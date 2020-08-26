Третий Спас, который празднуют в августе, называют Ореховым. Его, конечно, отмечают не с таким размахом, как Медовый или Яблочный. Однако у праздника немало традиций и обычаев. Рассказываем, что такое Ореховый Спас, как его празднуют и какого числа он будет в 2020 году.
В народе, конечно, праздник широко известен как Ореховый Спас (или Третий Спас). Однако в церковном календаре день 29 августа – это праздник в честь перенесения в Константинополь из Эдессы нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.
По преданию, правитель города Эдесса (по-другому Едесса) Авгарь тяжело заболел. Ничего ему не помогало излечиться, осталась только одна надежда – на чудо. Как вдруг до него дошла молва о чудесах, которые сотворяет Христос. Больной правитель уверовал в Иисуса и направил вместе с живописцем Ананием письмо с просьбой исцелить его. И если Христос не сможет явиться к нему, то Ананий должен изобразить Спасителя для господина.
Но живописец не смог подойти к Иисусу из-за окружившего того людей. Тогда Спаситель подозвал Анания к себе, передал письмо для Авгаря, пообещал прислать ученика для наставления во спасении. Он также попросил воду и убрус – полотенце, холст. Умывшись, Христос приложил убрус к лицу и на том отразился лик Спасителя.
Вскоре правитель Авгарь исцелился, а приехавший к нему апостол Фаддей крестил его. Нерукотворный образ установили над воротами в город, чтобы все ему поклонялись.
Но однажды один из потомков Авгаря отступил от веры и велел снять образ с ворот. Господь явился епископу Едесскому и велел скрыть Его лик. Так он и сделал. И о святыне никто не слышал многие годы. Пока в 545 году персидский царь Хозрой I не осадил Едессу. И тогда, по преданию, епископу явилась Пресвятая Богородица – она сказала достать из замурованной стены образ Христа, который должен спасти город от неприятеля. И якобы после совершения крестного хода с нерукотворным образом войско захватчика отступило.
Слава о святыне разнеслась по всему Востоку. И 29 августа 944 года император Константин Багрянородный выкупил образ и перенес в Константинополь.
Утром 29 августа верующие ходят в храм на службу. Туда же приносят с собой плоды нового урожая, чтобы освятить и поблагодарить за них Бога. Несут многое – и созревшие орехи, и хлеб из новой пшеницы, и яблоки, и многое другое, что не успели освятить во время первых двух Спасов.
Ореховый Спас не принято было праздновать с размахом. Ведь в конце августа уже наступали холода, много нужно было сделать. Поэтому и лениться в этот праздник было не принято – крестьяне шли в поле и огород, чтобы собрать урожай, делали заготовки на зиму, чистили колодцы. А хозяйки пекли пироги и хлеб из нового зерна, ткали полотна, накрывали стол.
Согласно старой традиции, на Ореховый Спас нужно было обязательно попробовать все блюда на столе. Тогда весь грядущий год будет изобильным и счастливым. А вот изготовленные в этот день веники из орешника, по поверью, должны были защитить от сглаза и хворей.
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