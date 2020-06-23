Как будут работать библиотеки и музеи Алтайского края во время пандемии

Когда откроются музеи и библиотеки Алтайского края?

Архивам, музеям и библиотекам разрешили открыться уже с 19 июня 2020. Именно тогда вступили силу изменения в указ губернатора Виктора Томенко. Но вот, к примеру, в Барнауле эти организации возобновят деятельность только 23 июня 2020, согласно приказу Министерства культуры Алтайского края.

"Мы не принимали посетителей ровно три месяца, – отметила министр культуры региона Елена Безрукова. – В этот период наши учреждения старались оказывать услуги, которые возможно, дистанционно. За это время я получила много обращений "когда же вы откроете библиотеки?", а один из руководителей библиотек недавно сказала, что последнее время она принимает до 100 звонков в день от читателей. Библиотеки нужны, кто бы что ни говорил. Справки и документы Госархива нужны людям по самым разным житейским и профессиональным поводам. Есть люди, для которых музеи и библиотеки – это нормальная, неизменная составляющая их жизни".