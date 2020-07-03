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Парад планет 4 июля 2020 года. Когда посмотреть и будет ли его видно?

, ИА "Амител"
Увидеть парад планет получится. Но не полностью
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Большую часть июля мы сможем наблюдать фантастическое и в тоже время редкое астрономическое явление — парад планет. Однако астрологи предупреждают, что в полной мере увидеть его не получится. Когда начнется парад планет, как его смотреть и правда ли, что это явление может влиять на судьбы целых государств — в материале amic.ru. 

1
Что такое парад планет и как часто он бывает?

Парад планет происходит, когда планеты полностью или частично оказываются по одну сторону от Солнца. Визуально складывается впечатление, что они расположены рядом. Но это лишь видимый эффект, потому что остаются на своих привычных орбитах.

Парады планет бывают четырех типов:

  • мини-парад планет — в параде "участвуют" три планеты (бывает около двух раз в год);
  • малый парад — когда сходятся четыре планеты (случается раз в год);
  • большой парад — шесть планет (выпадает раз в 20 лет);
  • полный парад — все планеты (считается самым редким и увидеть его удается примерно раз в 170 лет).

Мы сможем наблюдать по-настоящему редкое явление: полный парад планет. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун "встанут" в один ряд.

2
А когда смотреть парад планет?

Начнется парад планет 4 июля, но наблюдать его можно будет в течение следующих двух недель. Связано это с тем, что планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно. Астрологи говорят, что наиболее оптимальным для наблюдения будут дни с 13 по 18 июля.

Но лучшим временем для наблюдения за этим явлением будут часы перед рассветом либо сразу после захода солнца.

3
А в Барнауле парад планет видно будет?

Лишь частично. Как рассказали amic.ru в Барнаульском планетарии, в Барнауле невооруженным глазом, без телескопов можно будет наблюдать лишь пять планет. Это  Венера, Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий. А вот для наблюдения за Ураном и Нептуном необходима специальная техника. Главное условие — это отсутствие облачности.

Сатурн, Юпитер и Марс будут наблюдаться только в ночное время суток (при этом Юпитер проще всего будет разглядеть 14 июля, а Сатурн — 21 июля). А Венера будет видна только утром. Рассмотреть Меркурий не получится, потому что он находится рядом с Солнцем, которое затмевает планету.

"Все планеты двигаются по нашему небосводу с Востока на Запад. Сразу после появления Луны (в 21-22 часа) можно будет увидеть Юпитер (юго-восточная часть неба, невысоко над горизонтом), вслед за Юпитером на небе появится Сатурн. Еще часа через два появится Марс (он будет идти по своей траектории ближе к Востоку и немного выше. В районе 3-4 часов появится Венера. В это время Сатурн будет у западного горизонта, а Юпитер "спрячется" под горизонтом. Меркурий появится вместе с Солнцем. То есть одномоментно планеты сложно будет увидеть. Их "шествие" по небу растянуто по времени", — рассказали в Барнаульском планетарии.

Вообще лучше всего планеты наблюдать на голубом или сумрачном небе. В противном случае их просто можно спутать со звездами, добавили в планетарии.

Как рассказала РИА Новостям научный директор Московского планетария Фаина Рублева, посмотреть парад планет во всей красе можно только в одном случае. Для этого нужно удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров.

4
Правда ли полный парад планет считают опасным и почему?

Многие астрологи приписывают параду планет просто фантастические свойства. Кто-то уверен, что это астрономическое явление способно вызывать природные катаклизмы, решать судьбы целых государств или приводить к серьезным изменениям в жизни отдельных людей. В общем, расположение небесных тел якобы может привести к абсолютно непредсказуемым событиям и даже несет угрозу для жителей планеты.

Ученые эти утверждения, конечно же, отрицают. Они говорят, что на людей расположение космических тел не влияет и обвинять во всех бедах привычную жизнь Космоса — неуместно.

"Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя", — подытожила Рублева.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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