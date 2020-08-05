Народные приметы 5 августа. Что нельзя делать на Трофима Бессонника

Народный праздник Трофим Бессонник отмечают 5 августа. На Руси этот день старались провести с пользой и переделать как можно больше дел. Сны в этот праздник имели большое значение. Кто такой Трофим и что нельзя было делать 5 августа – читайте в материале amic.ru.
Это святой, который мученической смертью погиб за веру. 5 августа Православная церковь вспоминает не только святого Трофима, но также святого Феофила и еще 13 мучеников – все они пострадали во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец III – начало IV века).
Во время суда мужчинам велели отречься от Христа и принести жертву языческим идолам. Однако они отказались. Пойманных христиан долго и зверски пытали, истязали. Им перебили голени, их бросали в огонь – но мученикам все было нипочем. По преданию, из огня они вышли совершенно невредимыми, без ожогов и ран. Язычники поняли, что не смогут сломить волю христиан, и решили отрубить им головы.
Просыпались в этот день очень рано. Взрослые шли собирать урожай и молились святому Трофиму, чтобы он помог в этой работе, а детей отправляли в лес по ягоды. По-другому праздник называли еще Калинники-малинники, так как с этого времени начинался сбор малины и калины. Их использовали в народной медицине (делали целебные настои), варили варенье, пекли пироги. Крестьяне считали, что если попробовать калину в этот день – будешь любовью изведен, а если съесть малины – станешь хмельным от любви. Незамужние девушки умывались утром калиновым соком, чтобы стать красивее и понравиться парням.
В этот день нельзя долго спать, ведь иначе не успеешь закончить все дела. Лениться было ни в коем случае нельзя.
Перерыв делали только в полдень – это время считалось неудачным для работы. По народным поверьям, в середине дня над полем летали полевые духи – полудницы, которые могли наказать работающих крестьян. В это время было принято устраивать небольшой отдых, крестьяне отправлялись домой подкрепиться.
Считалось, что рубить ветки калины 5 августа нельзя – иначе можно накликать несчастье.
В лес одиноких парней на Трофима Бессонника старались не отпускать. Так как в народе считали, что они могут попасться на глаза русалкам, которые напустят на них болезнь.
В народе верили, что приснившееся в ночь с 4 на 5 августа имеет особое значение.
Если во сне видели:
- подгорелый хлеб – к ссоре с детьми;
- больные глаза – к неприятной встрече;
- гроб – к долгой жизни;
- гнать стадо – к богатству;
- полынь – к огорчению;
- полный кувшин – к застолью;
- делать грядки – к смерти;
- давить насекомых – к болезни ног.
- Если вечером на Трофима Бессонника стелется туман – к жаре.
- Небо звездное – значит, через два-три дня будет дождь.
- Филин громко ухает – будет похолодание.
- Утренняя заря потухла быстро – быть сильным ветрам.
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