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Окно в Европу и не только. Какие еще страны планируют открыть для путешествий?

, ИА "Амител"
К Турции скоро, возможно, добавится Египет
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В правительстве готовят новый список стран, которые могут открыть для международного сообщения. Об этом "Известиям" рассказали источники в крупных российских авиакомпаниях. Среди возможных стран – традиционно популярные у туристов из России направления. Рассказываем, куда планируют возобновить полеты, какие направления откроют "не для всех" и почему эксперты не ждут, что в Египет массово поедут туристы.

1
В какие страны можно будет полететь?

Точный список пока неизвестен. Но в правительстве рассматривают возможность открыть для российских бортов Францию, Венгрию, Мальту, Кипр, Иорданию, Египет и Китай. Именно эти направления на заседании федерального оперштаба 18 августа поручили проработать Росавиации и Роспотребнадзору, рассказали "Известиям" источники в авиакомпаниях и аэропортах.

Причем в Египте на первом этапе самолеты принимать будет только Каир, а в Китае для российских судов откроют только Шанхай, уточнили собеседники.

2

Значит, скоро все поедут отдыхать в Египет?

Похоже, что нет. Эксперты вообще не ждут большого прироста пассажиропотока, даже если обсуждаемые направления откроются разом. Тем более, как рассказали изданию в авиакомпаниях, большинство туристов уже выбрали варианты из доступных и купили путевки на август и сентябрь. Авиаперевозчики полагают, что расширение списка стран уже ощутимо не скажется на отрасли.

Египет же, судя по всему, вообще открывают вовсе не для туристов. Из Каира, куда рассматривают возможность направить рейсы, слишком долго добираться до Красного моря, поэтому большого наплыва туристов ждать не стоит, считают авиаперевозчики.

Представитель одной из чартерных авиакомпаний рассказал "Известиям", что на первом этапе основную долю пассажиропотока в Египет составят студенты из этой страны, которые учатся в российских вузах.

3

Значит, полечу отдыхать во Францию

Судя по всему, тоже не получится. Страны Евросоюза, если и будут открывать, то сначала только для ограниченного круга лиц, считают авиаперевозчики. По мнению экспертов, возобновлять полеты во Францию, Венгрию и на Мальту будут по "швейцарскому" сценарию: сейчас в Швейцарию пускают только с видом на жительство.

А это значит, что полететь в европейские страны на первом этапе можно будет лишь с видом на жительство, разрешением на работу или медицинским направлением.

4
Когда откроют новые направления?

Пока неизвестно. Ожидалось, что список объявят еще в конце прошлой недели, рассказали изданию собеседники. Но этого не случилось, а потому итогов теперь ждут после очередного заседания оперштаба, которое пройдет 25 августа. Так что новостей о новых направлениях стоит ждать в ближайшее время.

В самом оперштабе информацию о готовящемся открытии не подтвердили, но и не опровергли. В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой лишь сообщили, что пока по этому вопросу "нет новых решений".

5
Куда уже сейчас можно полететь?
Россия закрыла международное сообщение еще в марте из-за пандемии коронавируса. Больше четырех месяцев выполнялись только вывозные рейсы, чтобы доставить на родину россиян и иностранных граждан.
 
С 1 августа у россиян появилась возможность полететь в Великобританию, Турцию (только Стамбул) и Танзанию. Позднее, 10 августа, Россия открыла и курортные турецкие направления: Анталью, Даламан и Бодрум. 15 августа к странам добавилась и Швейцария, но полететь туда, как мы уже говорили, могут лишь обладатели вида на жительство.
6
Откуда самолеты летают за рубеж?
На данный момент только аэропорты шести российских городов открыли международное сообщение. С 1 августа, когда международное сообщение возобновили, рейсы выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. 20 августа Росавиация пополнила этот список, открыв зарубежные рейсы в аэропортах Новосибирска, Казани и Калининграда.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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