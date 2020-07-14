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В России предложили провести деноминацию рубля. Что это такое и стоит ли бояться?

, ИА "Амител"
Эксперты предлагает убрать два ноля с рублевых купюр
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Эксперты заговорили о необходимости провести в России деноминацию рубля в 100 раз. Что такое деноминация, почему эксперты считают, что она необходима в ближайшее время и что нас может ждать после этого — в материале amic.ru.

1
Что такое деноминация?

Деноминация — это денежная реформа, процесс, который подразумевает замену действующего номинала валюты страны на новый (как правило, меньший). Например, купюра в 5000 рублей после деноминации "превращается" в 50 рублей.

Как правило деноминацию власти проводят после гиперинфляции (инфляция с чрезвычайно высокими темпами, рост цен при ней может составлять до 900% в день), когда в стране слишком много денег большого номинала. Например, как в 1998 году, когда в магазинах ценники на товары первой необходимости достигали миллионов рублей.

Плюсы деноминации для государства заключаются в:

  • снижении расходов на печатание и обслуживание банкнот (требуется выпуск меньшего количества денег, а за счет повышения их качества вырастет и срок их службы);
  • упрощении расчетов (легче считать деньги с меньшим числом нулей);
  • уменьшении масштабов черного и серого рынков;
  • укреплении национальной валюты.
2
Зачем предлагают сейчас провести деноминацию рубля?

Провести деноминацию рубля предложил известный российский аналитик, руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев.  Как пишут "Ведомости", аналитик считает, что эта мера необходима, так как резко выросло количество наличных денег в стране. Эксперт обратил внимание, что сейчас наличку чаще снимают уже не граждане, а юридические лица. Это свидетельствует о том, что организации в целях выживания активно переориентируются на серые схемы расчетов (россияне продолжают получать заработные платы в конвертах) и развитии серой экономии.

По оценкам Центробанка, в начале июля объем наличности превысил 11,6 трлн рублей. Получается, на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, в России приходится по 80 000 рублей наличных денег.

Деноминация позволит поставить под контроль "серые" операции и выявить незадекларированные доходы, ведь гражданам нужно будет обменять все свои деньги, иначе они "сгорят".

Разуваев также считает, что деноминация позволит вернуть в обращение копейку. При этом доллар будет стоить 70 копеек, а бутылка воды — 30-70 копеек. Это поможет укрепить доверие к российской валюте. При этом аналитик указывает, что замена рубля обойдется не слишком дорого, а заплатит за него не бюджет, а Центробанк.
 

3
А что думают экономисты?

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг не видит смысла в необходимости проведения деноминации рубля в настоящий момент. Эксперт отмечает, что деноминация обычно проводится из-за резкого обесценивания валюты. При этом он подчеркнул, что расходы коснутся не только выпуска новых денег. Перенастраивать придется и все оборудование бизнесу.

"Риски для граждан всегда есть, когда власть что-нибудь затевает. Народ все равно нервничает. Это было всегда. А что касается предполагаемой деноминации, в этом никакого смысла сейчас нет. Народ и так перегружен разными сомнениями и неопределенностью. Я думаю, что это затея контрпродуктивная. Нет никаких объективных оснований для этого. Инфляция низкая, спрос низкий, прогнозы по инфляции тоже невысокие. Так что это странное заявление, никакого реального смысла в этом нет, и психологически это невыгодная вещь для власти", — цитирует Гринберга "Национальная служба новостей".

Не считает нужным проводить сейчас деноминацию и независимый финансовый эксперт Антон Шабанов. По его словам в последнее время объем наличных денег растет не только в России, но и в других странах мира. Происходит это из-за пандемии коронавируса.

"Деноминация ни к чему не приведет. У нас, например, сейчас есть 50 рублей, отрежем два нуля — будет 50 копеек. Мы уже переживали такое в лихие 90-е, когда просто менялись ценники. Были ценники с "длинными" нулями. И были ценники с "меньшими" нулями. Ничего в этом страшного не было. Деноминация происходит обычно после гиперинфляции, которая в том числе была и в России, чтобы обрезать лишние нули. Сейчас гиперинфляции нет, поэтому нет смысла в деноминации", — рассказал он "Вечерней Москве".

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин уверен, что деноминация сейчас России не поможет, нужно воздействовать на причину роста наличности в стране.

"Идея деноминации совершенно не отвечает текущим реалиям. Это не решит проблему резкого роста объема наличности в обращении. Нужно воздействовать на первопричину этого явления – на теневую занятость. К тому же, мы находимся только в начальной точке экономического кризиса", — цитирует эксперта "Комсомольская правда".

4
А что говорят в Центробанке?

В Банке России опровергли возможность проведения деноминации. Об этом на заседании совета по развитию финансового рынка в Совете Федерации заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. 

"Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали. У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом, с набором банкнот. И никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться и наличными, и своими средствами в банках. Никаких изменений, ограничений в этой части мы не рассматриваем и не планируем", — сказала она.

5
Как на деноминацию могут отреагировать россияне?

Эксперты опасаются, что деноминация может вызвать панику среди людей. Жители страны могут начать избавляться от налички, скупая дорогостоящую технику, транспорт, недвижимость и иностранную валюту. Это приведет к росту цен и курса валюты.

Также после больших цифр на банкнотах новый номинал будет казаться копеечным, а магазины (скорее всего) будут округлять свои ценники в большую сторону, что может вызвать повышенные траты населения. Например, раньше товар стоил 2800 рублей. После деноминации 100:1 магазин выставит ценник уже не 2,8 рубля, а, скорее всего, 3 рубля. 

6

А когда в России уже проводили деноминация рубля?

В истории СССР и России деноминация происходила несколько раз: в 1922, 1923, 1924, 1947, 1961, 1988 и 1998 годах.

До деноминации 1998 года народ получал зарплату в миллионах. Пакет молока стоил от 6000 рублей, проезд в автобусе – от 1000 до 2000 рублей (в зависимости от города), самая дешевая жевательная резинка — 200-300 рублей, а булка хлеба – около 3000 рублей. Очень тяжело в тот период приходилось бухгалтерам. Отчеты с многомиллионными зарплатами, миллиардные сводки — все это требовало исключительной внимательности и собранности.

Тогда повели обмен денег из расчета 1000 к 1. Обменять старые купюры на новые можно было до 2002 года. Но деноминация рубля 1998 года ассоциируется у россиян с дефолтом, который начался сразу же после нее. Именно поэтому эксперты прогнозируют высокую вероятность паники среди населения в случае новой деноминации. 

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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

14.07.2020 12:43
- гость -

снижении расходов на печатание и обслуживание банкнот (требуется выпуск меньшего количества денег, а за счет повышения их качества вырастет и срок их службы)
упрощении расчетов (легче считать деньги с меньшим числом нулей);
уменьшении масштабов черного и серого рынков;
укреплении национальной валюты.

Ну это же бред полный! Монеты 25, 50 и 100 решат износ туалетной бумаги.

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