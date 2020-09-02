Среда, 2 Сентябрь, 10:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,58
€ 88,15
22°

1000048 +0
Обь
297см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Вопрос дня



АТР-2020. Когда и как пройдет молодежный форум и что нового будет в этом году

, ИА "Амител"
Мероприятие впервые пройдет онлайн
Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В 2020 году из-за пандемии известный на всю страну молодежный форум "Алтай. Территория развития" пройдет в совершенно новом формате. Общаться со спикерами участники будут на виртуальной площадке буквально не выходя из дома. Но это еще не все новинки форума, который проводят вот уже в двенадцатый раз. Когда и как пройдет АТР в 2020 году, что интересного подготовили организаторы и можно ли еще подать заявку – читайте в материале amic.ru.

1
АТР изменился. Что нового?

Из офлайна – в онлайн

В 2020 году из-за пандемии форум "Алтай. Территория развития" впервые пройдет в онлайн-формате. На цифровой площадке создадут 12 виртуальных комнат, которые будут работать для участников одновременно. Организаторы подготовили 11 образовательных локаций и одну для культурно-творческого включения.

"На каждой образовательной площадке работает руководитель, модератор, АТР-лидер и техники. То есть те люди, которые будут обеспечивать бесперебойную работу нашего онлайн-пространства", – рассказала Екатерина Четошникова, начальник краевого управления молодежной политики.

Около сотни специалистов технического профиля будут работать над тем, чтобы участники без проблем могли общаться с экспертами, объединяться в мини-группы и выполнять задания. 

Три направления АТР

В 2020 году молодежный форум делится на три направления:

  • АТР-управленческий (он уже был);
  • АТР-социальный;
  • АТР-трудовой.

Участников ждут тренд-сессии, мастер-классы, лекции, общение с интересными людьми, которые поделятся своими историями успеха и представят их в виде универсальных кейсов.

Новые площадки

По словам Четошниковой, в этом году на АТР будут новые площадки. Одна из них – тренд-менеджмент. Она направлена на формирование управленческих компетенций. Еще будет площадка кадрового резерва – направление, которое позволяет сделать акцент на инициативах молодежи и создать условия для их поддержки.

Участвовать могут и дети

Расширили возрастной диапазон – в 2020 году подать заявку можно с 16 лет.

Можно пересмотреть

После окончания форума организаторы планируют опубликовать на YouTube видеозаписи всех образовательных треков, мотивационных сессий. "И потом можно будет в записи посмотреть всем, кто, может быть, не сможет присоединиться в режиме онлайн".

2
Когда будет молодежный форум АТР в 2020 году? 
Форум "Алтай. Территория развития" пройдет на выходных – 12 и 13 сентября 2020 года. А в пятницу, 11 сентября состоится онлайн-знакомство участников, организаторы протестируют работу виртуальной площадки.
3
Что интересного будет на форуме?

На образовательных площадках участники обсудят, как развивать инфраструктуру добровольчества, студенческое самоуправление, студотрядовское движение, массовый спорт, информационное пространство, молодежное предпринимательство и систему образования.

Также на АТР обсудят, как продюсировать творческие проекты, каким должен быть современный руководитель и многое другое.

"Помимо образовательной части форум насыщен спортивными и культурно-творческими площадками. В рамках АТР состоится посвящение в первокурсники алтайских студентов. Пройдет молодежный сейшн "Ночной безлимит" – это концертно-творческая программа. Она продлится несколько часов и позволит первокурсникам познакомиться с творческими коллективами, насладиться интеллектуальными играми, запланирован дискуссионный киноклуб, пройдет турнир по киберспорту. В общем, будет много зажигательных форматов, которые ждут нашу молодежь", – добавила Четошникова.

С полной программой АТР можете ознакомиться здесь.

4
А какие эксперты в этом году?

