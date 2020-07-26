Воскресенье, 26 Июль, 09:53

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 83,1
21°

806720 +0
Обь
260см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



Бежать от молний и просить о здоровье. Что можно и нельзя делать в Гаврилов день?

, ИА "Амител"
Традиции и обычаи на Гаврилов день
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народно-христианский праздник День архангела Гавриила отмечают 26 июля. По-другому его еще называют Гаврилов день или Гаврила Летний. В этот день на Руси боялись молний и домашних дел. Кто такой архангел Гавриил и что нельзя делать в этот день – читайте в материале amic.ru.

1
Кто такой архангел Гавриил?

26 июля Православная церковь чтит память архангела Гавриила. Он – высший ангел, бессмертный и бесплотный, которого Бог сотворил раньше человека. В Священном Писании архангела Гавриила упоминают как вестника Божьего, так как именно он рассказывал о важнейших событиях, которые предопределили историю всего мира.

Гавриил поддерживал и вдохновлял пророка Моисея все время, пока тот писал Книгу Бытия. Архангел рассказал пророку Даниилу о том, что Иерусалим восстановится и евреи вернутся в этот город.

И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что скоро у нее родится сын. По преданию, архангел Гавриил постоянно охранял Богородицу во время ее земной жизни. Чуть позднее вестник Бога вовремя предупредил родителей Иисуса о грозящей им опасности, когда жестокий царь Ирод приказал убивать всех новорожденных малышей мужского пола. Царь узнал от волхвов о рождении мессии, то есть Иисуса Христа, и испугавшись за себя и свою власть, потребовал убить всех младенцев возрастом до двух лет. По указанию Гавриила, семья бежала в Египет, где и нашла временное убежище.

Именно он рассказал женам-мироносицам радостную весть о воскрешении Иисуса Христа.

2
О чем молятся архангелу Гавриилу?

Гавриил – защитник верующих, посредник между людьми и Богом. Молитвы к нему обладают огромной силой. Его просят:

  • о защите от бед;
  • о благополучии в доме;
  • о рождении ребенка;
  • о принятии верного решения;
  • о покровительстве и наставлении на путь истинный;
  • об исцелении самых тяжелых заболеваний.
3
Какие традиции в Гаврилов день?

В этот день верующие идут в храм на божественную литургию. В церкви христиане ставят свечу и молятся Гавриилу, просят у него здоровья для себя и своих близких, успехов в новых начинаниях. В народе верят, что если попросить у архангела Гавриила исполнения своего самого заветного желания, то он обязательно его исполнит. Однако это относится только к благородным и добрым пожеланиям.

По народной традиции в этот день делали первый сноп и называли его именинным. По обычаю, делала его старшая женщина в семье. Его украшали лентами и с песнями несли домой, чтобы поставить в красный угол под иконы. В народе верили, что этот сноп обладает целебной силой. Солому из него давали больной скотине, зерна считались хорошим лекарством для людей и животных.

Крестьяне продолжали убирать созревший урожай. Ту траву, что еще не высохла, расстилали на земле, чтобы не осталось ни одного влажного стебелька или листика. В противном случае запревший пучок может погубить большую часть заготовленного сена.

4
Что нельзя делать в Гаврилов день?

В День архангела Гавриила, как и в любой православный праздник, нежелательно ругаться с окружающими, скандалить и завидовать.

В народе верили, что 26 июля нельзя заниматься тяжелым трудом. Иначе Гавриил может спалить копну или ударить человека молнией. Есть поверье, что Гавриил поражал своих врагов огненными стрелами, поэтому 26 июля считали "громовым", "сердитым" праздником.

5
Приметы на Гаврилов день
  • Какая погода в этот день, такой будет и осенняя пора.
  • Дождливый Гаврила – к холодной и снежной зиме.
  • Если день ясный, а облака потемнели, то погода испортится. Если тучи на глазах светлеют, то ненастья не будет.
  • Если в этот день идет ливень, то, вероятнее всего, урожай погибнет.
  • Грачи держатся стаей – к ранней осени.
Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:43
Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО 1
09:11
24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:38
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет 2
08:09
На ОТР рассказали, как прошло празднование дня рождения Василия Шукшина на Алтае 0
07:43
Две "буханки" столкнулись на трассе в Алтайском крае 0
07:03
Бежать от молний и просить о здоровье. Что можно и нельзя делать в Гаврилов день? 0
06:32
Лето, отдых и веселье. Смешные пляжные фото 0
06:01
Сильные грозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля 0
23:34
Такой день. Реклама Ярового от Бузовой и новое имя "АлтайБаскета" 0
22:35
Фото обнаженной Екатерины Варнавы набрало больше 25 тысяч лайков за полчаса 3
21:31
Два парня задержали жителя Алтайского края при попытке угнать машину их отца 1
20:31
Певицу Клаву Коку в день рождения задержали полицейские 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 118 2
19:15
Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров 0
18:39
Российский блогер выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров 23
18:08
Олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье 1
17:41
В Республике Алтай водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия 4
17:05
Учения по ликвидации разлива топлива прошли в Барнауле 0
16:40
Житель алтайского села ограбил дом на глазах у хозяйки 0
16:12
Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров 8
15:42
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 5
15:03
Ольга Бузова в откровенном купальнике прорекламировала алтайский курорт 25
14:48
Пожар произошел на одном из барнаульских производств 6
14:11
В России предложили способ остановить рост цен на бензин 6
13:38
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью 3
13:06
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения Шукшина 5
12:32
"АлтайБаскет" к новому сезону сменил название 2
12:02
Жительница Барнаула показала опасные игры детей во дворе без детской площадки 7
11:37
Еще 138 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 5
11:04
Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума 7
10:31
В Республике Алтай зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом 0
10:06
Второй пожарный скончался после страшного ДТП с поездом 5
09:31
Хорохордин на Алтае встретился с одним из богатейших людей России 17
09:04
Ученые разработали препарат для предотвращения сердечного приступа 4
08:33
Путин поручил создать национальный парк в Алтайском крае 50
08:02
Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы 7
07:31
Умываться росой и убирать урожай. Что можно и что нельзя делать на Прокла Плакальщика 2
07:02
Жил такой парень: главные фильмы в жизни Василия Шукшина 13
06:32
Главы семейств, которые были категорически против животных в доме 8
06:01
Шквалистый ветер, грозы и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 июля 0
23:40
Такой день. Страшное ДТП с алтайскими пожарными и сбор денег для Грудинина 4
23:24
В Алтайском крае при падении опоры после ДТП погиб электромонтер 1
23:07
В выходные на Алтайский край обрушатся грозы, ветер и град 1
22:47
Туроператоры уже открыли бронирование поездок в Турцию 1
22:29
Бузова прилетела в Алтайский край и публично обратилась к Томенко 11
22:04
Кабмин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры 0
21:48
Пропавшую женщину больше месяца ищут в Барнауле 0
21:26
Толстая назвала Собчак "бессовестной пиявкой" 1
21:09
В Республике Алтай частично возобновляют плановую медицинскую помощь 0
20:40
Правительство направит 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.