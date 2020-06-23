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В России больничные и декретные теперь считают по новым правилам. Что изменилось?

, ИА "Амител"
Размер пособий вырастет. Правда, не у всех
Фото: Вячеслав Мельников/ Amic.ru.

Фото: Вячеслав Мельников/ Amic.ru.

С 19 июня в России действуют новые правила расчета больничных и ряда других пособий. Новые правила позволят повысить размер пособий нескольким миллионам россиян, считают эксперты. Рассказываем, что поменялось и всех ли это коснулось.

1
Какие пособия считают по новым правилам?

Изменения коснулись расчета следующих пособий:

  • больничный;
  • выплаты по беременности и родам;
  • отпускная выплата по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.
2
И кого это коснулось?

Не всех. По-новому пособия будут рассчитывать только тем, у кого:

  • не было официальных доходов за предыдущие два года;
  • средний заработок за месяц оказался ниже МРОТ.

Изменения внесены в Федеральный закон "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию".

3
А что изменилось?

С 19 июня при расчете пособий стали учитывать еще и районный коэффициент, если он есть в этом регионе.

Раньше выплаты рассчитывались, исходя из федерального МРОТ. То есть учитывался зарплатный минимум, который действовал на момент наступления страхового случая. Никаких районных коэффициентов к этой сумме не прибавлялось.

Разберем на примере. В 2018 и 2019 годах сотрудник не имел официального заработка. В июле 2020 года он переболел и принес на работу больничный лист. Болел он неделю.

  1. Увеличиваем МРОТ с учетом районного коэффициента: 12 130 * 1,15 = 13 949,5.
  2. Считаем среднедневной заработок за два года: 13 949,5 * 24 месяца/730 дней = 458,61.
  3. Теперь считаем пособие по болезни: 458,61 * 7 дней = 3 210,29
4
И для чего это нужно?

Новые правила помогут устранить несправедливость в отношении уходящих в декрет женщин, считают эксперты.

"Как показал мой личный мониторинг в Краснодарском крае, где из-за мощного миграционного потока есть декретницы со всей страны, недоплаты за счет неприменения регионального коэффициента могут составлять десятки тысяч рублей. Например, семья могла недополучить тридцать тысяч рублей", – цитирует "Парламентская газета" одного из авторов закона, заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталью Костенко. По ее словам, в целом по стране недоплаты составляют 417,8 миллиона рублей в год.

"При этом во всех остальных случаях при назначении страховых выплат региональные коэффициенты учитывались, и только для граждан, уходящих в декрет, действовал другой порядок. Эту несправедливость мы и исправили", – сказала депутат.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что новые правила расчета выплат более справедливые, так как позволят повысить размер указанных пособий людям, живущих в непростых климатических условиях.

"Очевидно, что пособия, рассчитанные по МРОТ с учетом районного коэффициента, будут выше, – сказал сенатор. – Где-то МРОТ будет увеличиваться в 1,2 раза, где-то – в 1,6, где-то – в 1,8 раза, а где-то и в два с лишним раза", – отметил он.

Вступающие в силу нормы, по словам сенатора, распространятся на обширной территории, включая весь Север, приравненные к нему территории, Дальний Восток. "То есть речь идет о нескольких миллионах наших сограждан", – сказал парламентарий.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

23.06.2020 17:12
- гость -

"Как показал мой личный мониторинг в Краснодарском крае, где из-за мощного миграционного потока есть декретницы со всей страны, недоплаты за счет неприменения регионального коэффициента могут составлять десятки тысяч рублей."
--------
Нафига вообще на югах этот коэффициент? Он в Сибири должен быть.гораздо выше.

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