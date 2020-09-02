Народный праздник – Самойлов день – отмечают 2 сентября. Это день на Руси считали мужским праздником, поэтому женщины старались угодить своим мужьям вкусным обедом. Но было и много запретов, которые народ старался не нарушать, чтобы не накликать беды. Откуда взялся этот праздник и что нельзя делать 2 сентября по народным поверьям – читайте в материале amic.ru.
На самом деле Самойлов день – это народное название праздника. Однако по церковному календарю Православная церковь 2 сентября вспоминает библейского пророка Самуила, который жил в XI веке до нашей эры. По преданию, он появился на свет благодаря молитве своей матери.
С трех лет он был на попечении первосвященника и судьи Илии. Согласно преданию, в юные годы Самуилу было видение, в котором Бог предрек кару нечестивым сыновьям судьи Илии. Именно тогда Самуил стал пророком.
Правление Илии называют слабым и неэффективным, так как при нем и государственная, и религиозная жизнь израильтян пала, а народ пережил поражение со стороны филистимлян и лишился Ковчега Завета – величайшей святыни.
В тяжелые времена Самуил созвал народ в Массифе, поднял его дух и ему удалось свергнуть филистимское иго. Самуил стал править народом, встал на место верховного судьи и был им до преклонных лет.
В старости Самуил поставил судьями над Израилем своих сыновей. Однако они были не такими справедливыми и честными как их отец. Чтобы не возродилось прежнее бесправие, народ попросил Самуила поставить им царя. Тогда он назначил правителем Саула. Но тот не оправдал ожиданий и причинил Самуилу много огорчений. И пророк тайно помазал другого царя – Давида, на которого ему указал Господь.
Умер Самуил на 88-м году жизни. И, согласно преданию, его смерть оплакивал весь народ.
На Руси 2 сентября работали не покладая рук. На Самойлов день уже поспевали в лесу опята, и народ шел за ними в лес. Женщины собирали с огорода последние плоды урожая, в основном морковь и свеклу. Согласно народному поверью, считалось, чем ниже хозяйка наклонится к грядке, тем больше сил она ей придаст.
У славян пророк Самуил был заступником сильного пола. Оттого и праздник считали мужским. Поэтому жены в этот день всячески старались угодить хозяину и по традиции готовили вкусный обед. На стол в этот день принято было подавать жареную картошку с грибами. А дочери дарили своим отцам сшитую рубаху.
В народе в этот день принято было молиться о хорошей погоде. Ведь приближалась зима, нужно было быстрее завершать работы в поле и заготавливать урожай. А дождливая погода только бы мешала.
Новые знакомства в этот день лучше не заводить. Иначе, по народному поверью, этот новый знакомый навредит в будущем.
Волосы и ногти 2 сентября стричь было нельзя. В народе верили, что так можно укоротить свою жизнь или привлечь ненастье.
Ругаться и сквернословить на Самойлов день было не принято. Считалось дурной приметой.
Самым главным запретом было не оставлять детей без присмотра. По поверью, к ребенку могли прицепить злые духи, напугать или наслать серьезные болезни.
- Много рябины уродилось – быть хорошей погоде.
- Если журавли 2 сентября летят неспешно, то будет теплая осень.
- Плывущие низко облака – предвестники ненастья.
- Чтобы деньги в доме водились, нужно утром в Самойлов день расчесать волосы деревянным гребнем.
- Загаданное 2 сентября желание обязательно сбудется.
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