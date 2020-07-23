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Когда Курбан-байрам в 2020 году и как отмечают этот праздник?

, ИА "Амител"
Как в 2020 году будут праздновать Курбан-байрам из-за пандемии коронавируса?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Курбан-байрам – один из главных праздников мусульман. В этот день верующие молятся, ходят на кладбище и приносят жертву Аллаху. Когда Курбан-байрам в 2020 году и как его принято отмечать – в материале amic.ru.

1
Когда Курбан-байрам в 2020 году?
Курбан-байрам празднуют через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан (в 2020 он закончился 23 мая). Следовательно, в этом году его будут отмечать в пятницу, 31 июля. Праздник продлится три дня, по 2 августа включительно.
2

Курбан-байрам. Что это за праздник?

Курбан-байрам называют "Ид аль-Адха", что с арабского переводится как "праздник жертвы".

Его отмечают по случаю окончания хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия) и ее окрестности. Там верующие приносят жертву Аллаху. Но так как не у всех мусульман есть возможность совершить хадж в священный город, провести обряд жертвоприношения могут в любом месте, где бы они ни находились.

Пост накануне праздника необязателен. Но некоторые верующие держат его добровольно 10 дней перед Курбан-байрамом. В течение трех недель мусульмане не надевают новые одежды, не стригутся и не веселятся.

3

А как празднуют Курбан-байрам?

Всю ночь накануне Курбан-байрама мусульмане проводят в молитвах. Впрочем, как и все три дня праздника, в течение которых верующие читают еще и такбир (восхваления Аллаху). При этом женщины повторяют его про себя, а мужчины, напротив, вслух и громко.

Отмечать Курбан-байрам начинают с раннего утра. С рассветом мусульмане идут в мечеть на праздничную молитву – намаз (кстати, до него завтракать нельзя). А до намаза верующие совершают полное омовение, отправляются на стрижку, надевают нарядную одежду.

Продолжается намаз до обеда. После него мусульмане идут домой, чтобы отпраздновать Великий праздник с семьей. Некоторые собираются в группы на улице и хором поют такбир. Затем верующие возвращаются в мечеть. Здесь мулла (священнослужитель) или имам-хатыб (тот, кто проводит пятничные и праздничные проповеди) произносит хутбу (молитву, речь). По традиции в этот день посещают кладбище, чтобы у могил помолиться за умерших.

Затем наступает время жертвенного обряда. Его проводят около мечети или в намазгахе (специально отведенной для этого площадке). В жертву на Курбан-байрам можно приносить только коз, овец, буйволов, коров, быков и верблюдов.

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Как будут отмечать Курбан-байрам в 2020 году?
Свои коррективы в празднование Курбан-байрама в 2020 году внес коронавирус. Во многих регионах России от широкого празднования решили отказаться. На Сахалине, к примеру, Курбан-байрам пройдет в онлайн-формате. 
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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