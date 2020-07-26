Народно-христианский праздник День архангела Гавриила отмечают 26 июля. По-другому его еще называют Гаврилов день или Гаврила Летний. В этот день на Руси боялись молний и домашних дел. Кто такой архангел Гавриил и что нельзя делать в этот день – читайте в материале amic.ru.
26 июля Православная церковь чтит память архангела Гавриила. Он – высший ангел, бессмертный и бесплотный, которого Бог сотворил раньше человека. В Священном Писании архангела Гавриила упоминают как вестника Божьего, так как именно он рассказывал о важнейших событиях, которые предопределили историю всего мира.
Гавриил поддерживал и вдохновлял пророка Моисея все время, пока тот писал Книгу Бытия. Архангел рассказал пророку Даниилу о том, что Иерусалим восстановится и евреи вернутся в этот город.
И именно Гавриил сообщил Деве Марии о том, что скоро у нее родится сын. По преданию, архангел Гавриил постоянно охранял Богородицу во время ее земной жизни. Чуть позднее вестник Бога вовремя предупредил родителей Иисуса о грозящей им опасности, когда жестокий царь Ирод приказал убивать всех новорожденных малышей мужского пола. Царь узнал от волхвов о рождении мессии, то есть Иисуса Христа, и испугавшись за себя и свою власть, потребовал убить всех младенцев возрастом до двух лет. По указанию Гавриила, семья бежала в Египет, где и нашла временное убежище.
Именно он рассказал женам-мироносицам радостную весть о воскрешении Иисуса Христа.
Гавриил – защитник верующих, посредник между людьми и Богом. Молитвы к нему обладают огромной силой. Его просят:
- о защите от бед;
- о благополучии в доме;
- о рождении ребенка;
- о принятии верного решения;
- о покровительстве и наставлении на путь истинный;
- об исцелении самых тяжелых заболеваний.
В этот день верующие идут в храм на божественную литургию. В церкви христиане ставят свечу и молятся Гавриилу, просят у него здоровья для себя и своих близких, успехов в новых начинаниях. В народе верят, что если попросить у архангела Гавриила исполнения своего самого заветного желания, то он обязательно его исполнит. Однако это относится только к благородным и добрым пожеланиям.
По народной традиции в этот день делали первый сноп и называли его именинным. По обычаю, делала его старшая женщина в семье. Его украшали лентами и с песнями несли домой, чтобы поставить в красный угол под иконы. В народе верили, что этот сноп обладает целебной силой. Солому из него давали больной скотине, зерна считались хорошим лекарством для людей и животных.
Крестьяне продолжали убирать созревший урожай. Ту траву, что еще не высохла, расстилали на земле, чтобы не осталось ни одного влажного стебелька или листика. В противном случае запревший пучок может погубить большую часть заготовленного сена.
В День архангела Гавриила, как и в любой православный праздник, нежелательно ругаться с окружающими, скандалить и завидовать.
В народе верили, что 26 июля нельзя заниматься тяжелым трудом. Иначе Гавриил может спалить копну или ударить человека молнией. Есть поверье, что Гавриил поражал своих врагов огненными стрелами, поэтому 26 июля считали "громовым", "сердитым" праздником.
- Какая погода в этот день, такой будет и осенняя пора.
- Дождливый Гаврила – к холодной и снежной зиме.
- Если день ясный, а облака потемнели, то погода испортится. Если тучи на глазах светлеют, то ненастья не будет.
- Если в этот день идет ливень, то, вероятнее всего, урожай погибнет.
- Грачи держатся стаей – к ранней осени.
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