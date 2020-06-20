В России хотят узаконить и детализировать работу на "удаленке". Цель поправок – усовершенствовать нормы дистанционной работы для россиян. Законопроект о регулировании дистанционной работы внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Рассказываем, в чем суть инициативы и что может измениться.
В Трудовом кодексе появятся три новых понятия:
- постоянная дистанционная работа (сотрудник работает удаленно постоянно);
- временная дистанционная работа (сотрудник переходит на "удаленку" на какое-то время по соглашению сторон, из-за производственной необходимости или из-за катастрофы, производственной аварии, несчастного случая на производстве, наводнения, эпидемии или чего-то такого, что ставит под угрозу его жизнь);
- комбинированная работа (сотрудник может попеременно работать то в офисе, то удаленно).
Если поправки примут, сотрудник может временно перейти на дистанционный формат. И рабочее место в офисе у него тоже будет.
Да. Депутаты считают, что в законе нужно прописать моменты о графике удаленной работы и праве сотрудников на личное время.
Как отметил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Сергей Неверов, эти нормы нужны для того,"чтобы не получилось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен работать по любому звонку работодателя".
Поэтому в законе пропишут, что работник на "удаленке" не обязан быть на связи круглосуточно.
"Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционного персонала, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника", – отмечается в записке.
Если закон примут, бумажной волокиты при приеме на работу быть не должно, обещают авторы законопроекта.
Сейчас договор с сотрудниками на "удаленке" оформляют с помощью электронной цифровой подписи либо документы пересылают по почте. Конечно, актуально это лишь для тех, кто не может приехать в офис лично (например, они находятся в другом городе или стране).
А с новым законом документами в электронном виде можно обмениваться любым способом. И электронная подпись будет не нужна. Главное, доказать, что документ отправил тот самый нанимаемый сотрудник.
"На сегодня стоимость и порядок оформления такой электронной цифровой подписи ограничивает распространение дистанционной работы", – говорится в тексте законопроекта.
Но это не значит, что работник и работодатель должны перейти только на электронный документооборот. Они могут выбрать, что им удобнее.
Сейчас сотрудник на "удаленке" обязан указывать в трудовом договоре свое рабочее место (не путайте с местом работы – компанией, где устроен человек).
А вот авторы законопроекта считают, что это устарело и сотрудник может работать там, где хочет. Лишь бы был интернет.
"Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет", – отмечают они.
Нет. Уволить дистанционного работника будет сложнее.
Сейчас "удаленщика" уволить легче, чем сотрудника в офисе. И это настоящая дискриминация, считают депутаты.
В пояснительной записке говорится, что сейчас тех, кто работает дистанционно, могут уволить, если:
- у работодателя нет достаточного объема работы;
- работа выполнена неэффективно;
- работодатель изменил стратегию развития компании;
- гендиректор решил расторгнуть договор с удаленным сотрудником;
- работодатель решил, что сотрудничать с работником нецелесообразно или увольнение связано с производственной необходимостью.
Сотрудника в офисе же уволить с работы по этим пунктам не могут. В ст. 81 ТК РФ прописано, что уволить работника можно из-за частых прогулов, грубых нарушений на работе, недостаточной квалификации (только это нужно подтвердить аттестацией) и других пунктов (прописано в ст. 81 ТК РФ).
"Предлагается исключить такую дискриминацию для дистанционных работников", – говорится в пояснительной записке.
Авторы законопроекта считают, что пандемия коронавируса выявила изъяны трудового кодекса. И законодательство просто оказалось не готовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы.
"Принятие изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации будет способствовать развитию взаимоотношений между работниками и работодателями в условиях меняющегося мира, законодательно закрепит их новые права и обязанности", – заключают авторы законопроекта.
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