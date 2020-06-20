Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 83

Три новых летальных случая

В Алтайском крае умерли еще трое пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Один из них скончался от коронавируса, еще двое – по иным причинам.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 52 человека с коронавирусом.