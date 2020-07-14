В России предложили провести деноминацию рубля. Что это такое и стоит ли бояться?

А что думают экономисты?

Директор Института экономики Российской академии наук Руслан Гринберг не видит смысла в необходимости проведения деноминации рубля в настоящий момент. Эксперт отмечает, что деноминация обычно проводится из-за резкого обесценивания валюты. При этом он подчеркнул, что расходы коснутся не только выпуска новых денег. Перенастраивать придется и все оборудование бизнесу.

"Риски для граждан всегда есть, когда власть что-нибудь затевает. Народ все равно нервничает. Это было всегда. А что касается предполагаемой деноминации, в этом никакого смысла сейчас нет. Народ и так перегружен разными сомнениями и неопределенностью. Я думаю, что это затея контрпродуктивная. Нет никаких объективных оснований для этого. Инфляция низкая, спрос низкий, прогнозы по инфляции тоже невысокие. Так что это странное заявление, никакого реального смысла в этом нет, и психологически это невыгодная вещь для власти", — цитирует Гринберга "Национальная служба новостей".

Не считает нужным проводить сейчас деноминацию и независимый финансовый эксперт Антон Шабанов. По его словам в последнее время объем наличных денег растет не только в России, но и в других странах мира. Происходит это из-за пандемии коронавируса.

"Деноминация ни к чему не приведет. У нас, например, сейчас есть 50 рублей, отрежем два нуля — будет 50 копеек. Мы уже переживали такое в лихие 90-е, когда просто менялись ценники. Были ценники с "длинными" нулями. И были ценники с "меньшими" нулями. Ничего в этом страшного не было. Деноминация происходит обычно после гиперинфляции, которая в том числе была и в России, чтобы обрезать лишние нули. Сейчас гиперинфляции нет, поэтому нет смысла в деноминации", — рассказал он "Вечерней Москве".

Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин уверен, что деноминация сейчас России не поможет, нужно воздействовать на причину роста наличности в стране.

"Идея деноминации совершенно не отвечает текущим реалиям. Это не решит проблему резкого роста объема наличности в обращении. Нужно воздействовать на первопричину этого явления – на теневую занятость. К тому же, мы находимся только в начальной точке экономического кризиса", — цитирует эксперта "Комсомольская правда".