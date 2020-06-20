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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 83

, ИА "Амител"
Главное за 20 июня
Фото: stihi.ru

Фото: stihi.ru

Турбизнес просит Виктора Томенко отменить ограничения, количество зараженных в Алтайском крае растет, а несколько организаций в одном из районов уходят на самоизоляцию. О главном из темы "Коронавирус на Алтае" за 20 июня — в подборке amic.ru.

1
Турбизнес хочет работать

Руководители и собственники туристических объектов Алтайского края намерены обратиться к губернатору Виктору Томенко с просьбой снять ограничения со сферы туризма к 26 июня.

Представители турбизнеса отметили, что сейчас их деятельность находится на грани краха. Из-за четырех месяцев простоя предприятий и необходимости соблюдать юридические и финансовые обязательства, компании близки к банкротству.

2
+73 зараженных в регионе

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 73 новых случая COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

На 20 июня зарегистрировано: в Барнауле – 49 человек, Камне-на-Оби – 3, Ребрихинском районе – 3, Тальменском районе – 3, Каменском районе – 2, Мамонтовском районе – 2, Новоалтайске – 2, Первомайском районе – 2,  Рубцовске – 2, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Топчихинском районах – по одному.

3
Три новых летальных случая

В Алтайском крае умерли еще трое пациентов, которым ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Один из них скончался от коронавируса, еще двое – по иным причинам.

Всего в регионе с начала пандемии скончались 52 человека с коронавирусом.

4
Самоизоляция в районе

В Смоленском районе Алтайского края коллективы сразу двух организаций ушли на самоизоляцию из-за коронавируса.

На дверях отделения Сбербанка в Смоленском появилось объявление о закрытии учреждения по техническим причинам. Это связано с выявлением COVID-19 у одного из сотрудников коллектива. 

Также из-за коронавируса на самоизоляции находится и коллектив смоленского ГИБДД.

5
У соседей

В Горном Алтае выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает республиканский оперативный штаб по противодействию инфекции.

Общее количество заболеваний в регионе выросло до 421.

При этом выздоровел 171 человек, 11 из которых – за последние сутки.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет для вас подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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