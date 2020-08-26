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Вопрос дня



Реформа с пробуксовкой. Когда начнут действовать новые тарифы ОСАГО?

, ИА "Амител"
Закон вступил в силу, но изменений придется подождать
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

24 августа в России начали действовать новые правила расчета стоимости ОСАГО. Предполагалось, что с этого дня тарифы будут устанавливать не для региона в целом, а индивидуально для каждого водителя. На деле же все пока осталось по-прежнему: страховщики просто не могут работать по новым правилам. Рассказываем, когда, наконец, ОСАГО начнут считать по-новому, из-за чего реформа откладывается и сколько будет стоить страховой полис.

1
Как водишь, так и заплатишь

Закон, вступивший в силу 24 августа, кардинально меняет систему расчета тарифов. Теперь стоимость ОСАГО будет индивидуальной для каждого водителя, исходя из количества нарушений ПДД. Но это не единственный фактор: страховщики также будут учитывать возраст и назначение автомобиля (личный он или рабочий), пробег и даже семейное положение и наличие несовершеннолетних детей у водителя. Последний пункт вызвал немало споров среди автолюбителей. Но страховщики пеняют на статистику, по которой водители с детьми реже становятся виновниками ДТП. Кстати, в Европе водители с детьми тоже платят за страховку меньше. По такой же логике при расчете стоимости учитывают и семейное положение.

На деле факторов может быть и больше: их полный перечень компании определят самостоятельно. Точно не будут учитывать только национальную и религиозную принадлежность, вероисповедание и должностное положение водителя.

2
ОСАГО станет дороже или дешевле?

Все будет зависеть от риск-факторов. Для многих стоимость ОСАГО вообще не изменится. Центробанк не устанавливал новые цены, а лишь расширил тарифный коридор на 10% в обе стороны: повысил максимальную стоимость и понизил минимальную. Это значит, что самые аккуратные водители действительно начнут платить меньше. Тем же, кто регулярно нарушает ПДД, новый полис обойдется дороже.

Для такси коридор расширили еще больше – на 30% в обе стороны. Связано это с тем, что таксисты, согласно данным ГИБДД, гораздо чаще становятся виновниками ДТП. Для общественного транспорта верхний порог и вовсе остался прежним, а минимальную стоимость ОСАГО понизили на 5%.

3
Почему закон есть, но ничего не изменилось?

Нормативная база оказалась не готова к тому, чтобы страховщики сразу смогли работать по новым правилам. Например, сейчас страховые компании просто не могут получить информацию о нарушениях ПДД и административных делах водителей.

По задумке, предоставлять данные должна ГИБДД. Но сейчас Госавтоинспекция по закону может передавать в Российский союз автостраховщиков (РСА) только сведения об автомобилях, авариях и водительских удостоверениях. Чтобы РСА мог узнавать еще и о нарушениях водителем ПДД, необходимы дополнительные поправки в законодательство. Но их пока не приняли.

Кроме того, постановление от Центробанка о расширении тарифов все еще не зарегистрировали в Минюсте. Сделано это будет только в течение ближайшей недели, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники в министерстве. Еще 10 дней понадобится для того, чтобы постановление вступило в силу.

А потому реальных изменений стоит ждать не раньше, чем через две недели.

4
Во сколько обойдется страховой полис?

Минимальная стоимость ОСАГО, когда изменения все-таки начнут действовать, составит 2471 рубль. А самая дорогая страховка обойдется в 5436 рублей. Но сейчас, пока реформа "буксует", тарифный коридор ОСАГО в России все тот же – от 2746 до 4942 рублей.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

26.08.2020 08:38
CALIBR

Ввиду нехватки мощности печатного станка ,ЦБ вводит дополнителные пункты по ужесточению льгот страхователю в целях повышения стоимости ОСАГО.
В итоге - средняя температура по больнице повышается.

26.08.2020 08:51
Пионэру

Все заботой о народе пронизано !

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