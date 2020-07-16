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Развенчиваем мифы вокруг COVID-19. Защищает ли маска от коронавируса?

, ИА "Амител"
Маски при коронавирусе. Иллюстрация: pixabay.com

Маски при коронавирусе. Иллюстрация: pixabay.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил контроль за соблюдением масочного режима в регионе. Магазины перестали обслуживать покупателей, если те пришли без масок. Также запрещено обслуживать и пассажиров общественного транспорта, нарушающих режим. Жители региона ужесточением недовольны и уверены, что маски от коронавируса не защищают, а служат, скорее, для личного успокоения. Amic выяснил у экспертов, которые непосредственно работают с инфекциями, зачем нужно носить маску в период пандемии коронавируса и насколько эффективна она от COVID-19. Итак, развенчиваем мифы.

 
Миф 1. Вирус не летает по воздуху, поэтому маска не нужна

Да, сам вирус по воздуху не летает. Но все-таки он передается воздушно-капельным путем. Вирус находится внутри слюны зараженного человека, и при при разговоре, чихании или кашле капельки слюны с инфекцией разносятся по воздуху, поясняет главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова.

"В транспорте, магазине, общественном месте мы можем даже не заметить, как во время беседы капля слюны попадает, например, на одежду. Человек случайно смахивает ее рукой, потом дотрагивается до носа или глаз. И так вирус окажется в организме. Если бы собеседник, пассажир в транспорте, посетитель магазина был бы в маске, то инфицированная жидкость осталась бы на ее внутренней стороне. Так что маску носить в общественных местах надо всем. Это поможет избежать распространения вируса", – подчеркивает врач.

 
Миф 2. Если нет симптомов, то человек не заразный

Это не так, уверен главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

"На сегодняшний день у большинства выявленных носителей вируса течение заболевания проходит бессимптомно. Но вирус в их организме все же присутствует и продолжает распространяться точно так же, как и у людей с ярко выраженной симптоматикой", – подчеркивает инфекционист.

Поскольку массовое тестирование населения на COVID-19 в Алтайском крае не проводили, вряд ли каждый из нас может быть уверен, что он не инфицирован.

"Маска поможет защитить от заражения не только вас, но и окружающих, если заболевшим являетесь вы", – подчеркивает Валерий Шевченко.

 
Миф 3. Когда я чихаю, я закрываюсь рукой. Поэтому маска мне не нужна

Неправильно. "Если при кашле и чихании прикрывать рот и нос рукой, то мельчайшие частицы вируса останутся на ваших руках, а затем попадут на предметы и поверхности, к которым вы прикасаетесь. Прикоснувшийся к этим предметам другой человек может подхватить вирус. Таким образом, один невнимательный человек может повлечь за собой цепочку из множества заболевших", – говорит главный инфекционист Алтайского края.

Следует помнить, что пока регистрируются новые случаи заболевания, опасность дальнейшего распространения инфекции остается актуальной. Специалист отмечает: ношение масок и соблюдение дистанции помогут снизить риск заражения COVID-19 в десятки раз.

 
Миф 4. Коронавирус легко проникнет сквозь маску. Так что она не эффективна

Неверно. "Плотно прилегая к коже лица, маска закрывает полость носа и рта, обеспечивая поступление воздуха сквозь ткань, из которой она изготовлена. Таким образом, обеспечивается фильтрация воздуха, попадающего в легкие человека, от возбудителей инфекционных заболеваний, остающихся на внешней поверхности медицинской маски", – рассказала Христина Манохина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального Роспотребнадзора.

"Установлено, что при использовании маски больным человеком риск заразиться для окружающих снижается на 95%, а при обоюдном использовании средств индивидуальной защиты больными и здоровыми людьми – на 98,5%", – приводит статистику начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова.

Поэтому соблюдение гражданами масочного режима относится к одним из наиболее эффективных способов защиты от инфекций и вирусов, в том числе COVID-19, – резюмирует Егорова.

"При этом важно понимать, что наибольшая эффективность медицинских и гигиенических масок достигается только в сочетании с другими методами профилактики. Это сокращение числа межличностных контактов, соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми, соблюдение личной гигиены, регулярное проведение дезинфекции жилища, личных предметов, находящихся в обиходе, регулярное проветривание помещений и так далее", – напоминает главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора Наталья Зурнаджян.  

Справка: Напомним, 10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Ключевым пунктом в документе стал запрет на обслуживание посетителей магазинов и организацией без масок. Ответственность за соблюдение этого запрета возложена на предпринимателей и руководителей компаний.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

16.07.2020 08:36
- гость -

и главный вопрос: ПОЧЕМУ ДО ТАКОГО ИНТЕРВЬЮ ДОДУМАЛИСЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 110 ДНЕЙ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭПИДЕМИИ, А?

16.07.2020 08:38
гость

Поскольку массовое тестирование населения на COVID-19 в Алтайском крае не проводили, вряд ли каждый из нас может быть уверен, что он не инфицирован

Возможно у кого-то появится мысль, если меня не протестировали, то мне пофиг распространяю я или нет. Если общество не хочет, чтобы я распространял, оно должно меня протестировать и уже тогда, при положительном тесте, иметь основания меня принудить к ношению маски. Иначе это не мои проблемы, если я распространяю и не знаю об этом, я не виноват, может я не распространяю

16.07.2020 08:46
- гость -

Никакое такое интервью не изменит мнение антиковидчиков.

16.07.2020 08:49
Гость

08:38, если тебе пофиг, дай подписку, что если заболеешь, к врачам обращаться не станешь и места чужого не займешь.

16.07.2020 08:49
- гость -

ПОЧЕМУ ДО ТАКОГО ИНТЕРВЬЮ ДОДУМАЛИСЬ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ 110

Потому, что до этого было обнуление и людям пели что всё хорошо.

16.07.2020 08:50
гость

поддерживаю гостя 08:36 на 200%, сразу надо было вести разъяснения, а не прятаться как страусы, а теперь все открыли, туристов везем и хотим, чтобы все само рассосалось

16.07.2020 08:51
месный

Вот кто это всё написал - оденте маску из трусов или одноразовую которая на 2 часа и сходите к ковидникам пообщайтесь там, потом расскажете насколько вам она помогла как там вирус хорошо задержала.

16.07.2020 08:59
гость

16.07.2020 08:49
Гость

Во-первых, я написал, возможно у КОГО-ТО появится такая мысль. Во-вторых, если ты найдешь закон, по которому люди обязаны давать такие подписки, то подписки получишь. А если не найдешь, то тебя отправят. Ты для начала попробуй привлеки к ответственности хотя бы одного без маски, пока ни одного штрафа нет, антимасочники тебя слушать не будут

16.07.2020 09:00
- гость -

16.07.2020 08:36 , 8:49, 8:50
- гость -
Лично я читал и слышал везде о необходимости носить маски и соблюдать дистанцию с самого начала. Какие ещё интервью вам были необходимы? Если вы заходите только на порносайты и сайты навальных и дудей, то там вам ничего про профилактику ковид не расскажут. А власти в этрй связи можно обвинить только за тоя, что не сажали за отказ носить маски, а уж никак не за сокрытие информации об опасности вируса и способах профилактики.

16.07.2020 09:08
- гость -

попахивает заказной статьёй от Томенко...

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