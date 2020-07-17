В 2020 году Барнаул празднует 290-летие. Несмотря на пандемию, День города все-таки состоится. Власти определились с датой празднования, разработали концепцию торжества и выбрали места для тематических площадок. Когда пройдет День города, куда сходить и что стоит не пропустить – читайте в материале amic.ru (спойлер: прилетят "Стрижи").
Да. Лучшая пилотажная группа страны "Стрижи" пролетит над акваторией Оби. В авиашоу примут участие самолеты МиГ-29. Как добавили в мэрии, накануне пилотажная группа проведет тренировочные полеты.
Кстати, "Стрижи" прилетали к нам пять лет назад. Тогда мы снимали полет истребителя прямо из кабины пилота. Посмотрите это восхитительное видео.
Основными праздничными площадками в День города станут:
- площадь Сахарова;
- площадь Советов;
- набережная реки Оби;
- пешеходная зона ул. Мало-Тобольской;
- парк культуры и отдыха "Центральный";
- Нагорный парк;
- правый берег реки Оби.
Организаторы разработали программу и концепцию праздника. В частности несколько мероприятий посвятят теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"В связи с тем, что 2020 год объявлен президентом страны Годом памяти и славы в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, девизом праздника станет "Своим трудом ковали мы Победу". Наш город в годы войны являлся не только базой формирования боевых резервов для армии, но и промышленной базой для размещения эвакуированных предприятий и выпуска необходимой для фронта продукции. Этому будет посвящен ряд тематических мероприятий", – рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре города.
Главная сцена
Официальное открытие Дня города пройдет на площади Сахарова. Здесь же разместят музейно-выставочный ряд учреждений культуры. Барнаульцы смогут увидеть декоративно-прикладные работы и художественные композиции, выставки картин. А на главной сцене в течение дня будут выступать вокальные и хореографические коллективы города.
Ярмарка ремесленников
На "барнаульском Арбате" (улице Мало-Тобольской) разместится "Город мастеров". У ремесленников можно будет купить что-нибудь на память.
Концерт на набережной
В Нагорном парке оформят прогулочно-экскурсионную зону, будут продавать сувениры. На набережной реки Оби выступят музыкальные коллективы. Во сколько это начнется, пока не сообщается. Но известно, что завершится музыкальный праздничный вечер на набережной в 22:00 молодежным гимном Барнаула.
Военные и танки
На правом берегу реки Оби запланированы показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 с участием Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по региону. Здесь же можно будет посетить выставку военной техники и вооружения, образцов военной формы. Барнаульцы увидят показательные выступления военнослужащих.
Спорт в центре города
Площадь Советов традиционно станет спортивной площадкой. В частности, здесь пройдет "Кросс нации", соревнования по различным видам спорта. А завершится спортивная программа турниром по профессиональному боксу "Великий бой на Великом Алтае". Приедет ли кто-нибудь из именитых гостей – не сообщается.
Духовой концерт
Как отметили в мэрии, особое место в праздничной программе займет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров из Кызыла, Абакана, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка. Где именно пройдет этот фестиваль – не уточняется.
Национальный фестиваль
А у Нулевого километра днем состоится национальный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем". Здесь можно будет посетить выставку, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть концерт творческих коллективов национально-культурных объединений.
Комментарии
Лучшая пилотажная группа страны "Стрижи" пролетит над акваторией Оби. В авиашоу примут участие самолеты МиГ-29.
Ну сколько можно смотреть на эти самолёты сделанные ещё в СССР? Почему вместо них не пригласить популярного певца или певицу мирового уровня и устроить шоу какое Барнаул за 290 лет не видел? По деньгам разница, вероятнее всего небольшая будет, а может даже и сэкономить получится.
17.07.2020 07:22
- гость -
-----------------------
Согласен! Из года в год одно и то же.
гость 7.22 Правильно гутаришь, и самолёты, и танки сделаны были ещё при СССР, а в нонешней сверхдержаве, даже нитки для трусов китайские.
...и устроить шоу какое Барнаул за 290 лет не видел...
Тебе и обнуление устроили и самоизоляцию с маски-шоу, и всё мало? Во народ!
Тебе и обнуление устроили и самоизоляцию с маски-шоу, и всё мало?
Да. Просто ощущение праздника нет И пролёт старых самолётов и проезд старых танков под вопли "Своим трудом ковали мы Победу" не поможет его создать.
Звезда мирового уровня. Ржу. Ольга бузова?
Нужно пригласить Бузову, барнаульцы будут счастливы.
Мероприятие пройдет под девизом"Своим трудом ковали мы победу",а не своим ртом
Я всегда против таких огромных трат на сомнительное мероприятие. В Барнауле всё исправили, починили и построили? Больше некуда потратить деньги народные?
17.07.2020 07:22
- гость -
А ну ка, подскажите кого вы сможете пригласить за 3730 тыс.руб, тем более мирового уровня? Ржу под сталом с ВАС.
Вам чего легче станет, если поглазеете на безголосых звиздюл?, идите телек включите и наслаждайтесь.