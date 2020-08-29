Осенний дождь, холодный ветер и слякоть – это не повод прекратить наряжаться, зарыться в плед и никуда не выходить до следующего лета. Самое время прикупить модные свитеры, платья и другие теплые осенние вещи. Что надевать осенью 2020 года, чтобы быть в центре внимания, – смотрите обзор amic.ru.

Свитеры

Фото: kleo.ru

Осенью 2020 года в тренде останутся свитеры. Вязаная одежда настолько пришлась по вкусу модницам, что они не готовы расстаться с этим атрибутом гардероба. В повседневных луках можно использовать яркие модели свитеров или водолазок, а вот для офиса можно подобрать более спокойные фасоны.

Ковровая расцветка

Фото: moddam.ru

В моде этой осенью – расцветка "бабушкин ковер". Не бойтесь покупать костюмы, платья или кофты таких тонов. Вы точно притянете к себе взгляды прохожих.

Бахрома

Фото: wowfashionable.ru

А еще в тренде – бахрома. Она может быть длинной, короткой, металлической, кожаной, бархатной, цветной, в виде лент, перьев и жгутов. Смело покупайте юбки, брюки, платье, сумки, верхнюю одежду и кофты с бахромой. Это веяние подходит для любого роста и любого типу фигуры. А вообще можно "расчехлить" свои старые запасы и поискать вещи с бахромой там. Ведь все мы знаем, что все новое – это хорошо забытое старое.

Животный принт

Фото: pinterest.ru

Анималистичный принт стал одним из модных трендов лета 2020 года. Он будет актуален и осенью. И если в прошлом году мы активно носили "леопард" и "змею", то в этом году переходим на зебру. Если вы еще не успели сделать этого летом.

Расстегнутая рубашка

Фото: salealiexpress.ru

Рубашки никогда не выйдут их моды. Но носить их будут по-разному. Этой осенью носим рубахи в качестве верхнего слоя (как тренч или куртку), расстегиваем все пуговицы. Главное – подобрать правильных "компаньонов". Например, красивый топ и брюки с завышенной талией. Сейчас в магазинах рубашки представлены из различных материалов, включая кожу или вельвет.

Металлические цепи

Фото: moddam.ru

Не забывайте об аксессуарах. А в моде нынче будут металлические цепи. Их можно носить на шее, на поясе и даже на обуви.

Кружево

Фото: fi.pinterest.com

Кружевные платья и юбки уже давно перестали быть вечерними нарядами. Они стали частью повседневного гардероба. Продолжится этот тренд и осенью 2020 года. Но можно носить кружевные, женственные и нежные вещи на контрасте с "грубыми". Например, с тяжелыми ботинками или свитерами грубой вязки.

Вырезы на талии

Фото: ya-zhenschina.ru

А вот смелые девушки могут надевать платья с вырезами на талии или животе. Они могут быть асимметричными, скромными или же, напротив, вызывающими. Но будьте осторожны, для таких нарядов нужно обладать хорошей фигурой.

Трикотажные платья

Фото: instagram.com/rita.tesla

Идеальным спутником грядущей осени станут трикотажные платья. Обтягивающие фигуру или свободного кроя – они красиво сочетаются с туфлями-лодочками на каблуке, с высокими сапогами-ботфортами или сапогами с широким голенищем. Да и в таком платье вы будете чувствовать себя удобно.

Латекс

Фото: moddam.ru

Знаменитые кутюрье предлагают модницам носить латекс. Можно надевать платья с драпировкой, длинные юбки в пол, костюмы. Носить его можно по-разному: в сочетании с классическими жакетами и с открытыми бра-топами. Максимально закрытые наряды создают эффект неприступности. А еще взбудоражат фантазию и сделают вас интересной для окружающих.

Галстуки

Фото: marieclaire.ru

Продолжаем перенимать аксессуары из мужского гардероба. Дизайнеры заявляют, что они идеальны в образах на каждый день: и с костюмами в офис, и с джинсами, и даже в вечерних нарядах.