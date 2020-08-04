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Остерегаться росы и прятаться от молний. Что нельзя делать на Марию Ягодницу

, ИА "Амител"
Почему 4 августа боялись выгонять в поле скотину?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник – Мария Ягодница – отмечают 4 августа. На Марию Ягодницу наши предки шли собирать ягоду. А еще в этот день боялись росы и молний. Кто такая Мария и почему в этот день нужно было держать скот дома – в материале amic.ru.

1
Кто такая Мария Магдалина?

Согласно православной версии земной жизни Марии Магдалины, родилась святая в городе Магдале (территория современного Израиля). Мария долгое время была одержима семью бесами, от которых ее излечил Иисус Христос.

После исцеления она стала духовной ученицей Иисуса и посвятила жизнь служению Богу. Она всюду следовала за Христом, присутствовала при его распятии и погребении. Магдалина также была среди жен-мироносиц, которые после распятия пришли умастить мертвое тело Сына Божьего и воздать ему последние почести. Именно Мария первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолам.

Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову. Смерть ее была мирной: святая скончалась в Эфесе.

В Православной церкви Марию Магдалину почитают как равноапостольную святую мироносицу, которую Иисус Христос излечил от беснования. Церковь причисляет ее к группе святых как равную апостолам за распространение христианства. 

2
Но, говорят, Мария Магдалина была блудницей...

Католический образ Магдалины отличается от православного.

В западноевропейской традиции Магдалину отождествляют с блудницей, которая оставила свое ремесло после встречи с Иисусом. Он спас ее от избиения камнями, и когда Иисус обедал у одного из фарисеев, она омыла его ноги благовонными маслами и слезами, а отерла их своими волосами. Позднее, в IV веке Магдалину начали отождествлять с другой грешницей – Марией Египетской, которая позднее стала святой. На самом же деле в Библии нигде прямо не говорится, что Магдалина была падшей женщиной.

3
А почему Марию прозвали Ягодницей? 
А у язычников-славян Марию называли Ягодницей, так как в день памяти святой, 4 августа, было принято отправляться в лес за ягодами. Хозяйки делали из них заготовки на зиму – варили варенья и компоты.  
4
А почему 4 августа так боялись росы?

Обильная роса на Марию Ягодницу была настоящим бедствием в местах, где выращивали лен. В народе говорили: "Если на Марью большие росы, будут льны серы и косы".

Считалась роса губительной не только для льна. Поэтому рано утром наши предки шли в огород и стряхивали росу с растений. Сделать это нужно было еще до рассвета.

А еще опасной природная влага была и для домашнего скота: если скотина поест луговой травы, то может заболеть и умереть. Поэтому 4 августа ее не выводили в поле.

Но, несмотря на то, что роса в этот день была столь губительной и опасной, женщины шли утром собирать ее в серебряную посуду. Согласно поверью, роса приобретала чудесные свойства и делала лицо белым и чистым. А еще в этот день делали маски из ягод (малины, смородины, крыжовника и др.) и примочки из трав.

5
Что еще было принято делать на Марию Ягодницу?

А еще на Марию Ягодницу старались солнечный свет пустить в свой дом. Хозяйки снимали с окон занавески, стирали их. А окна тщательно мыли.

6
А что нельзя делать на Марию Ягодницу?

На Марию Ягодницу не рекомендовалось работать в поле. Наши предки считали, что в этот день велик риск пострадать от молнии.

При первом же раскате грома нужно было непременно перекреститься и сказать: "Пошли, Господи, тихую воду и теплую росу". А еще молились Марии Магдалине и просили ее заступничества.

В то же время гроза 4 августа была хорошим знаком. "Коли гроза – сена будет за глаза", – говорили на Руси.

7
Приметы на Марию Ягодницу
  • Лягушки на воде держатся – к сухой погоде, а если расквакались или на суше сидят – к непогоде.
  • Раскатистый гром – к граду.
  • Пауки спрятались – к дождю.
  • Если много слизняков в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.
  • Куры во время дождя по двору гуляют – к теплу.
  • Если опята появились, то грибов осенью мало будет.
  • Туман на рассвете – к солнечному дню.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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