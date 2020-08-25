Окно в Европу и не только. Какие еще страны планируют открыть для путешествий?

В правительстве готовят новый список стран, которые могут открыть для международного сообщения. Об этом "Известиям" рассказали источники в крупных российских авиакомпаниях. Среди возможных стран – традиционно популярные у туристов из России направления. Рассказываем, куда планируют возобновить полеты, какие направления откроют "не для всех" и почему эксперты не ждут, что в Египет массово поедут туристы.
Точный список пока неизвестен. Но в правительстве рассматривают возможность открыть для российских бортов Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Китай. Именно эти направления на заседании федерального оперштаба 18 августа поручили проработать Росавиации и Роспотребнадзору, рассказали "Известиям" источники в авиакомпаниях и аэропортах.
Причем в Египте на первом этапе самолеты принимать будет только Каир, а в Китае для российских судов откроют только Шанхай, уточнили собеседники.
Значит, скоро все поедут отдыхать в Египет?
Похоже, что нет. Эксперты вообще не ждут большого прироста пассажиропотока, даже если обсуждаемые направления откроются разом. Тем более, как рассказали изданию в авиакомпаниях, большинство туристов уже выбрали варианты из доступных и купили путевки на август и сентябрь. Авиаперевозчики полагают, что расширение списка стран уже ощутимо не скажется на отрасли.
Египет же, судя по всему, вообще открывают вовсе не для туристов. Из Каира, куда рассматривают возможность направить рейсы, слишком долго добираться до Красного моря, поэтому большого наплыва туристов ждать не стоит, считают авиаперевозчики.
Представитель одной из чартерных авиакомпаний рассказал "Известиям", что на первом этапе основную долю пассажиропотока в Египет составят студенты из этой страны, которые учатся в российских вузах.
Значит, полечу отдыхать во Францию
Судя по всему, тоже не получится. Страны Евросоюза, если и будут открывать, то сначала только для ограниченного круга лиц, считают авиаперевозчики. По мнению экспертов, возобновлять полеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут по "швейцарскому" сценарию: сейчас в Швейцарию пускают только с видом на жительство.
А это значит, что полететь в европейские страны на первом этапе можно будет лишь с видом на жительство, разрешением на работу или медицинским направлением.
Пока неизвестно. Ожидалось, что список объявят еще в конце прошлой недели, рассказали изданию собеседники. Но этого не случилось, а потому итогов теперь ждут после очередного заседания оперштаба, которое пройдет 25 августа. Так что новостей о новых направлениях стоит ждать в ближайшее время.
В самом оперштабе информацию о готовящемся открытии не подтвердили, но и не опровергли. В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой лишь сообщили, что пока по этому вопросу "нет новых решений".
Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Комментарии