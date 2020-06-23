И для чего это нужно?

Новые правила помогут устранить несправедливость в отношении уходящих в декрет женщин, считают эксперты.

"Как показал мой личный мониторинг в Краснодарском крае, где из-за мощного миграционного потока есть декретницы со всей страны, недоплаты за счет неприменения регионального коэффициента могут составлять десятки тысяч рублей. Например, семья могла недополучить тридцать тысяч рублей", – цитирует "Парламентская газета" одного из авторов закона, заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталью Костенко. По ее словам, в целом по стране недоплаты составляют 417,8 миллиона рублей в год.

"При этом во всех остальных случаях при назначении страховых выплат региональные коэффициенты учитывались, и только для граждан, уходящих в декрет, действовал другой порядок. Эту несправедливость мы и исправили", – сказала депутат.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что новые правила расчета выплат более справедливые, так как позволят повысить размер указанных пособий людям, живущих в непростых климатических условиях.

"Очевидно, что пособия, рассчитанные по МРОТ с учетом районного коэффициента, будут выше, – сказал сенатор. – Где-то МРОТ будет увеличиваться в 1,2 раза, где-то – в 1,6, где-то – в 1,8 раза, а где-то и в два с лишним раза", – отметил он.

Вступающие в силу нормы, по словам сенатора, распространятся на обширной территории, включая весь Север, приравненные к нему территории, Дальний Восток. "То есть речь идет о нескольких миллионах наших сограждан", – сказал парламентарий.