тоже "пятится" назад) отвечает за любовь, отношения и красоту.
Вы можете почувствовать перемены: между спутниками могут всплывать накопившиеся обиды, отношения могут остыть, влюбленные могут разочароваться в любви. Возможно, кому-то из вас захочется перемен. Но все это временное состояние, поясняет астролог, поэтому важно помнить об этом и глупостей не совершать.
Если вы только присматриваетесь к заинтересовавшему вас мужчине или женщине, то не торопитесь вступать с ним в отношения – период не самый благоприятный. Да и со старым, проверенным человеком вступать в брак не лучшее время.
А если на горизонте замаячил бывший/бывшая, не торопитесь давать ему от ворот поворот. Вполне возможно, что между вами снова вспыхнут былые чувства, в период ретроградной Венеры шанс на это особенно велик.
"Есть шанс помириться с тем, с кем в ссоре, либо же окончательно завершить изжившие себя отношения. Не исключены и короткие романы, отношения, начавшиеся в период ретро Венеры, как правило, скоротечны и не заканчиваются ничем хорошим. Но если так случилось, не переживайте, зато будет, что вспомнить! Поток ярких эмоции и переживаний вам обеспечен", — рассказала астролог.
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