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Ходить по росе и не ссориться с мамой. Что можно и нельзя делать в Сысоев день

, ИА "Амител"
Что нужно делать 19 июля, чтобы не угодить в лапы злого духа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник – Сысоев день – отмечают 19 июля. В этот день бегали по росе босиком, а девушки ею умывались, надеясь сохранить красоту. А вот спускаться в погреб было опасно. Кто такой Сисой Великий и что надо было сделать в этот день, чтобы привлечь здоровье – в материале amic.ru.

1
Кто такой Сисой Великий?

Сисой Великий – это христианский святой, монах-отшельник. Он учил смирению и верил в милосердие Бога. Святой считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Господь примет его покаяние в течение трех дней.

Сисой прожил 60 лет в пещере в египетской пустыне, в которой до него проживал преподобный Антоний Великий. Все это время он держал себя в большой строгости, очистил душу и приобрел дар творить чудеса. Дар этот был такой силы, что однажды Сисой смог вернуть к жизни умершего подростка.

По легенде, мужчина со своим сыном шли к Сисою, чтобы получить благословение, но по пути мальчик умер. Отец решил не отступать от своей цели и продолжил путь. С сыном на руках он зашел в пещеру к святому и упал перед ним на колени. Когда отец умершего мальчика получил благословение старца, он вышел из пещеры. Сисой же думал, что мальчик жив: он попросил его встать и идти вслед за отцом. И он действительно поднялся и вышел. Однако об этом чуде Сисой запретил рассказывать до тех пор, пока он не умрет. "Важнее всего – считать себя ниже всех, потому что такое уничижение способствует обретению смирения", – сказал Сисой.

Сисой скончался в 429 году в окружении своих учеников. Рассказывали, что когда святой лежал на смертном одре, его лицо вдруг просияло. Он сказал, что видит святых пророков и апостолов, а за его душой пришли ангелы. Позднее Сисой сказал, что видит самого Господа. После этого он отошел в мир иной.

 

2
Зачем по росе-то босиком бегали?

В народе верили, что 19 июля, в День святого Сысоя, роса обладает целебными свойствами. В этот день принято было с утра пораньше пройти босиком по влажной траве. А после этого, не вытирая ноги, надеть обувь. Считалось, что такой обряд укрепляет здоровье и дает силы на весь год. "Пришел Сысой – ходи по траве босой", – говорили в этот день.

А еще в этот день старались росою умыться. Благодаря этому девушки сохраняли молодость и красоту, маленькие дети – здоровье, а уставшие труженики возвращали себе силы.

Знали о полезных свойствах сысоевской росы и опытные знахари. Они выходили рано утром на луг, собирали росу и хранили ее весь год. Ею лечили болезни глаз, растирали суставы, делали примочки для лица. А смешивая целебную влагу с травами, верили, что получают сильное снадобье.

Роса в этот день давала здоровье не только людям, но и животным, и птицам.

3
Кому помогает святой Сисой?

Святого Сисоя почитали как покровителя землевладельцев. В народе верили, что он всю свою силу отдает природе, питает растения и насылает туманы, которые питают хлеба.

Поэтому крестьяне 19 июля молились Сисою о хорошем урожае. До этого дня все посевные работы в полях должны были закончиться и начиналась уборка зерновых с ранним сроком созревания. Селяне проводят подготовку закромов к будущему урожаю.

4
Что принято делать в Сысоев день?

Наши предки на Сысоев день готовили погреба к первым урожаям. Занимался этим только хозяин дома. Славяне верили, что в подполе живет домашний дух – подполяник, который никогда не выходит на улицу. Его боялись, так как считали очень агрессивным и справиться с ним под силу было только хозяину дома. Особенно подполяник не любил молодых да смешливых девушек. Даже существовала легенда, что если мать в сердцах проклянет свою дочь, то подполяник утаскивал к себе девушку и делал своей женой. А от этого союза рождались такие же страшные подполяники.

Кроме того, в этот день начинали убирать ранние зерновые культуры. А хозяйки собирали в саду черную смородину и варили варенье, которое в этот день получалось особенно вкусным. Главное – перед варкой надо было тщательно умыться и помолиться.

А вот торопиться в этот день было нельзя ни по какому поводу – это грозило неудачным исходом дела.

5
Приметы на Сысоев день
  • Листья пожелтели – к ранней осени и зиме.
  • Желтые облака – к дождю.
  • Чтобы весь год быть здоровым, нужно утром пройтись босиком по росе.
  • В Сысоев день нельзя спешить, иначе начатое дело завершится провалом.
  • Проблемы, возникшие 19 июля, скоро разрешатся сами собой.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

19.07.2020 10:05
- гость -

Ересь

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