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День молодежи в Барнауле: куда сходить и что посмотреть в 2020 году

, ИА "Амител"
27 июня – День молодежи. Рассказываем, как провести этот день в Барнауле
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

27 июня в России будут праздновать День молодежи. Это выходной, но в Барнауле масштабно отмечать его не будут, все официальные мероприятия из-за пандемии коронавируса пройдут в онлайн-формате. И все же в краевой столице в этот день найдется, чем заняться. Рассказываем, как провести этот праздник, чтобы получить  максимальное удовольствие.

1
Посидеть в кафе
Да! В Барнауле наконец-то разрешили работать кафе и ресторанам. Правда, пока только летним верандам и террасам. Первый день открытия после долгого перерыва – как раз в День молодежи – 27 июня. Отличный повод встретиться с друзьями и весело провести время. Впрочем, кафе работают с рядом ограничений. Поэтому прежде чем идти туда, почитайте наш материал, чтобы знать, к чему готовиться.
2
Сходить в музей

С 23 июня в Барнауле заработали музеи. Так что если вы соскучились по искусству, смело идите на выставки. Тем более что они познавательные и интересные:

В ГМИЛИКА на ул. Льва Толстого, 2, работает выставка народного мастера Алтайского края Тамары Наговицыной "Преданья росписей народных".

В Государственном художественном музее Алтайского края на ул. Максима Горького, 16, работают выставки "Диалог длиною в век". Она посвящена 150-летию со дня рождения российского художника Григория Чорос-Гуркина. А еще в музее можно посетить выставку одной картины "Портрет жены художника", приуроченную к 155-летию со дня рождения Серова. 27 июня эти выставки будут работать последний день.

В музее "Город" на Льва Толстого, 24, работает выставка Memento mori. В ней представлена коллекция черепов и мумий. Их исторические репродукции мастер создал по образцам, хранящимся в разных музеях мира.

В краеведческом музее на ул. Ползунова, 46, открыта выставка "Слава российского оружия", здесь можно ознакомиться со стрелковым и холодным оружием российской армии XVIII-XX веков.

Кстати, при посещении  музеев не забывайте о мерах предосторожности: надевайте маску и держите дистанцию в 1,5-2 метра.

3
Посетить зоопарк
Отличный вариант для проведения Дня молодежи всей семьей. Тем более что этим летом в зоопарке произошел настоящий беби-бум. Кого там только нет: тигрята, львята, лосята, козлята, ягненок, олененок. В общем, зашкаливание мимиметра будет обеспечено. Ну и, конечно, отличное настроение.
4
Прогуляться по дендрарию
Прогуляться по красивейшему барнаульскому дендрарию в прекрасную погоду в выходной – еще один вариант, как провести этот День молодежи. Дендрарий заработал на прошлой неделе после длительного перерыва – до этого он был закрыт из-за пандемии коронавируса. Стоимость прогулки осталась прежней – от 30 до 150 рублей.
5
Почувствовать себя скалолазом
Желаете экстрима? Тогда вам на открытый скалодром. Такой работает на стадионе "Лабиринт" в Барнауле. Только представьте: высота 16,2 метра, общая площадь лазательной поверхности – 700 кв. м. Стоимость разовой тренировки – 180 рублей. Если вы пришли впервые, придется раскошелиться на 250 рублей.
6
Прокатиться с ветерком
До сих пор ни на чем не остановили свой выбор? А как насчет того, чтобы прокатиться по Барнаулу с ветерком? Или на природе, за его пределами? Рассмотрите вариант с электросамокатом – получится быстро и весело. Ну или посвятите день велопробежке. Если своего велосипеда или электросамоката у вас нет – возьмите напрокат. А еще в Барнауле (точнее в его окрестностях) можно прокатиться на квадроцикле. Тут вам и активный отдых, и природа, и драйв.
7
Выиграть книгу от губернатора

Если вы решили в этот солнечный и жаркий день остаться дома, то можете посмотреть онлайн-марафон, посвященный Дню молодежи. Организаторы мероприятия будут вести прямой эфир из Краевого дворца молодежи, где выступят с творческими номерами школьники и студенты, бойцы студенческих отрядов Алтайского края, участники поискового движения, добровольческих объединений, студенческих отрядов и другие представители различных молодежных сообществ.

Помимо творческих номеров, зрители онлайн-марафона могут в прямом эфире пообщаться с его участниками и принять участие в розыгрыше призов. Одним из подарков станет книга от губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Начало трансляции в 12:00 в социальной сети "ВКонтакте".

8
Посмотреть клип на гимн России
А еще в этот день все барнаульцы и жители края могут посмотреть клип на гимн России от молодежи Алтайского края. Организаторы утверждают, что команда проекта постаралась снять не просто видеоролик, а визитную карточку региона. В нем они отразили "современную молодежную культуру в единстве с историческими традициями Алтайского края ". Планируется, что видео представит край на всероссийских форумах и мероприятиях международного масштаба. Покажут его во время онлайн-марафона по той же ссылке.
9
А в других городах Алтайского края мероприятия будут?

Да. Правда, тоже в основном в онлайн-формате. В Бийске пройдет онлайн-конкурс творческих работ "Творческая молодежь". Спортивные мероприятия тоже пройдут удаленно: онлайн-тренировки по биатлону, скандинавской ходьбе. А еще бийчане могут посмотреть онлайн-концерты. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.

Для жителей Славгорода подготовили видеоконцерт "Быть молодым здорово".

А еще в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также Благовещенском, Ключевском, Солонешенском районах пройдут разные танцевальные флешмобы. Например, "Я в движении", "Мы молодые", "Будущее – это мы", "Танцуй, пока молодой" и др.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

27.06.2020 07:57
- гость -

Конечно в зоопарк!
Посмотреть как зверюшки в тюряге сидят, сделать выводы...

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