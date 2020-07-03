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Военные сборы-2020: кого и на сколько призовут и можно ли отказаться

, ИА "Амител"
Кто освобождается от военных сборов и есть ли уголовная ответственность за неявку?
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году. Согласно указу, россиян могут призвать на сборы в Вооруженные силы, войска Росгвардии, а также органы государственной охраны и ФСБ. Документ вступил в силу 29 июня и опубликован на официальном портале правовой информации. Кому ждать призыва, зачем это нужно, оплачивают ли их и можно ли отказаться от военных сборов, разбирался amic.ru.

1
Что такое военные сборы и зачем они нужны?

Военные сборы — это один из видов воинской обязанности в России. Они проходят в воинских частях ежегодно. Запасникам показывают новую технику, оружие, учат ими пользоваться. Делается это для того, в случае войны в стране был обученный резерв из граждан. А так как в армию поступает новая или модернизированная техника, запасников призывают довольно часто (но не чаще, чем раз в три года ), чтобы она могли ее изучить, а заодно вспомнить навыки военного дела.

А еще в ходе военных сборов можно получить воинское звание.

2
Кого призовут на военные сборы в 2020 году?

Призвать на военные сборы могут каждого, кто входит в категорию запаса. Это те, кто был уволен с военной службы и зачислен в запас. Те, кто окончил военную кафедру или военные учебные центры или же прошел альтернативную службу. К "запасникам" относятся и те, кто не прошел военную службу в связи с освобождением от призыва или в связи с предоставлением отсрочки от призыва или был уволен с военной службы без постановки на воинский учет. Так что указ президента коснется многих.
 

3
И до какого возраста можно быть "запасником"?

Тут по-разному. Все зависит от звания и ранга, которые вам были присвоены.

Например, рядовые, ефрейторы, сержанты, старшины, лейтенанты и младший офицерский состав подлежат призыву на сборы до 45 лет.
Мичманы, капитаны, подполковники, прапорщики — до 50 лет.
Полковники — до 55 лет.
Генералы и адмиралы — до 65 лет.

Посмотреть подробнее, до какого возраста гражданин находится в запасе, можно здесь.

4
Как я пойму, что меня призывают на военные сборы?

 Вам придет повестка. Важный момент: ее должны вручить лично вам в руки. Приглашения по почте, по телефону или через родителей — это не призыв на военные сборы.

В повестке указывают место и время, в которые вы должны явиться в военкомат, а также причина вызова: для прохождения военных сборов.

После получения повестки вам необходимо будет пройти медкомиссию в военкомате. Она и решит, годны ли вы к прохождению военных сборов.

5
А кого призывать не будут?

От военных сборов освобождаются женщины Кроме того, на военные сборы не вызывают людей, деятельность которых важна здесь и сейчас или те, кто не может проходить военную службу по состоянию здоровья или другим причинам. К таким относятся:

  • педагоги;
  • многодетные отцы;
  • полицейские, сотрудники противопожарной службы, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и таможенники;
  • служащие Совета Федерации;
  • работники транспортной сферы (речь о работниках авиации, железнодорожного транспорта и морского флота);
  • работники сельского хозяйства в период уборки и посева;
  • обучающиеся по очной, очно-заочной или по заочной форме обучения;
  • уволенные с военной службы в течение двух лет со дня увольнения в запас;
  • пребывающие за пределами Российской Федерации;
  • те, кто не годен к военной службе по состоянию здоровья.
  • граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.
6
Как долго длятся военные сборы?

Где, когда и как долго будут длиться военные сборы, решает Министерство обороны РФ. Но обычно они длятся от двух недель до двух месяцев. Дольше они продолжаться не могут.

7

А можно отказаться от участия в военных сборах?

Мы уже писали, что военные сборы, это один из видов воинской обязанности в России. Это означает, что отказаться от них нельзя. И за уклонение грозит наказание. Правда, административное, а не уголовное, как при уклонении от призыва на военную службу.

Если вы не явились на военные сборы, то вам вынесут предупреждение или выпишут административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей (согласно ст. 21.5 КоАП РФ).

8
Я работаю. Могут ли меня уволить, пока я нахожусь на военных сборах?

Нет. С официальной работы вас уволить не могут. Более того, во время вашего нахождения на военных сборах вам еще и заплатят компенсацию в размере средней заработной платы. И платить будет не работодатель, а государственный орган, привлекший работника на сборы. А еще государство возместит вам расходы, связанные с наймом жилья, оплатой проезда к пункту сбора и обратно и командировочные.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

3.07.2020 14:56
krash

"С официальной работы вас уволить не могут. Более того, во время вашего нахождения на военных сборах вам еще и заплатят компенсацию в размере средней заработной платы."

ну да ну да....когда вся страна кроме гос.служащих устроена по минималке (а госслужащие как раз в списке непризываемых) .... вот прям размер средней зарплаты прям оплатят. нафиг надо. штраф выгодней заплатить. И про то, что не уволят тоже..вилами по воде. кому нужен сотрудник отсутствующий 2 месяца, совсем дурачки чтоли? заставят по собственному написать и делов.

" А еще государство возместит вам расходы, связанные с наймом жилья, оплатой проезда к пункту сбора и обратно и командировочные." - вай как красиво расписали. прям развернется и снова возместит. задолбешься доказывать и отчитываться, собирать справки и билетики.


а по существу.....вот он...кто еще 16 лет у трона будет сидеть....готовится похоже к чему то. после голосования власть получил полную..как бы войну какую не затеял. ох куда катимся

3.07.2020 15:33
- гость -

Военные сборы - это конечно серьезное бытовое неудобство. Но военные сборы все-таки нужны. И дело вовсе не в нынешнем Президенте. При любом Президенте или не президенте надо формировать военный резерв. Россия не та страна, чтоб всю армию содержать из наёмников. Армия наёмников - это для тех стран, которые отправляют их в заморские экспедиции для грабежа чужих народов.

3.07.2020 15:41
krash

После последних лет происходящего, когда в том же карантине самоизоляции, людей ломали, давили, крутили, и никакой поддержки народ не получал....после этого идти топить а эту страну? Желания нет. Да давал присягу, но тогда было и отношениек народу чуточку иное. А щас уже перебор.

Помогать всяким африками и прочим странам бабки есть - а на свою армию нету? ой ли...вон пусть африканцы и идут на сборы, те, кому оказала страна помощь, а не просит тех - кого она кинула, задавив повышенным НДС, пенс.возрастом и самоизоляцией.

3.07.2020 15:55
- гость -

С такой логикой можно сказать, что я и вовсе ничего стране не должен за то, что страна плохая. С такой логикой можно мусорить, совершать преступления, ведь всё равно страна плохая.
А вот и нет. Какой бы ни была страна (как анекдот про червей - папу и сына), это Родина. Плевать, что Родина плохая (на самом деле не такая уж и плохая). Всё равно по отношению к ней надо выполнять долг.

3.07.2020 16:05
- гость -

можешь любые долги на себя повесить - это твое дело.
мои дети ничего не должны

3.07.2020 16:13
- гость -

было большое желание послать майора....мечты сбываются)

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