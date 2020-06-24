24 июня на Красной площади пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он будет значительно отличаться от предыдущих. Как пройдет парад Победы в 2020 году и где его можно посмотреть – читайте в материале amic.ru.
Парад 2020 года будет отличаться от предыдущих. Его сделают похожим на парад победителей, который прошел 75 лет назад.
Начнется церемония с исполнения "Юбилейного встречного марша". Именно он звучал на Красной площади 24 июня 1945 года. Часть военнослужащих пройдет в форме времен Великой Отечественной войны.
Участников исторических парадных расчетов вооружат стрелковым оружием, которое использовалось на фронтах. Среди них винтовки Мосина, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ) и Судаева (ППС), а солдаты в форме саперов прошествуют по площади с миноискателями, сообщают "Известия".
По площади пронесут штандарты фронтов и знамена армий и полков, которые наиболее отличились в сражениях. Также пройдет боевая техника, которая участвовала в Великой Отечественной войне.
Но это еще не все особенности. Во время парада 24 июня в Москве впервые покажут новейшее вооружение, которого еще никто не видел.
В юбилейном параде примут участие 13 тыс. военнослужащих. По Красной площади пройдут офицеры, сержанты, курсанты, военнослужащие-женщины, казаки, представители других силовых ведомств.
Зрители увидят более 200 единиц техники. Первыми на площадь выйдут танки Т-34-85. В параде также примут участие самоходные артиллерийские установки СУ-100, боевая машина пехоты БМП-2 и не только.
Во время парада покажут сразу несколько новинок из техники ПВО. Впервые по площади проедет колесная зенитная ракетная система средней дальности С-350 "Витязь". Также зрителям продемонстрируют модернизированный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-СМ". Впервые покажут новую 300-миллиметровую РСЗО "Торнадо-С". До репетиций парада никто даже представить не мог, как она выглядит: ее внешний облик оставался засекреченным. И это далеко не все виды вооружения, которое проедет по площади 24 июня.
В небо поднимутся более 75 боевых самолетов и вертолетов. В воздушной части парада в Москве в этом году задействовали ударные и транспортные вертолеты, дальние и тактические бомбардировщики, стратегические ракетоносцы, тяжелые и легкие истребители, перехватчики МиГ-31 с ракетами "Кинжал" и новейшие Су-57, сообщает телеканал "Звезда". Зрители увидят крупнейший в мире тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26, боевой вертолет круглосуточного применения Ми-35М, разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52, который создан для уничтожения бронированной и небронированной техники, и многие другие.
Лучше всего в этом году наблюдать за торжеством по телевизору. Трансляцию будут вести несколько каналов:
- Первый канал;
- "Россия 1";
- НТВ;
- Пятый канал;
- ОТР;
- "ТВ-Центр;
- РЕН-ТВ;
- "Звезда";
- "Мир".
Начало – в 10:00. На показ парада каналы заложили от 50 минут до полутора часов.
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Комментарии
Когда я окажусь на свете том…
И встречу там войной убитых братьев:
— Ну, как страна? Как Родина? Как дом?..
Впервые им захочется солгать мне.
Как павшим на полях большой войны сказать, что больше нет уж их страны?..
( Расул Гамзатов )
По последним данным Кремля, в Москву прилетят лидеры Абхазии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии, Боснии и Герцеговины. На параде также будут присутствовать председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась, сообщило РИА "Новости".
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Достойные мирового политического лидера союзники ,а вот Вучич (Сербия) - казачок засланный от НАТО И ЕС,так полагаю :
* прозападно настроенный лидер, недавно победивший на выборах с подавляющим большинством,не признающий Крым российским,ясно дал понять , что дальнейшее движение Сербии - в сторону интеграции с Западом,но не с Россией..
Грустное будет зрелище. Русское воинство будет маршировать перед ублюдочным обсосом.
24.06.2020 08:09
- гость -
Не переживайте зрелище будет торжественное, ведь перед вами никто маршеровать не будет, как вы себе это представляли.