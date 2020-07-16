Как тратить меньше денег. 8 действенных советов от экспертов по бытовой экономике

Из-за пандемии коронавируса многие лишились части заработка (а кто-то и полностью). Между тем нам по-прежнему приходится покупать продукты, платить за коммунальные услуги и проезд в транспорте, а также тратить деньги (которых немного) на другие нужды. Корреспондент amic.ru Мария Лаврищева обратилась к экспертам по бытовой экономике и выяснила, на чем можно сэкономить. Причем советы проверила на личном опыте и подсчитала, на сколько у нее спустя месяц сократились траты.
"Ведите план расходов и придерживайтесь его", – советует руководитель сообщества экономистов "Петрономика", генеральный директор ООО "Преподам" (г. Барнаул) Петр Абрамов.
Причем эффективнее вести несколько списков: большой и малые. Большой список составляется на месяц. Пропишите в нем все свои обязательные платежи (ЖКХ, кредиты, проезд) и текущие расходы (например, питание). Малые списки составляют на неделю, на несколько дней или на день (как вам удобнее) или перед тем, как идти в магазин. И в магазинах постарайтесь пройти спокойно мимо всяких завлекающих "акций". Как правило, продукты со скидками предлагают там, где истекает срок годности. Вам это точно нужно? Хорошо подумайте также прежде чем покупать и другие "акционные" товары. Если у вас уже есть хорошая рабочая лампа, зачем вам вторая?
Развлечения и отдых эксперты относят к необязательным расходам, но они тоже важны. Подсчитайте, какую сумму в месяц вы можете на это выделить без ущерба для своего бюджета и старайтесь ее не превышать.
Лайфхак: все знают, что если каждый месяц откладывать процентов 10-15 с зарплаты, за год можно скопить неплохую сумму на отдых. Но если эту же сумму еще и инвестировать (например, открыть банковский счет под проценты), то прирост будет куда значительнее, а настроение – гораздо выше.
Следить за расходами удобно с помощью специальных приложений на телефоне. Здесь можно сформировать даже фонд покупок и спрогнозировать, сколько в этом или следующем месяце понадобится на бытовую химию, на продукты и так далее.
PS: Четко следуя плану расходов корреспондент Маша смогла сэкономить 2500 рублей в месяц.
На качественных продуктах питания экономить нельзя, подчеркивает Петр Абрамов. Да, они могут быть дороже лежащих рядом "акционных", но восстановление вашего здоровья и здоровья ваших близких обойдется еще дороже и по деньгам, и по нервам, и по времени.
По этой же причине скоропортящиеся продукты покупайте в малых количествах – ровно столько, сколько сможете съесть. Представьте, что вы выкидываете в мусорку не испорченные продукты, а деньги.
PS: Средняя стоимость приема у гастроэнтеролога в Барнауле 775 рублей, цена одного из популярных лекарств для желудка – 213 рублей. Корреспондент amic.ru Маша весь месяц заботилась о своем здоровье, и потому ей не понадобилось лечить желудок. Экономия составила 988 рублей. А теперь сами посчитайте, в какую сумму обойдется лечение для четырех членов семьи.
Да, такая техника стоит дороже, чем подобные образцы, но другого класса. Зато в процессе эксплуатации она обойдется вам гораздо дешевле, ведь меньше будет потреблять электроэнергии и воды (если вы покупаете стиральную машину).
"Дело в том, что нынешние нормы еще разрешают производить технику класса D – самую энергозатратную. Такой класс применялся в советское время. И телевизоры того периода, которые еще чудом сохранились у части нашего населения, "едят" очень много энергии. По сути, люди, пользуясь ими ради экономии (чтобы не покупать новый), в итоге переплачивают за свет. Лучше выбрать телевизор экономичного класса – А, А+ и А++", – комментирует ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Подсчитаем: энергопотребление современных моделей холодильников порядка 235 кВт/ч в год, в то время как устаревшие модели могут расходовать около 440 кВт/ч в год. Переводя эти показатели в рубли, мы видим, что холодильник класса А++ потратит электроэнергии на 1 180 рублей в год, а холодильник класса B – на 2 200 рублей. Только на одном холодильнике можно сэкономить 1020 рублей. Еще столько же – на стиральной машине. (Она потребляет примерно столько же, как холодильник.)
PS: Корреспондент Маша рада – она купила и холодильник и "стиралку" класса А++ и теперь экономит на электроэнергии 2040 рублей в год.
Это поможет не тратить литры воды впустую во время чистки зубов или умывания. Благодаря рассеивателю напор воды можно уменьшить и вместо двух-трех литров вы потратите пол-литра.
Альтернативой (или в дополнение) рассеивателю приобретите сенсорный смеситель. Он автоматически выключает воду, когда вы ею не пользуетесь.
Ну и общий совет: стирайте мелкие вещи в тазу, а не под краном. Так затраты воды уменьшатся как минимум втрое.
Если потек кран или унитаз, постарайтесь побыстрее его отремонтировать или заменить. Все равно делать это придется, но чем дольше будете откладывать, тем больше будут ваши счета за воду.
PS: В среднем ежемесячно корреспондент amic.ru Маша платила за воду 1000 рублей. А после того купила рассеиватели, стала платить 600 рублей. Экономия составила 400 рублей в месяц. Приятно.
Если зарядка от телефона или ноутбука осталась в розетке без устройства, то это не значит, что электричество перестало туда поступать. Поэтому приучитесь вынимать из розетки и зарядное устройство.
Среднестатистический утюг остывает 3-5 минут. Поэтому можно спокойно отключить его, когда доглаживаете вещь. И догладить успеете, и утюг лишнюю энергию потреблять не будет.
В стиральной машине старайтесь пореже использовать максимальную температуру. Так и накипи будет меньше, и электроэнергия экономится.
Ну и наверняка вы уже заменили лампы накаливания на светодиодные, так что в курсе, что они и служат дольше, и энергии тратят меньше.
PS: Корреспондент Маша весь месяц следовала этим советам и вместо 1100 рублей за свет ей пришел счет на 850 рублей. Экономия составила 250 рублей в месяц.
Рекомендации по стирке не просто так прикрепляются к вещам. Читайте их и следуйте им. Это поможет сохранить вещи в "товарном виде" как можно дольше. И вам не придется покупать новый свитер, потому что прежний вытянулся после стирки.
Ну, и корреспондент Маша советует использовать средства от моли при хранении свитеров и шуб. Обидно, пожадничав сто рублей на такое средство, обнаружить испорченной дорогую вещь.
PS: Подсчитать экономию в этом блоке трудно. Но Маша уверена, что эти советы помогут сэкономить вам очень хорошо. (Стоимость норковой шубки сегодня начинается от 150 000 рублей. А средство от моли – в районе 100 рублей.)
PS:. Знакомый корреспондента Маши рассказал, что благодаря этому совету потратил вместо 150 тысяч на закупку одежды для всей семьи в год всего 50 тысяч.
И делайте это во всех магазинах, где есть такая возможность. Даже в тех, куда вы редко заглядываете. Это очень хороший способ сэкономить, не прилагая никаких усилий. К тому же сейчас не нужно носить с собой всю кипу этих карт: на большинстве телефонов есть приложение "Кошелек", в которое можно загрузить все свои дисконтные карточки и спокойно ими пользоваться.
PS: Дисконтные карты помогут вам сэкономить до 10% от ваших трат. В этом месяце корреспондент Маша могла потратить 25 000 рублей. Но благодаря дисконтным картам у нее получилось сэкономить 2500 рублей.
Если вы поделитесь своими секретами экономии, корреспондент Маша будет вам очень признательна.
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