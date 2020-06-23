Путин предложил увеличить НДФЛ. Насколько и кого это коснется?

Президент Владимир Путин предложил увеличить ставку НДФЛ для обеспеченных россиян. А полученные за счет повышения деньги направить на лечение детей с редкими заболеваниями. Об этом глава государства объявил во время обращения к россиянам 23 июня. Насколько повысят, кого коснется и когда это произойдет – читайте в материале amic.ru.
Сейчас размер НДФЛ в России составляет 13%. Налог для всех одинаков: получаете вы 30 тысяч или 300 – все равно заплатите 13% от дохода.
"С 2001 года у нас действует плоская шкала налога на доходы физических лиц. И ее введение в свое время позволило вывести зарплаты и доходы из тени, упростить, сделать понятным налоговое администрирование. То, что граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке 13%, на первый взгляд выглядит даже несправедливым. Однако если учесть, что после введения плоской шкалы НДФЛ собираемость налога увеличилась и государство получило возможность направлять эти дополнительные средства на решение социальных задач, то станет ясно, что справедливость здесь абсолютно ни при чем", – отметил Владимир Путин.
Поэтому президент предложил повысить НДФЛ.
Путин также подчеркнул, что все уже действующие федеральные и региональные программы лечения редких заболеваний детей сохранятся. "Средства, о которых я сказал, порядка 60 миллиардов ежегодно, пойдут именно плюсом, в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение", – добавил глава государства.
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Комментарии
Ну чё нормально, те кто МРОТ получает отстегнут 43% а кто 5 лямов ажна 2% более - 45%
Даже в США чтобы раскрутится на чёнить типа 43% нада очень большой доход иметь а никак не минималку!!!!!!