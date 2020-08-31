1 сентября 2020 года – в первый день осени – в Алтайском крае будет солнечно и жарко. Согласно прогнозу алтайского ЦГМС, столбики термометра днем поднимутся до +30 градусов.
Утром в День знаний синоптики прогнозируют местами туманы, а днем будет преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.
Ранее начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых говорила, что с 29 августа по 4 сентября над районами региона установится антициклон, который принесет спокойную погоду без осадков. Температура воздуха с каждым днем постепенно будет повышаться. А вот 2 сентября по северо-восточным районам местами пройдет кратковременный дождь с грозой, но все так же будет жарко.
Напомним, 1 сентября в школах Алтайского края пройдут торжественные линейки. Присутствовать на них смогут только 1, 9 и 11 классы.
Читайте также в сюжете: День знаний-2020
Комментарии