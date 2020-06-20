А рабочее время в новом законе пропишут?

Да. Депутаты считают, что в законе нужно прописать моменты о графике удаленной работы и праве сотрудников на личное время.

Как отметил один из авторов инициативы, депутат Госдумы Сергей Неверов, эти нормы нужны для того,"чтобы не получилось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен работать по любому звонку работодателя".

Поэтому в законе пропишут, что работник на "удаленке" не обязан быть на связи круглосуточно.

"Предлагается упорядочить вопросы, связанные с рабочим временем дистанционного персонала, в частности, их право не быть круглосуточно на связи с работодателем и не отвечать на письма и звонки в определенные временные интервалы. Данная проблема разрешается через указание на порядок взаимодействия работодателя и работника", – отмечается в записке.