Народно-христианский праздник Ольга Страдница отмечают 24 июля. По-другому его еще называют "Евфимия Стожарница" или "Ольгин день". На Руси в этот день крестьяне молились, обращались к святой с просьбой уберечь их от гроз и дождей, а также наблюдали за звездным небом. Откуда взялся этот праздник и что нельзя делать в этот день – читайте в материале amic.ru.
Ольга была женой князя Игоря. Когда его убили древляне, княгиня жестоко отомстила им за смерть мужа и стала сама управлять государством (сын Святослав был еще мал). Ольга поощряла проповедь Евангелия, провела мощную административную реформу, при ней началось активное каменное строительство. Крещение она приняла в Константинополе, в христианскую веру княгиня обратила многих родственников, в том числе внука Владимира, который позже крестил Русь.
Также в этот день вспоминают христианскую святую Евфимию Всехвальную. Она родилась в 304 году в Халкидоне. Во время гонения христиан девушку схватили и подвергли зверским истязаниям. По преданию, благодаря Божьей помощи Евфимия осталась невредима. Правитель Диоклетиан приказал отдать девушку на растерзание диким животным. По дороге в цирк она просила Господа принять душу и прекратить ее мучения. На арене на Евфимию спустили львов и медведей, но звери не напали, а начали облизывать ей ноги. Только одна медведица нанесла небольшую рану, из-за которой девушка скончалась.
Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины приходились на самый разгар полевых работ (а страда – это напряженная работа во время жатвы).
А вот Евфимию Стожарницей именовали в честь звездного скопления Плеяды, которые на Руси называли Стожарами. По другой версии, так называли созвездие Большой Медведицы (а Евфимия как раз погибла от удара медвежьей лапы). Вероятно, поэтому святую и стали считать покровительницей охотников.
В этот день народ всей деревней выходил в поле и занимался жатвой, кто-то заготавливал сено для домашнего скота. Крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от влаги. Ведь в это время часто шли дожди. "Ольга – на поле подмога", – приговаривали в народе.
Детей отправляли в лес собирать грибы и ягоды. А вот рыбаки в этот праздник вставали рано и бежали до ближайшего водоема. Там они молили Ольгу помочь им поймать побольше рыбы. И если вдруг 24 июля начинался дождь, то это предвещало хороший улов.
По народному преданию, Стожарница помогает охотникам. Поэтому 24 июля мужчины отравлялись с оружием в лес. На Руси верили, что если человек шел на охоту с дурными намерениями, то лесные духи могли ему отомстить.
24 июля крестьяне также смотрели в звездное небо, и если видели яркое созвездие, то читали охранный заговор от дурного глаза. Сияние Стожар в этот период предвещает удачную страду, богатый урожай. Если оно было низко, то ждали позднего листопада, а если горело ярко – это знак удачной охоты на медведя.
По народному поверью, на Ольгу Страдницу не стоит ругаться, иначе можно осквернить часть своей души.
Если нашли деньги, не забирайте их себе. Лучше отдайте нуждающимся или отнесите в церковь. Иначе ждите беды.
Тем, у кого день рождения 24 июля, запрещалось в этот день венчаться, ходить в баню, брать деньги в долг.
- Если на Ольгу Страдницу погода солнечная – жди хорошего урожая зерна, а если дождь с громом – быть удачному улову рыбы.
- Ярко сияющие звезды в ночь на 24 июля – знак удачной охоты на медведя.
- Услышите резкий гром на Евфимию – значит, дождь будет тихим. А вот гулкий гром – предвестник ливня.
- Паук неподвижно сидит на паутине – будет дождь.
- Ураган и бури ждали, если пиявка на поверхность воды поднималась.
- Много мошек 24 июля – осенью грибов много будет.
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