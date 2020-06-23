С 19 июня в России действуют новые правила расчета больничных и ряда других пособий. Новые правила позволят повысить размер пособий нескольким миллионам россиян, считают эксперты. Рассказываем, что поменялось и всех ли это коснулось.
Изменения коснулись расчета следующих пособий:
- больничный;
- выплаты по беременности и родам;
- отпускная выплата по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет.
Не всех. По-новому пособия будут рассчитывать только тем, у кого:
- не было официальных доходов за предыдущие два года;
- средний заработок за месяц оказался ниже МРОТ.
Изменения внесены в Федеральный закон "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию".
С 19 июня при расчете пособий стали учитывать еще и районный коэффициент, если он есть в этом регионе.
Раньше выплаты рассчитывались, исходя из федерального МРОТ. То есть учитывался зарплатный минимум, который действовал на момент наступления страхового случая. Никаких районных коэффициентов к этой сумме не прибавлялось.
Разберем на примере. В 2018 и 2019 годах сотрудник не имел официального заработка. В июле 2020 года он переболел и принес на работу больничный лист. Болел он неделю.
- Увеличиваем МРОТ с учетом районного коэффициента: 12 130 * 1,15 = 13 949,5.
- Считаем среднедневной заработок за два года: 13 949,5 * 24 месяца/730 дней = 458,61.
- Теперь считаем пособие по болезни: 458,61 * 7 дней = 3 210,29
Новые правила помогут устранить несправедливость в отношении уходящих в декрет женщин, считают эксперты.
"Как показал мой личный мониторинг в Краснодарском крае, где из-за мощного миграционного потока есть декретницы со всей страны, недоплаты за счет неприменения регионального коэффициента могут составлять десятки тысяч рублей. Например, семья могла недополучить тридцать тысяч рублей", – цитирует "Парламентская газета" одного из авторов закона, заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталью Костенко. По ее словам, в целом по стране недоплаты составляют 417,8 миллиона рублей в год.
"При этом во всех остальных случаях при назначении страховых выплат региональные коэффициенты учитывались, и только для граждан, уходящих в декрет, действовал другой порядок. Эту несправедливость мы и исправили", – сказала депутат.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что новые правила расчета выплат более справедливые, так как позволят повысить размер указанных пособий людям, живущих в непростых климатических условиях.
"Очевидно, что пособия, рассчитанные по МРОТ с учетом районного коэффициента, будут выше, – сказал сенатор. – Где-то МРОТ будет увеличиваться в 1,2 раза, где-то – в 1,6, где-то – в 1,8 раза, а где-то и в два с лишним раза", – отметил он.
Вступающие в силу нормы, по словам сенатора, распространятся на обширной территории, включая весь Север, приравненные к нему территории, Дальний Восток. "То есть речь идет о нескольких миллионах наших сограждан", – сказал парламентарий.
Комментарии
"Как показал мой личный мониторинг в Краснодарском крае, где из-за мощного миграционного потока есть декретницы со всей страны, недоплаты за счет неприменения регионального коэффициента могут составлять десятки тысяч рублей."
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Нафига вообще на югах этот коэффициент? Он в Сибири должен быть.гораздо выше.