Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 83

Турбизнес просит Виктора Томенко отменить ограничения, количество зараженных в Алтайском крае растет, а несколько организаций в одном из районов уходят на самоизоляцию. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 20 июня — в подборке amic.ru.
Руководители и собственники туристических объектов Алтайского края намерены обратиться к губернатору Виктору Томенко с просьбой снять ограничения со сферы туризма к 26 июня.
Представители турбизнеса отметили, что сейчас их деятельность находится на грани краха. Из-за четырех месяцев простоя предприятий и необходимости соблюдать юридические и финансовые обязательства, компании близки к банкротству.
За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 73 новых случая COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
На 20 июня зарегистрировано: в Барнауле – 49 человек, Камне-на-Оби – 3, Ребрихинском районе – 3, Тальменском районе – 3, Каменском районе – 2, Мамонтовском районе – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2, Рубцовске – 2, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах – по одному.
В Алтайском крае умерли еще трое пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Один из них скончался от коронавируса, еще двое – по иным причинам.
Всего в регионе с начала пандемии скончались 52 человека с коронавирусом.
В Смоленском районе Алтайского края коллективы сразу двух организаций ушли на самоизоляцию из-за коронавируса.
На дверях отделения Сбербанка в Смоленском появилось объявление о закрытии учреждения по техническим причинам. Это связано с выявлением COVID-19 у одного из сотрудников коллектива.
Также из-за коронавируса на самоизоляции находится и коллектив смоленского ГИБДД.
В Горном Алтае выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.
Общее количество заболеваний в регионе выросло до 421.
При этом выздоровел 171 человек, 11 из которых – за последние сутки.
Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- как в Алтайском крае работают ЗАГСы и можно ли жениться;
- что такое беспроцентный кредит и кому его могут не дать;
- как поменять паспорт во время пандемии;
- первый этап снятия ограничений: что теперь можно,
- как пройдет голосование по Конституции в Алтайском крае.
О детях и учебе
- как получить выплаты на детей от 3 до 16 лет;
- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет;
- что будет с ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году из-за коронавируса;
- как пройдет приемная кампания в вузах и что изменится;
- в каких числах подать документы в университет в 2020 году;
- расписание ЕГЭ-2020;
- как будут работать детские летние лагеря на Алтае и что изменится из-за пандемии.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за туры, которые отменили из-за коронавируса;
- как вернуть деньги за отмененный рейс,
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет.
Об отдыхе и развлечениях
- 24 июня 2020: выходной или рабочий день;
- когда заработают санатории и как изменится отдых,
- есть ли у россиян шансы отдохнуть за границей летом-2020,
- как отдыхаем в июне 2020,
- кому можно выезжать из России и когда разрешат отдых за рубежом
Что еще почитать и посмотреть 20 июня:
Тульская медсестра в бикини стала лицом популярного бренда
Почти 500 человек в Алтайском крае пострадали от укусов клещей
Умер автор песни "На заре", клавишник группы "Альянс" Олег Парастаев
Комментарии