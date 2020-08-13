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Избиения, аресты и женщины в белых одеждах. Что сейчас происходит в Белоруссии?

, ИА "Амител"
В побоищах омоновцев и протестующих страдают случайные прохожие и дети. Люди требуют остановить насилие
Фото: www.instagram.com/babai_hc

Фото: www.instagram.com/babai_hc

Четыре дня в Белоруссии не утихают акции протеста, которые начались сразу после окончания выборов президента, вечером 9 августа. Напомним, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская – 10,09%. После закрытия избирательных участков тысячи граждан вышли на улицы городов, чтобы показать свое недовольство результатами выборов. "Успокоить" протестующих был призван ОМОН, который, по сообщению очевидцев, действует чрезвычайно жестко, в том числе и в отношении случайных прохожих. Массовые аресты, жестокие побои, ранения и даже смерти. В числе пострадавших есть и дети. Что сейчас происходит в Белоруссии – читайте в обзоре amic.ru.

1
Протесты и насилие

Вечером 9 августа, когда в Белоруссии закрылись избирательные участки после президентских выборов, на улицы вышли люди, которые не успели проголосовать из-за больших очередей и отсутствия бланков для голосования. Позже к ним присоединились недовольные официальными результатами итогов выборов (с большим отрывом побеждал действующий президент республики Александр Лукашенко).

Для разгона протестующих власти привлекли силовиков, которые стали действовать неожиданно жестко: использовали светошумовые гранаты, водометы и стреляли резиновыми пулями. В ответ протестующие давали отпор омоновцам и даже бросали в них коктейли Молотова, передает "Газета.ru"

За первые три дня протестов правоохранители задержали более 6 тыс. человек, сообщает РБК. В сети появилось много роликов и снимков, как силовики жестоко избивают людей.

По данным белорусского Минздрава, за первые два дня акций протеста в стране госпитализировали более 200 человек. У большинства пострадавших ушибы мягких тканей, травмы конечностей. Однако очевидцы рассказывали о более страшных картинах: кому-то после попадания светошумовой гранатой "разорвало грудную клетку", еще одному активисту от взрыва "разорвало стопу", пишет Lenta.ru со ссылкой на телеграм-каналы.

Страшно еще и то, что среди пострадавших оказались люди, которые не участвовали в сопротивлении. Среди них пятилетняя девочка. В белорусском Гродно машина ее родителей попала в поток сигналящих автомобилей. Выбежавшие на дорогу омоновцы, как пишут СМИ, начали бить по машине дубинками, а потом в авто врезалась военная техника. У девочки диагностировали рассечение правой височной части, ей наложили четыре шва.

МВД республики, в свою очередь, сообщает, что за время протестов в Белоруссии 9-13 августа пострадали 103 правоохранителя. 28 из них были госпитализированы.

2
Трагичные случаи

По официальной информации, во время акций протеста в ночь на 11 августа погиб один человек. Когда толпа строила баррикады, один из участников акции попытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков, передает РИА "Новости" со ссылкой на МВД Белоруссии. Однако предмет взорвался в руке протестующего. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По данным информационного издания "Sputnik Беларусь", погибший ранее отбывал срок за убийство.

СМИ сообщают и о других погибших. Хотя официальной информации об этом нет. Так, в Гомеле, как передает "Интерфакс" со ссылкой на "Радио Свобода", скончался 25-летний парень. Его близкие рассказали, что он не участвовал в протестах, а ехал к своей девушке, но был задержан силовиками. Задержанного поместили в автозак, который несколько часов простоял на солнцепеке. По словам родных, у парня были проблемы с сердцем. Предположительно, молодому человеку стало плохо в машине, где он и скончался. 

Кроме того, в первый день протестов СМИ сообщили о мужчине, который погиб во время наезда автозака на участников митинга. Эту информацию ТАСС подтвердил представитель правозащитного центра Валентин Стефанович. По его словам, смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы.

 

3
Досталось журналистам 

В Белоруссии пострадали и множество представителей СМИ, которые работали, освещая акции протеста. По словам очевидцев, нападения на журналистов не были случайными. Их избивали и задерживали, несмотря на журналистские удостоверения. После задержания редакции не могли получить информацию о своих сотрудниках по несколько дней.

