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Парад Победы 2020. Как он пройдет и где можно посмотреть?

, ИА "Амител"
24 июня в Москве пройдет юбилейный парад Победы
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

24 июня на Красной площади пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет значительно отличаться от предыдущих. Как пройдет парад Победы в 2020 году и где его можно посмотреть – читайте в материале amic.ru.

1
Парад Победы 2020. Во сколько начнется и как долго продлится?
Парад Победы 24 июня 2020 года в Москве продлится около полутора часов. Шествие на Красной площади начнется в 10:00 (в Алтайском крае будет 14:00).
2
В чем особенность юбилейного парада Победы?

Парад 2020 года будет отличаться от предыдущих. Его сделают похожим на парад победителей, который прошел 75 лет назад.

Начнется церемония с исполнения "Юбилейного встречного марша". Именно он звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. Часть военнослужащих пройдет в форме времен Великой Отечественной войны.

Участников исторических парадных расчетов вооружат стрелковым оружием, которое использовалось на фронтах. Среди них винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС), а солдаты в форме саперов прошествуют по площади с миноискателями, сообщают "Известия".

По площади пронесут штандарты фронтов и знамена армий и полков, которые наиболее отличились в сражениях. Также пройдет боевая техника, которая участвовала в Великой Отечественной войне.

Но это еще не все особенности. Во время парада 24 июня в Москве впервые покажут новейшее вооружение, которого еще никто не видел.

3
Как пройдет парад Победы в 2020 году?

В юбилейном параде примут участие 13 тыс. военнослужащих. По Красной площади пройдут офицеры, сержанты, курсанты, военнослужащие-женщины, казаки, представители других силовых ведомств.

Зрители увидят более 200 единиц техники. Первыми на площадь выйдут танки Т-34-85. В параде также примут участие самоходные артиллерийские установки СУ-100, боевая машина пехоты БМП-2 и не только.

Во время парада покажут сразу несколько новинок из техники ПВО. Впервые по площади проедет колесная зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь". Также зрителям продемонстрируют модернизированный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-СМ". Впервые покажут новую 300-миллиметровую РСЗО "Торнадо-С". До репетиций парада никто даже представить не мог, как она выглядит: ее внешний облик оставался засекреченным. И это далеко не все виды вооружения, которое проедет по площади 24 июня.

В небо поднимутся более 75 боевых самолетов и вертолетов. В воздушной части парада в Москве в этом году задействовали ударные и транспортные вертолеты, дальние и тактические бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, тяжелые и легкие истребители, перехватчики МиГ-31 с ракетами "Кинжал" и новейшие Су-57, сообщает телеканал "Звезда". Зрители увидят крупнейший в мире тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26, боевой вертолет круглосуточного применения Ми-35М, разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52, который создан для уничтожения бронированной и небронированной техники, и многие другие.

4
Где посмотреть парад 24 июня?

Лучше всего в этом году наблюдать за торжеством по телевизору. Трансляцию будут вести несколько каналов:

  • Первый канал;
  • "Россия 1";
  • НТВ;
  • Пятый канал;
  • ОТР;
  • "ТВ-Центр;
  • РЕН-ТВ;
  • "Звезда";
  • "Мир".

Начало – в 10:00. На показ парада каналы заложили от 50 минут до полутора часов.

5
А зарубежные гости приедут на парад?
Да. На праздничные мероприятия 24 июня в Москву приглашены главы разных государств. По последним данным Кремля, в Москву прилетят лидеры Абхазии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины. На параде также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась, сообщило РИА "Новости".
6
А салют будет?
Куда же без него. Согласно указу президента, он начнется 24 июня 2020 года в 22:00 (по московскому времени). В это время будет дан артиллерийский салют – аналогичный тому, который был в этот день 75 лет назад.
7
А где-то еще пройдут парады Победы?
Да. По данным Минобороны, военные парады проведут в 28 городах России. Среди них Волгоград, Керчь, Москва, Мурманск, Новороссийск, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Тула, Астрахань, Белогорск, Владивосток, Владикавказ, Воронеж, Екатеринбург, Калининград, Новосибирск, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Самара, Североморск, Симферополь, Ставрополь, Улан-Удэ, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Южно-Сахалинск. Барнаул в это число не попал – здесь проводить парад 24 июня не планируют.
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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

24.06.2020 06:45
- гость -

Когда я окажусь на свете том…
И встречу там войной убитых братьев:
— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..
Впервые им захочется солгать мне.
Как павшим на полях большой войны сказать, что больше нет уж их страны?..
( Расул Гамзатов )

24.06.2020 07:57
CALIBR

По последним данным Кремля, в Москву прилетят лидеры Абхазии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины. На параде также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась, сообщило РИА "Новости".
++++++++++++++
Достойные мирового политического лидера союзники ,а вот Вучич (Сербия) - казачок засланный от НАТО И ЕС,так полагаю :

* прозападно настроенный лидер, недавно победивший на выборах с подавляющим большинством,не признающий Крым российским,ясно дал понять , что дальнейшее движение Сербии - в сторону интеграции с Западом,но не с Россией..

24.06.2020 08:09
- гость -

Грустное будет зрелище. Русское воинство будет маршировать перед ублюдочным обсосом.

24.06.2020 09:19
Я

24.06.2020 08:09
- гость -
Не переживайте зрелище будет торжественное, ведь перед вами никто маршеровать не будет, как вы себе это представляли.

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