По словам Четошниковой, дистанционный формат дал организаторам больше возможностей по привлечению экспертов. Ведь далеко не все зарубежные и московские гости могли прилететь на Алтай, чтобы поучаствовать очно. А онлайн-встречи позволили пересечься спикерам и участникам, находящимся на большом расстоянии. Среди экспертов в этом году:

  • Максим Батырев, известный российский менеджер, основатель компании Batyrev Consulting Group, автор бестселлеров "45 татуировок менеджера", "45 татуировок личности", обладатель премий "Коммерческий директор года", "Менеджер года", "Бизнес-автор года". Расскажет о том, как достичь сверхрезультатов.
  • Дмитрий Губерниев, телеведущий, комментатор, сотрудник спортивного телеканала "МАТЧ.ТВ". Расскажет о том, как молодежи достичь успеха в профессиональной деятельности.
  • Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Его доклад будет о том, как трансформация студенческой жизни в период COVID-19 стала вызовом молодежной политике.
  • Динара Токтосунова, руководитель видеоагентства Ruptly, которое входит в медиасеть Russia Today. Расскажет, как организовать эксклюзивные съемки, сколько стоит новостной видеоконтент, как стать стрингером и в чем сложность работы российских журналистов за рубежом. 
  • Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии и продвижению издательского дома "Коммерсантъ". Она поделится опытом, как должны работать СМИ в эпоху смартфонов, чтобы увеличить охват и привлечь внимание аудитории.
  • Роман Масленников, директор агентства "Взрывной PR". Этот эксперт расскажет, как раскрутить свою идею и личный бренд без вложений.
  • Кирилл Любин, основатель школы детской безопасности Familysafe, владелец студии персонального тренинга WSD Studio. Он поделится опытом, как предпринимателю пережить сложности и не сломаться.
  • Игорь Носов, руководитель специальных образовательных проектов "Деловая среда", финалист "Лидера России". 
  • Тимур Махаммадиев (Рагга), тренер по речи, развитию харизмы, руководитель тренинг-центра "10 историй". Он поделится опытом, как продавать в формате онлайн-выступлений.
  • Дина Гайзатуллина, гендиректор кадастрового центра "Земля", председатель Ассоциации молодежных правительств России. Она расскажет о стилях лидерства, необходимых качествах и особенностях работы в команде.
  • Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента при Госдуме Федерального Собрания РФ. Расскажет о том, зачем нужна инициатива и с кем в партнерстве ее реализовывать.

Это далеко не все эксперты, с которыми удастся пообщаться участникам АТР. Полный список можно увидеть на сайте форума. К тому же организаторы еще держат интригу по некоторым спикерам, о которых объявят позже.

5
И кто может поучаствовать в форуме в 2020 году?

В 2020-м организаторы увеличили возрастной диапазон участников и разрешили регистрироваться несовершеннолетним. Отправить заявку на АТР могут желающие от 16 до 30 лет. Однако в этот раз к образовательным программам могут присоединиться и люди старше 30 (хотя в очном формате их не допускали).

На данный момент зарегистрировано около двух тысяч человек, после конкурсного отбора организаторы ожидают, что станет около 1,5 тысячи.

Как отметила Екатерина Четошникова, в этом году на форуме регистрируются не только жители Алтайского края, но и со всей страны. Кстати, участвовать могут и иностранцы. "Когда происходит международное взаимодействие, есть возможность обмениваться теми историями развития, которые есть на территории других стран. Поэтому иностранные участники точно будут", – заверила Четошникова.