В Гродно корреспондента TUT.BY и фотографа омоновцы с угрозами заставили удалить снимки. У фотографа забрали карты памяти, разбили камеры. Как пишет "Новая газета", в Минске человек без знаков отличия потребовал у съемочной группы "Би-би-си" предъявить аккредитацию, после этого сорвал пресс-карту с шеи корреспондента, вырвал камеру из рук. Хотя в издании сообщили, что у всех были опознавательные жилеты и аккредитации.

В Минске также задержали журналиста Znak.com Никиту Телиженко. Как пишет РИА "Новости", его уже отпустили, но запретили въезд в Белоруссию на пять лет. После этого он написал репортаж о том, как обходятся с задержанными в Белоруссии: "Вокруг шли жесточайшие избиения: отовсюду были слышны удары, крики, вопли. Мне показалось, что у некоторых задержанных были сломаны у кого руки, у кого ноги, у кого позвоночник, потому что при малейшем движении они орали от боли".

Корреспондент "Медузы" Максим Солопов пропал на двое суток после стычки в ночь на 10 августа. Сейчас он вернулся в Россию. "Побили "немного": сотрясение, рассечение, пара гематом и синяков, но живой. Просто ощущения: спасибо, что не расстреляли", – приводит слова корреспондента "Новая газета".

А журналистка издания "Наша Нива" Наталья Лубневская была ранена в ногу.

Всего, по сообщению Белорусской ассоциации журналистов, в республике за время протестных акций с 9 по 12 августа были задержаны 64 журналиста.
Сейчас редакции некоторых российских СМИ, чьи журналисты вернулись после освобождения в Минске, не планируют отправлять в Белоруссию новых корреспондентов. Как пишет РИА "Новости", об этом заявили "Медуза", Znak.com и Daily Storm.

4
Люди требуют остановить насилие

После трех суток протестов и столкновений 12 августа на улицы городов Белоруссии вышли люди, которые просили остановить насилие. Сотни женщин в белых одеждах и медики вышли на акцию солидарности с пострадавшими и задержанными во время протестов. В руках они держали плакаты: "Хватит нас бить!", "Остановите насилие".

 

 

В Гродно мужчина даже встал на колени с фотографией пятилетней девочки, которая вчера пострадала во время мирных демонстраций.

На ряде белорусских предприятиях прошли забастовки. Рабочие, как пишет РБК, требовали прекратить насилие, отпустить задержанных, включить интернет, которого не было со дня выборов, и перестать оправдывать действия спецназовцев. 

Актеры и сотрудники Купаловского театра записали видеообращение с требованием прекратить применять силы по отношению к мирным людям. "Мы уважаем закон и права человека, но каждый вечер живем, как на фронте", "Искалеченные люди никуда не исчезнут, они не забудут того, что с ними произошло. Мы уже не сможем жить так, как раньше", – цитирует актеров "Наша Нива".

Бывшие военные выбрасывают форму и знаки отличия из-за насилия со стороны омоновцев во время протестов в республике. "Я давал присягу своему народу. Глядя на то, что происходит в Минске, своими глазами, я просто не могу гордиться тем, где я служил. И я не могу носить эту форму и хранить ее у себя дома", – цитирует Lenta.ru одного из таких военных.

Увольняются известные ведущие телеканала "Беларусь 1". Один из них – Владимир Бурко – написал, что "даже в самом страшном сне" не мог подумать, что солдаты и техника "могут быть применены против своего народа".

И даже бывший президент Украины Петр Порошенко записал обращение к властям Белоруссии. В нем он призвал немедленно прекратить насилие, освободить мирных участников протеста и провести досрочные выборы.

5
Три дня без интернета

Первые сообщения о перебоях в работе интернета стали появляться вечером 8 августа. А в день выборов жители страны стали массово жаловаться на то, что не могут зайти в соцсети, что не работают мессенджеры, поисковые ресурсы, возникли проблемы с загрузкой видео на YouTube. Вечером 9 августа интернет пропал полностью. Восстановили его только 12 августа.

Как пишет "Медуза", независимая организация Netblocks заявила, что "подключение к интернету в Белоруссии было значительно нарушено, по состоянию на 9 августа 2020 года, из-за напряженных президентских выборов".

