Задержания известных журналистов в России. В чем их обвиняют и что им грозит

Последние месяцы ознаменовались громкими делами против журналистов. Имена Светлана Прокопьева, Петр Верзилов и Иван Сафронов сейчас у всех на слуху. Кого-то задержали по обвинению в госизмене, кого-то — из-за двойного гражданства, кто-то якобы оправдывает терроризм. В чем обвиняют известных журналистов — в материале amic.ru.

Петр Верзилов. Двойное гражданство и "московское дело"

21 июня сотрудники следственного комитета задержали участника издателя "Медиазоны", участника группы Pussy Riot Петра Верзилова. Сначала следственная группа провела обыски в его квартире, после чего его увезли на допрос. Журналиста допросили в качестве свидетеля по "московскому делу", связанному с уличными протестами в столице летом 2019 года. Тогда поводом для протестов послужил недопуск кандидатов от оппозиции к выборам с Московскую городскую думу.

Фото со страницы Петра Верзилова в Twitter

Вечером 21 июня Верзилова отпустили. Дальше журналист рассказывает, что после того, как он вышел с 13-часового допроса, на него напал человек (Верзилов назвал его провокатором), они упали. Тут же подъехали полицейские и задержали издателя "Медиазоны". 22 июня суд отправил журналиста под административный арест на 15 суток за нецензурную брань в адрес прохожего.

6 июля Петр Верзилов вышел из СИЗО, в тот же день в его отношении возбудили уголовное дело из-за того, что он не уведомил миграционную службу о втором гражданстве. Отец Петра жил в Канаде, сам он учился там в школе, после чего и получил гражданство этой страны. Сейчас Верзилову грозит штраф до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до одного года, либо до 400 часов обязательных работ.

Вечером 8 июля Верзилова вновь задержали, а также провели обыски в его квартире, у матери и у его подруги.

Светлана Прокопьева. Оправдание терроризма

Псковская журналистка Светлана Прокопьева в ноябре 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" зачитала свою колонку о Михаиле Жлобицком (17-летнем студенте, который осенью 2018 года взорвал самодельную бомбу у входа в здание ФСБ по Архангельской области и погиб сам). В своем материале журналистка рассуждала о причинах случившегося и связала их с социальной и политической обстановкой в стране. Колонку Прокопьевой перепечатал сайт "Псковская лента новостей".

Фото со страницы Светланы Прокопьевой в Facebook.

Через несколько недель после публикации текста и выпуска радиопередачи Роскомнадзор вынес предупреждения редакциям "Эха Москвы в Пскове" и "Псковской ленты новостей". Ведомство сочло, что в словах журналистки содержатся признаки оправдания терроризма. Публикацию удалили, а издания оштрафовали на 150 тыс. и 200 тыс. рублей. Радиостанция прекратила с ней сотрудничество с Прокопьевой.

Следственный комитет возбудил дело о публичном оправдании терроризма. По версии следствия, журналистка, "заведомо зная, что взрыв в Архангельске был терактом, формировала у массовой аудитории мнения о признании идеологии и практики терроризма правильной". Прокуратура запросила для Прокопьевой наказание в виде шести лет лишения свободы и запрета на журналистскую деятельность на четыре года. Однако суд, состоявшийся 6 июля, не поддержал эти требования и приговорил журналистку штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Сама Прокопьева виновной себя не считает и намерена подавать апелляцию.

"Я не оправдывала терроризм. Я анализировала причины теракта. Я пыталась понять, почему молодой парень, которому жить и жить, решился на преступление-самоубийство. Возможно, я ошиблась в реконструкции его мотивов — и хорошо, если ошиблась! — но никто этого не доказал. Обвинение вместо обсуждения — это, знаете ли, довольно примитивная и грубая позиция. Это кулак в лицо в ответ на устное замечание", — заявляла журналистка в открытом письме по этому делу.

