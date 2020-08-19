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Яблочный спас. Почему 19 августа нельзя сгонять мух и как в этот день узнать будущее

, ИА "Амител"
Как отмечать Яблочный спас в 2020 году
Фото: pixabay.com.

Фото: pixabay.com.

Яблочный Спас — один из самых любимых праздников в народе — отмечают на Руси 19 августа. Это народное название праздника. В церковном календаре он носит название Преображения Господня. С давних пор 19 августа (по старому стилю 6 августа) крестьяне устраивали шумный праздник, гадали на яблоках и старались не трогать мух. Как появился этот праздник и как его отмечали, читайте в материале amic.ru.

1
Яблочный спас. Что это за праздник?

В древние времена в августе люди отмечали праздник богини плодородия или день урожая — у каждого народа он назывался по-своему. Однако, как это часто бывает, по решению церкви место языческих праздников занимали христианские. В итоге в августе был установлен праздник Преображения Господня — когда Иисус показал трем своим ученикам, что он Сын Божий и запретил им об этом рассказывать, пока не "восстанет из гроба". Праздник прижился, объединив в себе церковные и народные традиции. Люди стали нести в храмы урожай. В Греции — виноград. А на Руси виноград заменили яблоками, которые как раз и поспевали к 19 августа. Отсюда и пошло народное название праздника в честь Спасителя — Яблочный спас. А в храмах стали читать благодарственный молебен в честь дарования Богом нам "плодов земных".

Кстати, у этого праздника есть еще несколько народных названий: Второй Спас — потому что празднуется вторым по счету после Медового Спаса, и Спас на Горе — как напоминание истории, когда Иисус раскрыл тайну своего божественного происхождения ученикам на горе Фавор.

2
Как отмечают Яблочный спас в народе?

В этот день в храмах проходили праздничные службы, а священнослужители облачались в белую одежду, которая символизирует фаворский свет, исходящий от Христа. Верующие приносили с собой в храм яблоки, виноград, колосья пшеницы — то есть свой из сада и поля. В церквях проводится чин освящения плодов. В народе верили, что до освящение фрукты и овощи есть нельзя. Освященные плоды оставляли в церкви или раздавали нищим.

После службы шли собирать новый урожай и готовили из него блюда: пекли пироги, заготавливали яблоки на зиму — делают компоты, варенья. Причем у каждой хозяйки был свой, особый рецепт.

Ближе к вечеру в некоторых деревнях было принято устраивать народные гуляния. Крестьяне наблюдали за заходом солнца, и как только оно скрывалось за горизонтом, начинали петь песни, провожая лето и встречая осень. Кстати,  у этого дня есть еще одно название в народе: осенины. Ведь, как правило, после 19 августа наступали холодные ночи. "Яблочный Спас – рукавички про запас", — еще приговаривали в народе.

Домашними делами в этот день старались не заниматься. Но по народному поверью, праздновать Спас в неубранном доме считалось дурной приметой, поэтому уборку делали накануне.

Также 19 августа было принято проявлять щедрость по отношению к окружающим. В этот день обязательно угощали фруктами нищих, оказывали им всяческую помощь.

3
А как предсказывали будущее?

Люди верили, что на Второй Спас съеденное яблоко может предсказать будущее. Гадали только по первому съеденному яблоку, которое брали из корзины не глядя. Если плод попался кислым, то считалось, что впереди ждут проблемы и трудности, а если яблоко оказывалось сладким, это было предвестником радостных событий. Кисло-сладкий вкус ознаменовал покой и уют в доме.

Также по народному поверью, если 19 августа откусить первое яблоко и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Главное, чтобы помысли были чистыми и желаемое исходило из самого сердца. При этом в народе приговаривали: "Что загадано – то надумано! Что надумано – то сбудется! Что сбудется – не минуется!"

4
Что нельзя делать на Яблочный спас?

В большой праздник, запрещены такие домашние дела, как уборка, стирка, шитье, вязание (но можно готовить пищу и собирать урожай).

И еще одна традиция этого дня: родители, потерявшие ребенка старались не есть яблоки до Спаса. Иначе, по народному поверью, ребенок на небе мог остаться без ангельского угощения.

Нельзя 19 августа клеветать, ссориться, злословить, драться. 

Еще один интересный запрет существовал на Яблочный спас: старались в этот день не гонять и не убивать насекомых. Даже если садилась муха, ждали, пока она сама не улетит, чтобы не спугнуть счастье. А вот если кому-то муха дважды садилась на одну руку, то это было предвестником большой удачи.

В этот  старались не венчатся. Но этот запрет связан с Успенским постом, который проходит в эти дни. Якобы, по поверью, молодые, которые обручатся в этот период, будут несчастливы в браке.

Ну и постящимся запрещено 19 августа есть животную пищу. Но в праздничный день есть небольшие исключения — разрешается рыба и немного вина.

5
Народные приметы 19 августа

Угостить нищего яблоком 19 августа — жить в достатке весь год.

Какой Яблочный спас, такой будет и январь.

Если 19 августа будет сухо, сухой будет и осень, а если идет дождь, то и осень будет сырой. 

Дважды за день села муха на руку — это к удаче.

Сильный ветер 19 августа предвещал суровую зиму.

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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