Реформа с пробуксовкой. Когда начнут действовать новые тарифы ОСАГО?

24 августа в России начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Предполагалось, что с этого дня тарифы будут устанавливать не для региона в целом, а индивидуально для каждого водителя. На деле же все пока осталось по-прежнему: страховщики просто не могут работать по новым правилам. Рассказываем, когда, наконец, ОСАГО начнут считать по-новому, из-за чего реформа откладывается и сколько будет стоить страховой полис.
Закон, вступивший в силу 24 августа, кардинально меняет систему расчета тарифов. Теперь стоимость ОСАГО будет индивидуальной для каждого водителя, исходя из количества нарушений ПДД. Но это не единственный фактор: страховщики также будут учитывать возраст и назначение автомобиля (личный он или рабочий), пробег и даже семейное положение и наличие несовершеннолетних детей у водителя. Последний пункт вызвал немало споров среди автолюбителей. Но страховщики пеняют на статистику, по которой водители с детьми реже становятся виновниками ДТП. Кстати, в Европе водители с детьми тоже платят за страховку меньше. По такой же логике при расчете стоимости учитывают и семейное положение.
На деле факторов может быть и больше: их полный перечень компании определят самостоятельно. Точно не будут учитывать только национальную и религиозную принадлежность, вероисповедание и должностное положение водителя.
Все будет зависеть от риск-факторов. Для многих стоимость ОСАГО вообще не изменится. Центробанк не устанавливал новые цены, а лишь расширил тарифный коридор на 10% в обе стороны: повысил максимальную стоимость и понизил минимальную. Это значит, что самые аккуратные водители действительно начнут платить меньше. Тем же, кто регулярно нарушает ПДД, новый полис обойдется дороже.
Для такси коридор расширили еще больше – на 30% в обе стороны. Связано это с тем, что таксисты, согласно данным ГИБДД, гораздо чаще становятся виновниками ДТП. Для общественного транспорта верхний порог и вовсе остался прежним, а минимальную стоимость ОСАГО понизили на 5%.
Нормативная база оказалась не готова к тому, чтобы страховщики сразу смогли работать по новым правилам. Например, сейчас страховые компании просто не могут получить информацию о нарушениях ПДД и административных делах водителей.
По задумке, предоставлять данные должна ГИБДД. Но сейчас Госавтоинспекция по закону может передавать в Российский союз автостраховщиков (РСА) только сведения об автомобилях, авариях и водительских удостоверениях. Чтобы РСА мог узнавать еще и о нарушениях водителем ПДД, необходимы дополнительные поправки в законодательство. Но их пока не приняли.
Кроме того, постановление от Центробанка о расширении тарифов все еще не зарегистрировали в Минюсте. Сделано это будет только в течение ближайшей недели, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники в министерстве. Еще 10 дней понадобится для того, чтобы постановление вступило в силу.
А потому реальных изменений стоит ждать не раньше, чем через две недели.
Минимальная стоимость ОСАГО, когда изменения все-таки начнут действовать, составит 2471 рубль. А самая дорогая страховка обойдется в 5436 рублей. Но сейчас, пока реформа "буксует", тарифный коридор ОСАГО в России все тот же – от 2746 до 4942 рублей.
Комментарии
Ввиду нехватки мощности печатного станка ,ЦБ вводит дополнителные пункты по ужесточению льгот страхователю в целях повышения стоимости ОСАГО.
В итоге - средняя температура по больнице повышается.
Все заботой о народе пронизано !