Когда Курбан-байрам в 2020 году и как отмечают этот праздник?

Курбан-байрам – один из главных праздников мусульман. В этот день верующие молятся, ходят на кладбище и приносят жертву Аллаху. Когда Курбан-байрам в 2020 году и как его принято отмечать – в материале amic.ru.
Курбан-байрам. Что это за праздник?
Курбан-байрам называют "Ид аль-Адха", что с арабского переводится как "праздник жертвы".
Его отмечают по случаю окончания хаджа – ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку (Саудовская Аравия) и ее окрестности. Там верующие приносят жертву Аллаху. Но так как не у всех мусульман есть возможность совершить хадж в священный город, провести обряд жертвоприношения могут в любом месте, где бы они ни находились.
Пост накануне праздника необязателен. Но некоторые верующие держат его добровольно 10 дней перед Курбан-байрамом. В течение трех недель мусульмане не надевают новые одежды, не стригутся и не веселятся.
А как празднуют Курбан-байрам?
Всю ночь накануне Курбан-байрама мусульмане проводят в молитвах. Впрочем, как и все три дня праздника, в течение которых верующие читают еще и такбир (восхваления Аллаху). При этом женщины повторяют его про себя, а мужчины, напротив, вслух и громко.
Отмечать Курбан-байрам начинают с раннего утра. С рассветом мусульмане идут в мечеть на праздничную молитву – намаз (кстати, до него завтракать нельзя). А до намаза верующие совершают полное омовение, отправляются на стрижку, надевают нарядную одежду.
Продолжается намаз до обеда. После него мусульмане идут домой, чтобы отпраздновать Великий праздник с семьей. Некоторые собираются в группы на улице и хором поют такбир. Затем верующие возвращаются в мечеть. Здесь мулла (священнослужитель) или имам-хатыб (тот, кто проводит пятничные и праздничные проповеди) произносит хутбу (молитву, речь). По традиции в этот день посещают кладбище, чтобы у могил помолиться за умерших.
Затем наступает время жертвенного обряда. Его проводят около мечети или в намазгахе (специально отведенной для этого площадке). В жертву на Курбан-байрам можно приносить только коз, овец, буйволов, коров, быков и верблюдов.
Комментарии