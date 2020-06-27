27 июня в России будут праздновать День молодежи. Это выходной, но в Барнауле масштабно отмечать его не будут, все официальные мероприятия из-за пандемии коронавируса пройдут в онлайн-формате. И все же в краевой столице в этот день найдется, чем заняться. Рассказываем, как провести этот праздник, чтобы получить максимальное удовольствие.
С 23 июня в Барнауле заработали музеи. Так что если вы соскучились по искусству, смело идите на выставки. Тем более что они познавательные и интересные:
В ГМИЛИКА на ул. Льва Толстого, 2, работает выставка народного мастера Алтайского края Тамары Наговицыной "Преданья росписей народных".
В Государственном художественном музее Алтайского края на ул. Максима Горького, 16, работают выставки "Диалог длиною в век". Она посвящена 150-летию со дня рождения российского художника Григория Чорос-Гуркина. А еще в музее можно посетить выставку одной картины "Портрет жены художника", приуроченную к 155-летию со дня рождения Серова. 27 июня эти выставки будут работать последний день.
В музее "Город" на Льва Толстого, 24, работает выставка Memento mori. В ней представлена коллекция черепов и мумий. Их исторические репродукции мастер создал по образцам, хранящимся в разных музеях мира.
В краеведческом музее на ул. Ползунова, 46, открыта выставка "Слава российского оружия", здесь можно ознакомиться со стрелковым и холодным оружием российской армии XVIII-XX веков.
Кстати, при посещении музеев не забывайте о мерах предосторожности: надевайте маску и держите дистанцию в 1,5-2 метра.
Если вы решили в этот солнечный и жаркий день остаться дома, то можете посмотреть онлайн-марафон, посвященный Дню молодежи. Организаторы мероприятия будут вести прямой эфир из Краевого дворца молодежи, где выступят с творческими номерами школьники и студенты, бойцы студенческих отрядов Алтайского края, участники поискового движения, добровольческих объединений, студенческих отрядов и другие представители различных молодежных сообществ.
Помимо творческих номеров, зрители онлайн-марафона могут в прямом эфире пообщаться с его участниками и принять участие в розыгрыше призов. Одним из подарков станет книга от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Начало трансляции в 12:00 в социальной сети "ВКонтакте".
Да. Правда, тоже в основном в онлайн-формате. В Бийске пройдет онлайн-конкурс творческих работ "Творческая молодежь". Спортивные мероприятия тоже пройдут удаленно: онлайн-тренировки по биатлону, скандинавской ходьбе. А еще бийчане могут посмотреть онлайн-концерты. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.
Для жителей Славгорода подготовили видеоконцерт "Быть молодым здорово".
А еще в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также Благовещенском, Ключевском, Солонешенском районах пройдут разные танцевальные флешмобы. Например, "Я в движении", "Мы молодые", "Будущее – это мы", "Танцуй, пока молодой" и др.
Комментарии
Конечно в зоопарк!
Посмотреть как зверюшки в тюряге сидят, сделать выводы...