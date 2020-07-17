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Когда День города в Барнауле и что интересного будет в 2020 году?

, ИА "Амител"
Стало известно, как мы отпразднуем юбилей столицы Алтайского края
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В 2020 году Барнаул празднует 290-летие. Несмотря на пандемию, День города все-таки состоится. Власти определились с датой празднования, разработали концепцию торжества и выбрали места для тематических площадок. Когда пройдет День города, куда сходить и что стоит не пропустить – читайте в материале amic.ru (спойлер: прилетят "Стрижи").

1
Когда будет День города в Барнауле?
19 сентября 2020 года, в субботу. По словам главы города Вячеслава Франка, при выборе даты празднования 290-й годовщины города учитывали санитарно-эпидемиологическую обстановку. 
2
"Стрижи" прилетают? Правда?

Да. Лучшая пилотажная группа страны "Стрижи" пролетит над акваторией Оби. В авиашоу примут участие самолеты МиГ-29. Как добавили в мэрии, накануне пилотажная группа проведет тренировочные полеты.

Кстати, "Стрижи" прилетали к нам пять лет назад. Тогда мы снимали полет истребителя прямо из кабины пилота. Посмотрите это восхитительное видео.

3
Где в Барнауле пройдут праздничные события?

Основными праздничными площадками в День города станут:

  • площадь Сахарова;
  • площадь Советов;
  • набережная реки Оби;
  • пешеходная зона ул. Мало-Тобольской;
  • парк культуры и отдыха "Центральный";
  • Нагорный парк;
  • правый берег реки Оби.
4
Что особенного будет в этом Дне города?

Организаторы разработали программу и концепцию праздника. В частности несколько мероприятий посвятят теме 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

"В связи с тем, что 2020 год объявлен президентом страны Годом памяти и славы в честь празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, девизом праздника станет "Своим трудом ковали мы Победу". Наш город в годы войны являлся не только базой формирования боевых резервов для армии, но и промышленной базой для размещения эвакуированных предприятий и выпуска необходимой для фронта продукции. Этому будет посвящен ряд тематических мероприятий", – рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре города.

5
Что интересного будет на Дне города?

Главная сцена

Официальное открытие Дня города пройдет на площади Сахарова. Здесь же разместят музейно-выставочный ряд учреждений культуры. Барнаульцы смогут увидеть декоративно-прикладные работы и художественные композиции, выставки картин. А на главной сцене в течение дня будут выступать вокальные и хореографические коллективы города.

Ярмарка ремесленников

На "барнаульском Арбате" (улице Мало-Тобольской) разместится "Город мастеров". У ремесленников можно будет купить что-нибудь на память. 

Концерт на набережной

В Нагорном парке оформят прогулочно-экскурсионную зону, будут продавать сувениры. На набережной реки Оби выступят музыкальные коллективы. Во сколько это начнется, пока не сообщается. Но известно, что завершится музыкальный праздничный вечер на набережной в 22:00 молодежным гимном Барнаула.

Военные и танки

На правом берегу реки Оби запланированы показательные выступления бронетанковой техники воинской части 63753 с участием Т-62, Т-72, Т-80 и БМП, подразделений федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по региону. Здесь же можно будет посетить выставку военной техники и вооружения, образцов военной формы. Барнаульцы увидят показательные выступления военнослужащих.

Спорт в центре города
 
Площадь Советов традиционно станет спортивной площадкой. В частности, здесь пройдет "Кросс нации", соревнования по различным видам спорта. А завершится спортивная программа турниром по профессиональному боксу "Великий бой на Великом Алтае". Приедет ли кто-нибудь из именитых гостей – не сообщается.

Духовой концерт

Как отметили в мэрии, особое место в праздничной программе займет музыкальный фестиваль с участием лучших духовых оркестров из Кызыла, Абакана, Бийска, Новосибирска, Новокузнецка. Где именно пройдет этот фестиваль – не уточняется.

Национальный фестиваль

А у Нулевого километра днем состоится национальный фестиваль "Единой семьей в Барнауле живем". Здесь можно будет посетить выставку, поучаствовать в мастер-классах, посмотреть концерт творческих коллективов национально-культурных объединений.

6
А салют будет?
Да. Пока не сообщается, во сколько. Но точно известно, что большой праздничный фейерверк прогремит во всех районах Барнаула.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

17.07.2020 07:22
- гость -

Лучшая пилотажная группа страны "Стрижи" пролетит над акваторией Оби. В авиашоу примут участие самолеты МиГ-29.

Ну сколько можно смотреть на эти самолёты сделанные ещё в СССР? Почему вместо них не пригласить популярного певца или певицу мирового уровня и устроить шоу какое Барнаул за 290 лет не видел? По деньгам разница, вероятнее всего небольшая будет, а может даже и сэкономить получится.

17.07.2020 07:37
- гость -

17.07.2020 07:22
- гость -
-----------------------
Согласен! Из года в год одно и то же.

17.07.2020 07:43
Шлямбур

гость 7.22 Правильно гутаришь, и самолёты, и танки сделаны были ещё при СССР, а в нонешней сверхдержаве, даже нитки для трусов китайские.

17.07.2020 08:14
гость

...и устроить шоу какое Барнаул за 290 лет не видел...
Тебе и обнуление устроили и самоизоляцию с маски-шоу, и всё мало? Во народ!

17.07.2020 08:20
- гость -

Тебе и обнуление устроили и самоизоляцию с маски-шоу, и всё мало?

Да. Просто ощущение праздника нет И пролёт старых самолётов и проезд старых танков под вопли "Своим трудом ковали мы Победу" не поможет его создать.

17.07.2020 08:30
Гость

Звезда мирового уровня. Ржу. Ольга бузова?

17.07.2020 08:31
Шлямбур

Нужно пригласить Бузову, барнаульцы будут счастливы.

17.07.2020 08:36
- гость -

Мероприятие пройдет под девизом"Своим трудом ковали мы победу",а не своим ртом

17.07.2020 09:03
- гость -

Я всегда против таких огромных трат на сомнительное мероприятие. В Барнауле всё исправили, починили и построили? Больше некуда потратить деньги народные?

17.07.2020 09:09
- гость -

17.07.2020 07:22
- гость -

А ну ка, подскажите кого вы сможете пригласить за 3730 тыс.руб, тем более мирового уровня? Ржу под сталом с ВАС.
Вам чего легче станет, если поглазеете на безголосых звиздюл?, идите телек включите и наслаждайтесь.

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