6
А стать участником еще можно?
Да. Прием заявок на молодежный форум продлили до 6 сентября 2020. Возможность подавать и редактировать заявки на конкурс грантов будет доступна до 23:59 по мск. Чтобы попасть на АТР, нужно зарегистрироваться в информационной системе "Молодежь России", выбрать там форум "Алтай. Территория развития" и оставить заявку. После этого на конкурсной основе пройдет отбор участников. 
7
Что такое АТР?
"Алтай. Территория развития" – молодежный форум, площадка для молодых кадров региона, работающих на развитие своих территорий. Форум проходит при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, аппарата полпреда в СФО. В 2020 году АТР пройдет в Алтайском крае в двенадцатый раз.
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
09:55
Умерла актриса Ирина Печерникова 0
09:43
АТР-2020. Когда и как пройдет молодежный форум и что нового будет в этом году 0
09:32
В ЗАТО Сибирском установили пешеходный фонтан с подсветкой 0
09:19
Россиянин отрубил племяннице пальцы из-за разбитого телефона 3
09:05
Выборы 13 сентября 2020 года. Кого будем выбирать в Алтайском крае? 4
08:54
Еще один пациент с коронавирусом скончался в Республике Алтай 0
08:41
Такая сейчас беда. Бизнесмены Барнаула продают спортклубы и уходят в сельское хозяйство 7
08:30
Умер народный артист России Борис Клюев 4
08:17
Ученые назвали новый способ похудения 1
08:05
Квест, диктант и пазл. Как в Алтайском крае отметят окончание Второй мировой войны 4
07:55
"Самое страшное время для родителей". Анекдоты о современной школе 0
07:47
"Здесь ты бомжара несчастная". Автор "Дневника Хача" рассказал о жизни в Америке 7
07:32
Жительница Барнаула задолжала по алиментам 800 тысяч рублей 16
07:18
Онколог назвал три симптома, которые нельзя игнорировать 0
07:03
Шукшинский фестиваль 2020. А где смотреть? А что показывают? А кто-то приехал? 1
06:48
Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией 0
06:33
О мышах и не только. В Барнауле презентовали новый спектакль от питерского режиссера 0
06:16
Народные приметы. Что нельзя делать 2 сентября, чтобы не навлечь несчастье 0
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 2 сентября 0
23:55
Такой день. Рост безработицы в Алтайском крае и новая школа в Барнауле 1
23:27
Ефремов назвал фейковым видео, на котором его выводят с места водителя после аварии 0
23:04
Работница сочинского кафе забросала посетителей пивными кружками 1
22:51
В ВОЗ призвали научиться жить с коронавирусом, а не ожидать вакцину 0
22:34
Польша планирует открыть авиасообщение с Россией 0
22:05
"Не видел перед собой чудовища". Депардье рассказал о веселых встречах с Путиным 2
21:54
Жириновский признался в любви к группе "Сектор газа" 0
21:29
Учреждения соцобслуживания в Алтайском крае готовят к отопительному сезону 0
21:07
Жителей Новосибирска возмутила кондуктор с матерной надписью на футболке 10
20:51
Мошенники оформили кредит и похитили у жителя Барнаула почти 160 тысяч рублей 0
20:31
Врачи обеспокоены ростом детской наркомании в Алтайском крае 5
20:06
Михаил Ефремов рассказал, что выпил бутылку водки перед смертельным ДТП 2
19:47
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 156 0
19:28
Почти килограмм конопли изъяли полицейские у двух жителей Горного Алтая 0
19:08
Белоруссия может закрыть границы для западных стран 1
18:54
Сибирским школьникам предложили провести уроки на улице из-за выборов губернатора 0
18:27
Владимир Путин заявил о возвращении системы образования к привычной работе 0
18:08
Советы от профи. Как выстоять автосервисам в период пандемии 1
17:51
Торжественная линейка для будущих инженеров и полицейских прошла в Барнауле 0
17:42
Серьезное ДТП произошло на Змеиногорском тракте в Барнауле 1
17:29
Безработица выросла в Алтайском крае 0
17:14
Сухо и жарко будет в Алтайском крае в ближайшие дни 0
17:03
Зачетные практики. Алтайский край вошел в число лучших в России по опыту экспорта 1
16:54
"Раз чихнул и домой". Подслушано на школьной линейке в Барнауле 9
16:43
Лавров ответил на обвинения западных стран по ситуации с Навальным 6
16:30
Россиянин зарезал жену на глазах у малышей в детсаду 0
16:16
Барнаульцы рассказали о нескольких проблемных участках на городских дорогах 7
16:05
Сокращение населения России в 2020 году поставит 14-летний рекорд 9
15:53
Новую школу с уникальным оборудованием открыли в Барнауле 10
15:41
Жителя Алтайского края задержали за попытку дать взятку на таможне 0
15:28
Роскошь не для всех. Кому разрешили внесудебное банкротство и как оно будет работать 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.