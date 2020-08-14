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Мало половин. Как Минтруд планирует изменить размер выплат на детей?

, ИА "Амител"
Пособия могут вырасти почти в два раза

В России с 2021 года могут увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей. Минтруд уже разрабатывает соответствующие поправки в законодательство, пишут "Известия". 5,5 тысячи рублей в месяц, которые сейчас получают семьи, далеко не всем позволяют выбраться из-за черты бедности, уточнили в министерстве. Рассказываем, на сколько планируют увеличить пособия, кто может получать выплаты и как их оформить.

1

О каких выплатах идет речь?

Пособия положены детям от 3 до 7 лет, но только из малоимущих семей. Эти выплаты еще в январе 2020 года ввел Владимир Путин. В своем ежегодном послании Федеральному собранию 15 января президент объяснил, что "ребятишки в этом возрасте часто болеют", а потому у мам могут быть проблемы с выходом на работу. Чтобы облегчить им жизнь, в правительстве предусмотрели ежемесячную финансовую поддержку.

Пособия начали действовать с 1 января 2020 года, но получить их россияне смогли лишь с 1 июня. Причем, оформив заявление, семьи разом получили все причитающиеся им выплаты сразу за все полугодие.

2

Напомните, сколько сейчас размер пособия?

Половину прожиточного минимума, как и предложил президент в своем послании. А поскольку в каждом регионе свой "минимум", то и размеры выплат в субъектах РФ отличаются. Например, в Алтайском крае на каждого ребенка от 3 до 7 лет из малоимущей семьи выплачивают по 5101 рублю в месяц. В среднем же по стране размер пособия составляет 5,5 тысячи рублей.

3

А на сколько планируют увеличить пособие?

Пока точно неизвестно. Но ожидается, что получать малоимущие семьи станут в два раза больше, до 11-12 тысяч рублей. В ряде случаев выплат по 5,5 тысячи не хватило даже для того, чтобы вывести семью из-за черты бедности, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда. А это значит, что даже вместе с пособием среднедушевой доход семьи оказался ниже прожиточного минимума.

Поэтому в Минтруде "считают целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году", пояснили изданию в ведомстве.

О том, что размера выплат может не хватить, говорил в январе и сам президент. 5,5 тысячи он назвал "первым этапом" и предупредил, что пособия могут увеличить в два раза.

"Если мы увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, сделаем следующий шаг. Будем выплачивать со следующего года уже целиком (в каждом регионе по-разному), будем выплачивать полный прожиточный минимум – это примерно 11 тысяч на ребенка в месяц", – подчеркнул тогда Путин.

В профильном министерстве "Известиям" рассказали, что проект нормативного акта об изменении сумм выплат уже готовится.

4
Кто может претендовать на выплаты?

Пособия положены детям из семей, где совокупный доход на каждого человека не превышает размера прожиточного минимума. В Алтайском крае эта сумма составляет 10194 рубля.

Для расчета используется доход семьи за последние 12 месяцев. Туда входят субсидии, стипендии, пенсии и другие пособия, которые получает семья. А вот "путинские" выплаты по 5 и 10 тысяч рублей в доходе семьи, наоборот, не учитываются.

Важно также, что пособие назначается не на семью, а на каждого отдельного ребенка. Поэтому многодетные семьи получают больше. Например, по примерным подсчетам Владимира Путина, средний размер выплаты на семью в России – 33 тысячи рублей.

Всего же, по оценке Минтруда, пособия сейчас получает более 2 млн детей.

5

Что нужно, чтобы оформить пособие?

Всего лишь подать заявление. Ходить никуда не нужно: на портале "Госуслуги" есть специальный раздел с формой для заполнения. Туда вносите персональные данные каждого члена семьи и все источники дохода. Информацию нужно указать максимально точно и подробно, чтобы в выплатах вам не отказали, подчеркнула министр труда и соцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

Она также добавила, что процедуру можно ускорить, если указать в заявлении расчетный счет (важно: не номер карты, а именно счет!) в любом банке. На него вам и будут перечислять выплаты. Подать заявление и воспользоваться этой мерой поддержки можно до 31 декабря 2020 года. Более подробную вас проинформируют в контакт-центре Минсоцзащиты Алтайского края по телефону: 8 (3852) 27 36 01.

6

Кстати, а будут ли выплаты на детей по 10 тысяч рублей в августе?

В очередной раз отвечаем, что, судя по всему, нет. Выплаты были единоразовыми, и никаких распоряжений о том, чтобы продлить их на август, из Москвы не поступало, рассказали в ПФР Алтайского края.

А потому получить по 10 тысяч за каждого ребенка до 16 лет могут только те, кто не сделал этого ранее. В таком случае вы сможете получить единоразовые выплаты за июнь и июль: всего по 20 тысяч на каждого ребенка.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

14.08.2020 07:53
- гость -

что получать малоимущие семьи станут в два раза больше, до 11-12 тысяч рублей.
Отлично, трое детей 36 тысяч, им можно вообще не работать.

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