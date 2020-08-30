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Не ходить в церковь и на кладбище. Что нельзя делать в день Мирона

, ИА "Амител"
Зачем 30 августа сжигали старые вещи?
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Народный праздник – день Мирона отмечают 30 августа. Еще одно название праздника – Мирон Ветрогон. В этот день на Руси помогали вдовам и сиротам и старались не ходить в церковь и на кладбище. А еще устраивали "похороны мух". Кто такой Мирон и что нужно было сделать в этот день, чтобы ушли болезни и печали, – в материале amic.ru.

1
Кто такой Мирон?

Мирон – это святой мученик, который жил в Ахее (Греция) в III веке. Он служил пресвитером (священником) и славился своим добрым отношением к людям и кротким нравом.

Однажды местный игемон Антипатр вошел в христианский храм, чтобы взять в плен собравшихся там людей и предать их мучениям. Мирон заступился за прихожан и обвинил правителя в жестокости. Тогда Антипатр пришел ярость и приказал своим воинам схватить пресвитера. Мирона пытали и бросили в раскаленную печь. Но произошло чудо: он вышел из огня невредимым. Тогда игемон велел отдать его на растерзание диким зверям, но и те святого не тронули. В бешенстве Антипатр убил самого себя, не в силах вынести своего бессилия. А святого Мирона отвели в Кизик, где ему отсекли голову мечом.

2
А почему Мирона прозвали Ветрогоном?

На Руси 30 августа обычно дул ветер, именно поэтому этот день и стали называть Ветрогоном. Наши предки верили, что погоду на Мирона можно предсказать на Тихона Страстного (26 августа). Говорили "Тихон дует тихо – и Мирон отдыхает". А еще считалось, что если утром бывала роса и туман, то можно было ждать хорошей погоды.

3
Что принято делать в день Мирона?

В этот день на Руси было принято помогать вдовам, сиротам. Не забывали и о домах, где не было хозяина. Помогали делать заготовки на зиму, убирались в доме, запахивали землю, сажали озимые, чинили крышу, рубили дрова. Именно поэтому праздник имел еще одно название – "Вдовьи помочи". Говорили: "На вдовий двор хоть щепку кинь". Обычно вдовьи помочи заканчивались совместным обедом, который тоже собирался и готовился вскладчину. Также каждая семья несла что-то из своих запасов обездоленным.

В этот день начинался активный листопад. Наши предки спешили заканчивать полевые работы.

Молодежь устраивала "похороны мух". Насекомых клали в самодельные гробики и закапывали в землю. Все это сопровождалось песнями и плясками. Обряд символизировал конец лета и наступление холодов.

А еще был обычай сжигать на заднем дворе старые вещи. Так якобы уходили болезни, скорби и печали. А чтобы уберечься от новых напастей, делали обереги из дерева и сухой травы.

Пытались защитить от недугов и маленьких детей. Для этого на пороге дома малышей окатывали водой из ведра.

4
Что нельзя делать на Мирона?

30 августа хозяйки делали домашние заготовки. Ну а чтобы они не испортились, нельзя было ходить на кладбище, в церковь и поминать черта.

Также на Мирона долго не смотрелись в зеркало: боялись оставить красоту в зазеркалье.

5
Приметы в день Мирона
  • Солнце садится в тучу – в ближайшие дни будет дождливо.
  • Последний журавль улетел 30 августа – значит, на праздник Покрова будет достаточно холодно.
  • На Мирона не отсеешься – на следующий год соберешь одни цветочки.
  • Сажа в печной трубе падает – к сырой погоде.
  • Пламя керосиновой лампы искрится и похоже на гриб – к дождю.
  • Звезды кажутся маленькими – к перемене направления ветра и непогоде.
  • Лягушки выходят на сушу и прыгают – к туману или перед дождем.
  • Если ночной туман не стелется по поверхности воды, а поднимается вверх, это предвещает ухудшение погоды.
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Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

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