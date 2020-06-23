Как будут работать библиотеки и музеи Алтайского края во время пандемии

Алтайским музеям и библиотекам разрешили работать, но только с ограничениями. Как теперь будут принимать посетителей, можно ли сходить на экскурсию в музей и какие правила вводят библиотеки – читайте в материале amic.ru.
Архивам, музеям и библиотекам разрешили открыться уже с 19 июня 2020. Именно тогда вступили силу изменения в указ губернатора Виктора Томенко. Но вот, к примеру, в Барнауле эти организации возобновят деятельность только 23 июня 2020, согласно приказу Министерства культуры Алтайского края.
"Мы не принимали посетителей ровно три месяца, – отметила министр культуры региона Елена Безрукова. – В этот период наши учреждения старались оказывать услуги, которые возможно, дистанционно. За это время я получила много обращений "когда же вы откроете библиотеки?", а один из руководителей библиотек недавно сказала, что последнее время она принимает до 100 звонков в день от читателей. Библиотеки нужны, кто бы что ни говорил. Справки и документы Госархива нужны людям по самым разным житейским и профессиональным поводам. Есть люди, для которых музеи и библиотеки – это нормальная, неизменная составляющая их жизни".
Посетителей смогут допустить только при наличии гигиенической маски, после измерения температуры тела, обработки рук кожными антисептиками. В помещениях музеев и библиотек придется соблюдать социальную дистанцию.
Это общие рекомендации Роспотребнадзора. Но также существуют специфические противоэпидемические меры для каждого учреждения. К примеру, в музеях будут проводить дезинфекцию аудиогидов после каждого посетителя.
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а один из руководителей библиотек недавно сказала, что последнее время она принимает до 100 звонков в день от читателей.
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Можно заказать у оператора связи детализацию и посмотреть, с кем целыми днями трындят руководители библиотек
Читатели должны знать, что книги в массовых библиотеках никак не обрабатываются. Поэтому необходимо соблюдать осторожность. Ведь неизвестно, кто до вас держал в руках фолиант.