А белорусские власти утверждают, что интернет в стране отключают из-за границы, якобы чтобы вызвать недовольство местных жителей. "Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет эта блокировка. Поэтому если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", – сказал Александр Лукашенко. 

6
Реакция властей на протесты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестующие – это в основном люди "с криминальным прошлым и безработные".

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает", – цитирует Лукашенко агентство "Белта".

Лукашенко собрал совещание, чтобы обсудить ситуацию в стране, и отметил, что наиважнейшие задачи, которые сейчас стоят перед органами власти, это обеспечить безопасность граждан и нормальное функционирование госорганов, а также защитить конституционный строй.

РИА "Новости" со ссылкой на белорусские СМИ сообщает, что в Минске задержали возможных координаторов массовых беспорядков. Якобы один из задержанных снимал номер в гостинице "Беларусь", откуда координировал акции. По данным МВД, он "управлял действиями трех подчиненных, они, в свою очередь, руководили сотнями". Сообщается, что он был судим за незаконный оборот опасных психотропных веществ.

7
Результаты выборов обжалованы

Все оппозиционные кандидаты в президенты Белоруссии обжаловали в ЦИК результаты выборов.

А Светлана Тихановская и вовсе покинула страну. Сейчас Тихановская, как пишет РБК, находится в Литве, на двухнедельной изоляции из-за угрозы коронавируса.

В своем видеообращении она заявила, что приняла решение уехать из республики "абсолютно самостоятельно" и ни друзья, ни родные, ни штаб, ни муж "не могли на него повлиять".

Однако доверенное лицо Тихановской, Ольга Ковалькова, заявила порталу tut.by, что кандидата в президенты вывезли из страны белорусские власти, и у нее "не было выбора", пишет "Интерфакс".

Позже министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил, что Тихановскую поставили перед выбором между отъездом из страны и другими "неудобными" последствиями.

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

13.08.2020 17:48
-гость-

Лукаческу плохо закончит

13.08.2020 17:49
- гость -

За отсутствием так необходимых сакральных жертв, начинаются сказки о пострадавших девочках, погибших парнях и пострадавших журналистах. Не хотите насилия - соблюдайте закон, вас не будут разгонять. Не нападайте на силовиков, не давите их машинами, не бросайте предметы с балконов. А то получается прамо по-хохляцки: " А нас-то за шо?".
Думается, нашим белоленточным, если хотят жить, нужно задуматься и посмотреть что бывает в жизни.

13.08.2020 17:59
- гость -

13.08.2020 17:49
- гость -
либо тролль, либо балбес

13.08.2020 18:04
- гость -

13.08.2020 17:59
- гость -

Почему тролль? Вспомните Окраину. начиналось все абсолютно также. "Мирные" выступления с отлаженной организованностью, пострадавшие "мирные" граждане...

13.08.2020 18:12
- гость -

Печальную весть принёс я вам...Журналист Аркадий Бабченко трагически погиб в Минске под колёсами своего же абрамса.При попытке нанести на броню номер своего Яндекс кошелька...

13.08.2020 18:25
Александр

Это титушка, так ему и надо да же мало.

13.08.2020 18:30
Гость

Маразм Лукашенко крепчает , человек без границ , ужас и это президент государства !

13.08.2020 18:37
Гость

Он (Лукашенко) бьется за соблюдение конституции государства и безопасности граждан Белорусии .Пора бы ООН и ряду государств принять меры по этому президенту , а далее этими дубинками выпороть при народно , другие задумаются правители .

13.08.2020 18:39
Гостю 17.49

Согласен. Не перестаю удивляться, как легко можно манипулировать сознанием людей. Выборы тут вторичны, они еще не закончились, когда начались акции протестов. Тот кто кидает в людей коктейли Молотова заслуживает ликвидации на месте, а не ареста. Мощный информативный поток лжи, мешает людям разобраться, что такое хорошо, что такое плохо и "ху из ху"...

13.08.2020 18:42
Евгений

Мирные протестующие с коктейлями Молотова

13.08.2020 18:49
- гость -

У самих рыло в пуху
Нет к белорусам полезли

13.08.2020 19:08
CALIBR

Белоруссия уже не будет прежней - пролившаяся кровь привела к началу конца самого политического долгожителя в постсоветском пространстве.
Ну,или конец начала - кому как угодно на дух переносить.

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