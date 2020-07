Поймай за хвост. Что за комета приближается к Земле и как ее можно увидеть

Небольшой фотосет кометы C/2020F3 (NEOWISE) над окрестностями Барнаула. Первая фотосессия была несколько дней назад и была вообще "никакой", теперь комета позирует гораздо охотнее)) В кадре засветился даже метеорчик, ну а в конце удалось словить комбо: густой предрассветный туман, комету, и серебристые облака. *Бонусное фото (4) специально для РенТВ: комета "падает" на Гоньбу* . . . . #барнаул #комета #серебристыеоблака #астрофото #космос #neowise #comet #astrophotography #silverclouds #neowisecomet

A post shared by Дмитрий (@grad.i.ent) on Jul 11, 2020 at 11:12pm PDT