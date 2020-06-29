ДТП и выплаты по ОСАГО. Кто и на какую сумму может рассчитывать в случае аварии

В мае 2020 года в Алтайском крае произошло более 190 ДТП, в которых более 200 человек пострадали, а 16 – погибли. Не все знают, что пострадавшие в ДТП имеют право на страховую выплату до 500 тысяч рублей по полису ОСАГО. Рассказываем, кому положена компенсация, как их получить и к кому обратиться за помощью.
Я попал в ДТП. Могу ли я получить за это компенсацию?
Да, можете. На страховку могут рассчитывать все пассажиры и пешеходы, а также невиновный водитель, которые в результате аварии получили вред жизни, здоровью или имуществу. Отсутствие полиса или алкогольное опьянение не лишает права на возмещение ущерба.
В какой форме я могу получить компенсацию?
Выплаты бывает двух видов. Самая распространенная – это натуральная форма. Денежная – реже.
Натуральная форма – это возмещение урона, причиненного транспортному средству. Страховая компания организовывает и оплачивает ремонт автомобиля. На все виды работ положена гарантия. Такая форма компенсации находится в приоритете при выплате страховок.
А могу ли я получить деньги, а не ремонт?
Да, конечно. Но только в исключительных случаях:
- поврежденный автомобиль находится в собственности иностранного гражданина;
- полная гибель транспортного средства;
- смерть потерпевшего;
- причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, если он выбрал денежную форму страхового возмещения;
- потерпевший является инвалидом;
- стоимость ремонта поврежденного транспортного средства превышает 400 000 рублей;
- соглашение в письменной форме между страховщиком и потерпевшим (выгодоприобретателем).
У меня несколько ушибов и перелом. На какую сумму я могу рассчитывать?
За причинение вреда здоровью выплата достигает до 500 тысяч рублей. Сумма зависит от степени тяжести травмы. Минимальные травмы (ушибы или ссадины) оцениваются в 250 рублей, переломы – от 1,5 тысячи рублей. На первом этапе подачи заявления чеки из клиник не требуются. Если во время аварии погиб человек, то страховая выплата будет 475 тысяч рублей семье, а также 25 тысяч рублей – организатору погребения.
Могу ли я получить сразу несколько выплат?
Да, по договорам ОСАГО до 01.05.2020 года количество выплат для пострадавших пассажиров зависит от количества автомобилей. То есть вы имеет право получить компенсацию от двух страховых компаний. Чтобы понять имеете ли вы право на дополнительную выплату – обратитесь к специалистам
. Они могут помочь.
Когда обращаться за страховой выплатой? Сразу после аварии?
Да, сразу после происшествия. Потерпевший или его родственник должны обратиться в ГИБДД или к следователю (если есть погибшие) и получить документ, в котором зафиксирована авария и данные пострадавшего пассажира. Для водителей предварительно требуется установление виновника аварии.
Какие документы мне понадобятся?
Для получения выплаты нужно написать заявление в страховую компанию и приложить к нему:
- документ, удостоверяющий личность (например, паспорт);
- документ, подтверждающий факт ДТП;
- документы от медицинского учреждения, в которых описан характер полученных травм, диагноз и период нетрудоспособности.
Если в результате ДТП есть погибшие, то право на выплату имеют иждивенцы, супруг/супруга, родители, дети. Для этого надо написать заявление в страховую компанию, к которому необходимо прикрепить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт родства или нахождения на иждивении у погибшего, свидетельство о смерти.
Куда обратиться за помощью?
Чтобы сэкономить время на возмещение и получить его в полном размере, можно обратиться в компанию "Страховой помощник"
. Это квалифицированный посредник, который возьмет все заботы на себя. Сотрудники компании помогают клиентам с момента наступления страхового случая: представляют интересы в ГИБДД и во время следствия, собирают документы, принимают меры к примирению сторон.
Компания берет на себя не только вопрос оформления страховой выплаты, но и все правовые проблемы. Клиент гарантированно получает компенсацию в полном объеме и оплачивает услуги компании только после получения денег на счет.
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