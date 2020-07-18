Поймай за хвост. Что за комета приближается к Земле и как ее можно увидеть

Если вы внезапно заметили в ночном небе что-то яркое и движущееся, не спешите пугаться. Скорее всего, это не НЛО, а комета NEOWISE, которая сейчас пролетает неподалеку от Земли. Пользователи соцсетей уже вовсю делятся фотографиями необычного объекта. Комета настолько яркая, что видна невооруженным взглядом. Но лучше все же наблюдать ее в бинокль или телескоп. Рассказываем, что это за комета, куда смотреть, чтобы ее увидеть, и сможете ли вы тоже сделать крутую фотографию, если дорогой техники у вас нет.
Что это за комета?
То, что комета C/2020 F3 приближается к Земле, стало сюрпризом даже для астрономов. Инфракрасный телескоп NEOWISE (по его названию комета и получила свое название) зафиксировал ее только в марте 2020 года. 3 июля она прошла перигелий – самую близкую к Солнцу точку орбиты. Астрономы полагали, что NEOWISE, скорее всего, разрушится под воздействием звезды, как это часто бывает с кометами. Но она, вопреки прогнозам, уцелела и стала еще ярче. 5 июля снимком кометы в Twitter поделился космонавт МКС Иван Вагнер.
На следующем витке попробовал чуть ближе сфотографировать самую яркую за последние 7 лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).— Ivan Vagner (@ivan_mks63) July 4, 2020
Довольно хорошо видно ее хвост из космоса, с борта Международной космической станции!#МКС #комета #NEOWISE pic.twitter.com/zo7INtT01l
Теперь же необычный космический объект виден и с Земли. Комета примечательна тем, что имеет два хвоста. Первый – с голубоватым оттенком и состоит из ионного газа. А чуть поодаль от ядра находится второй, золотой хвост. Он состоит из пыли.
Те, кто находятся на территории России (например, в Алтайском крае), могут наблюдать комету в вечернее время на северо-западе. Понять, куда именно смотреть, очень просто, ведь NEOWISE сейчас пролетает чуть ниже самого популярного созвездия – Большой Медведицы. Но тем, у кого нет телескопа или хотя бы бинокля, стоит поторопиться. Свой перигелий комета прошла и сейчас удаляется от Солнца, а потому постепенно теряет яркость.
Поскольку комета находится низко над горизонтом, лучше предварительно найти место, где на северо-западе нет высоких построек. И вообще, если уж решили исследовать звездное небо, лучше уехать подальше от города: чем меньше света, тем лучше будет видно комету.
К тому же чтобы разглядеть NEOWISE без оптики, нужны терпение и опыт, объяснил ведущий специалист по УМР учебной научно-исследовательской лаборатории "Исследование космического пространства" АлтГПУ Александр Вольф. По его словам, комета будет выглядеть как "немного вытянутая звезда". Чтобы разглядеть объект во всей красе и увидеть хвост, лучше воспользоваться оптикой.
Да, уже сейчас пользователи соцсетей делятся своими фотографиями хвостатого чуда. Сумел запечатлеть NEOWISE и барнаульский фотолюбитель Дмитрий, известный в Instagram под ником grad.i.ent.
Небольшой фотосет кометы C/2020F3 (NEOWISE) над окрестностями Барнаула. Первая фотосессия была несколько дней назад и была вообще "никакой", теперь комета позирует гораздо охотнее)) В кадре засветился даже метеорчик, ну а в конце удалось словить комбо: густой предрассветный туман, комету, и серебристые облака. *Бонусное фото (4) специально для РенТВ: комета "падает" на Гоньбу* . . . . #барнаул #комета #серебристыеоблака #астрофото #космос #neowise #comet #astrophotography #silverclouds #neowisecomet
Он пояснил amic.ru, что выбрал для съемки место неподалеку от Гоньбы, чтобы городские огни не портили фото. Дмитрий подчеркнул, что поймать комету в кадр можно при помощи любого фотоаппарата или смартфона с ручными настройками камеры. Фотограф также отметил, что для этого желательно разбираться в технике и правильно выставлять настройки. Но тем, кто все же хочет попробовать снять NEOWISE, он дал несколько полезных советов.
"В первую очередь понадобится штатив или какая-то точка опоры для камеры. Снимать нужно с выдержкой, поэтому дрожать фотоаппарат не должен. Параметры съемки надо подбирать исходя из того что за техника у вас имеется. Для большинства популярных объективов я бы ограничился выдержкой не больше 10-15 секунд. Автофокус лучше выключить, он в такой темноте почти бесполезен. Лучше всего фокусироваться вручную по какому-нибудь яркому объекту – яркие звезды, огни фонарей вдали", – объяснил Дмитрий.
А дождетесь ли вы ее? На самом деле, такие яркие кометы возникают в ночном небе довольно редко, объяснил Александр Вольф. Например, последней кометой, которую было так хорошо видно невооруженным глазом, была Макнота в 2013 году. При этом увидеть ее можно было только из южного полушария.
Жителям северного полушария повезло еще меньше. По словам Александра Вольфа, кометы здесь видно очень редко из-за особенностей вращения Земли. А потому ждать следующей хвостатой путешественницы в России придется, возможно, очень долго.
Вы, конечно, можете дождаться, когда NEOWISE сделает круг по орбите и прилетит к нам в следующий раз. Но ждать придется довольно долго: около 6800 лет. А потому лучше ловить момент и любоваться яркой и красивой кометой прямо сейчас.
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