Иван Сафронов. Государственная измена

7 июля в Москве задержали экс-журналиста газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который сейчас работает в должности советника генерального директора "Роскосмоса". Его обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет колонии.

Фото со страницы Ильи Барабанова в Facebook

По версии следствия, Сафронов работал на управление по связи с заграницей и информации Чехии и передавал информацию о поставках российского оружия на Ближний Восток и Африку. Чешские же спецслужбы, якобы, передавали информацию США. Всего за день существования уголовного дела спецслужба собрала семь томов материалов. Адвокат задержанного Иван Павлов говорит, что это может говорить о длительном наблюдении за Сафроновым со стороны спецслужб.

Это пока все, что известно о деле Сафронова. Следствие потребовало, чтобы процесс проходил за закрытыми дверями, так как материалы дела содержат секретные сведения, которые представляют гостайну. Судья это требование поддержал.

Дело Сафонова вызвало большой резонанс. Коллеги Сафронова требуют, чтобы следствие дало максимально полную информацию по этому делу, так как сомневаются, что это "не сведение счетов с независимым журналистом".

"Несмотря на то что дела, связанные с гостайной, у нас традиционно закрыты от журналистов и общественных наблюдателей, редакция проекта "Сноб" настаивает, чтобы процесс по делу Ивана Сафронова был максимально открытым: только так мы можем быть уверены, что перед нами адекватная работа правоохранителей, а не сведение счетов с независимым журналистом, как это было с нашим коллегой Иваном Голуновым. И только так общество сможет понять, в чем заключается ответственность граждан, обвиняемых в госизмене, перед государством", — сделала заявление редакции журнала "Сноб".

Член Общественной палаты РФ, уроженка Алтайского края Мария Бутина также предложила властям "дать обоснованные ответы на вопросы", а общественности – "не поддаваться эмоциям и не развешивать ярлыки".

"ФСБ — не синоним НКВД в годы репрессий, как и работа журналистом не означает ни невиновности, ровно как и не доказывает вины. У общества есть вопросы – кто, что и почему сделал, на них должны быть даны обоснованные ответы. Молчание рождает спекуляции и, как следствие, демонстрации на площадях. Естественно, если Сафронов не виноват, он должен быть освобожден, а если вина будет доказана – понести наказание. Эмоции и развешивание ярлыков — тут лишнее", — сказала Бутина. Напомним, уроженку Алтайского края в 2018 году США обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента и приговорили к полутора годам тюрьмы.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Сафронов не имел доступа к закрытой информации. "Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности", — цитирует главу Роскосмоса ТАСС. Гендиректор госкорпорации уверен, что следствие во всем объективно разберется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дело Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Песков также считает, что Сафронов — один из самых профессиональных и талантливых журналистов.

Сам Сафронов давать показания на допросе отказался. В суде же советник заявил, что вину не признает. Минобороны Чехии комментировать дело Сафронова отказалось.

Прошли массовые задержания журналистов. За что?

После информации о задержании Ивана Сафронова коллеги пытались его поддержать. К зданию ФСБ на Лубянке с одиночными пикетами вышли журналисты "Коммерсанта", "Ведомостей, "Медузы", RT, Baza. На пикет вышла и Ксения Собчак. Полиция задержала порядка 27 участников акции в поддержку Сафронова.



Кроме того, 3 июля был задержан журналист "Новой газеты" Илья Азар, который вышел на одиночный пикет на Лубянке в поддержку Светланы Прокопьевой. Азара обвинили в повторном нарушении правил проведения пикетирования. Ему грозит арест до 30 суток.

Это что, государство пытается лишить журналистов свободы слова?

Хотелось бы верить, что нет. В Кремле в ответ на вопросы корреспондентов заявили, что тренда на увеличение числа задержаний журналистов не видят. "Нет, мы такого тренда не замечаем, мы не видим", — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова. Песков посоветовал обратиться к правоохранительным органам, добавив, что "сначала нужно получить разъяснения и обоснования этих задержаний".