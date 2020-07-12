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Вопрос дня



Рыбачить и ждать рассвет. Что можно и что нельзя делать в Петров день

, ИА "Амител"
12 июля заканчивается 27-дневный Петров пост
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

12 июля православные верующие отмечают Петров день. В этот праздник чествуют сразу двух апостолов – Петра и Павла. Чем они прославились, что нельзя делать в Петров день и зачем наши предки дожидались восхода солнца - в материале amic.ru.

1
Кто такие Петр и Павел?

На самом деле биографии апостолов Петра и Павла пересекаются очень мало. Но православные христиане их всегда вспоминают вместе.

Святой Петр – один из апостолов, учеников Иисуса Христа. Родился он в семье рыбака. Петра принято считать первым Папой Римским и основателем христианской церкви.

Апостол Павел (в миру его звали Савл) в число 12 апостолов не входил, а в юности даже участвовал в гонениях на христиан. Однажды он направлялся в Дамаск, на пути разверзлись небеса и Савл ослеп от яркого света. Он услышал укоризненный голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?". Тогда он уверовал в единого Бога. Его отвели в Дамаск, там и крестили. А после Савл прозрел.

После крещения Павел начал активно проповедовать христианское учение. Он обратил в веру огромное число людей: к примеру, проконсула Кипра Сергия Павла (после этого Савл и стал Павлом). Апостол основал множество общин, внес большой вклад в христианское богословие. И Церковь провозгласила его также первоверховным апостолом, наравне с Петром.

Петр и Павел проповедовали христианство до конца жизни.
2
Так почему тогда Петра и Павла вспоминают в один день?

Апостолов вспоминают 12 июля, так как по преданию оба были казнены именно в этот день. Правда, католические и православные богословы до сих пор спорят, когда именно это произошло. Кто-то говорит, что они покинули землю одновременно, а другие утверждают, что Павел ушел на год позже.

Во всяком случае, предание гласит, что произошло это 29 июня. С переходом на григорианский календарь праздник стали отмечать 12 июля.

Петра и Павла казнили в Риме в середине 60-х годов I века нашей эры. По преданию, Петр был распят вниз головой. Об этом он сам попросил гонителей, так как считал, что недостоин быть казненным также, как Иисус Христос. Павлу отсекли голову: он был римским гражданином и позорная участь распятия не полагалась ему по статусу.

3
Как празднуют Петров день?

В этот день верующие идут в храм на праздничную службу. Ведь 12 июля заканчивается Петров пост. А после похода в церковь все собираются за праздничным столом: теперь ограничений по еде никаких нет. В старину столы накрывали богатые, чтобы в гости могли прийти те, кто себе этого позволить не мог: на пир приглашали не только родственников, но и бедных соседей, нищих или странников.

На столе традиционно была рыба (гарантия мира и счастья в доме), молодой борщ из сезонных овощей нового урожая (чтобы в доме деньги водились) и мандрики — творожные булочки или пончики с фруктами (их ели еще Петр и Павел).

4
А почему Петров день так ждут рыбаки?

Апостол Петр был рыбаком, его считают покровителем рыбного промысла. Вообще любители порыбачить почитали этот день и называли его "ловецким" праздником.

Они молились святому Петру и просили хорошего улова и еще надеялись на подсказку: удастся ли лов, будет ли буря, стоит ли закидывать сети.

А еще на рыболовецких угодьях устраивали молебен, с населения собирали деньги "Петру-рыболову на мировую свечку", которую ставили в храме перед образом святого. С Петрова дня начинался летний сезон по ловле рыбы. Рыбаки устанавливали новые цены и заключали сделки с торговцами рыбой.

5
А что еще принято делать в Петров день?

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Это гарантировало защиту Петра в течение всего года. А еще считалось, что вода принесет молодость и здоровье коже.

Также в народе был обычай смотреть, как будет всходить солнце. Накануне праздника славяне собирались вместе и шли на край села, где жгли костры. Женщины варили на кострах кашу и угощали ей всех присутствующих. На празднике пели песни, прыгали через костер, веселились и с нетерпением ждали рассвета. Ведь тому, кто дождётся первых солнечных лучей, удача будет сопутствовать весь год.

На этот праздник существовал обычай покачаться на качелях. Наши предки верили, что если в этот момент засмеяться, то непременно счастливым будешь. А если заплачешь, жизнь сократишь.

Также молодые люди в ночь на 12 июля устраивали "городушки" или "шухарилки" – всячески шалили и вредили окружающим. Уводили у соседей коров, клали бревно поперек дороги, крепили над дверью ведро воды, замазывали окна. А если вредители попадались за этим занятием, их можно было погонять кнутом. Это не возбранялось.

Вода в Петров день обладала магическими свойствами. Верили, что купание в реках поможет очиститься от грехов. Купаться было безопасно, потому что все русалки и водяные в этот день спят беспробудным сном.

А еще Петру на Руси молились, чтобы избавиться от хандры и от сумасшествия.

6
Чего делать нельзя в Петров день?

В Петров день нельзя венчаться.

А еще по народным поверьям, в этот день нельзя было работать, заниматься делами по дому, шить и вязать. Также нельзя заниматься делами, связанными с возделыванием земли. В поле работать тоже запрещалось, так как наши предки верили, что в этот день колосья набирают свою наибольшую силу.

Нельзя ссориться, спорить и вступать в конфликты.

Не рекомендуется посещать кладбища. 

Не полагалось употреблять в пищу что-то из свежего урожая. Нарушение этого запрета могло обернуться поломанной судьбой и годами одиночества.

7
Приметы на Петров день

Смена погоды в течение одного дня сулит плодородие

Падающие листья — верная примета ранней, но богатой осени, с хорошим урожаем грибов, ягод и орехов

Если кукушка перестает куковать за неделю до Петрова дня, то зима будет ранняя, если же кукушка кукует неделю или две после Петрова дня, то и зима наступит поздно.

Если на Петров день дождь, сено будет жестким, но урожай обильным.

Если на Петра и Павла дождь — жито уродится.

Если на Петров день дождь—урожай не худой, два дождя — хороший, а три — богатый.

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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