В 2020 году из-за пандемии известный на всю страну молодежный форум "Алтай. Территория развития" пройдет в совершенно новом формате. Общаться со спикерами участники будут на виртуальной площадке буквально не выходя из дома. Но это еще не все новинки форума, который проводят вот уже в двенадцатый раз. Когда и как пройдет АТР в 2020 году, что интересного подготовили организаторы и можно ли еще подать заявку – читайте в материале amic.ru.
Из офлайна – в онлайн
В 2020 году из-за пандемии форум "Алтай. Территория развития" впервые пройдет в онлайн-формате. На цифровой площадке создадут 12 виртуальных комнат, которые будут работать для участников одновременно. Организаторы подготовили 11 образовательных локаций и одну для культурно-творческого включения.
"На каждой образовательной площадке работает руководитель, модератор, АТР-лидер и техники. То есть те люди, которые будут обеспечивать бесперебойную работу нашего онлайн-пространства", – рассказала Екатерина Четошникова, начальник краевого управления молодежной политики.
Около сотни специалистов технического профиля будут работать над тем, чтобы участники без проблем могли общаться с экспертами, объединяться в мини-группы и выполнять задания.
Три направления АТР
В 2020 году молодежный форум делится на три направления:
- АТР-управленческий (он уже был);
- АТР-социальный;
- АТР-трудовой.
Участников ждут тренд-сессии, мастер-классы, лекции, общение с интересными людьми, которые поделятся своими историями успеха и представят их в виде универсальных кейсов.
Новые площадки
По словам Четошниковой, в этом году на АТР будут новые площадки. Одна из них – тренд-менеджмент. Она направлена на формирование управленческих компетенций. Еще будет площадка кадрового резерва – направление, которое позволяет сделать акцент на инициативах молодежи и создать условия для их поддержки.
Участвовать могут и дети
Расширили возрастной диапазон – в 2020 году подать заявку можно с 16 лет.
Можно пересмотреть
После окончания форума организаторы планируют опубликовать на YouTube видеозаписи всех образовательных треков, мотивационных сессий. "И потом можно будет в записи посмотреть всем, кто, может быть, не сможет присоединиться в режиме онлайн".
На образовательных площадках участники обсудят, как развивать инфраструктуру добровольчества, студенческое самоуправление, студотрядовское движение, массовый спорт, информационное пространство, молодежное предпринимательство и систему образования.
Также на АТР обсудят, как продюсировать творческие проекты, каким должен быть современный руководитель и многое другое.
"Помимо образовательной части форум насыщен спортивными и культурно-творческими площадками. В рамках АТР состоится посвящение в первокурсники алтайских студентов. Пройдет молодежный сейшн "Ночной безлимит" – это концертно-творческая программа. Она продлится несколько часов и позволит первокурсникам познакомиться с творческими коллективами, насладиться интеллектуальными играми, запланирован дискуссионный киноклуб, пройдет турнир по киберспорту. В общем, будет много зажигательных форматов, которые ждут нашу молодежь", – добавила Четошникова.
С полной программой АТР можете ознакомиться здесь.
По словам Четошниковой, дистанционный формат дал организаторам больше возможностей по привлечению экспертов. Ведь далеко не все зарубежные и московские гости могли прилететь на Алтай, чтобы поучаствовать очно. А онлайн-встречи позволили пересечься спикерам и участникам, находящимся на большом расстоянии. Среди экспертов в этом году:
- Максим Батырев, известный российский менеджер, основатель компании Batyrev Consulting Group, автор бестселлеров "45 татуировок менеджера", "45 татуировок личности", обладатель премий "Коммерческий директор года", "Менеджер года", "Бизнес-автор года". Расскажет о том, как достичь сверхрезультатов.
- Дмитрий Губерниев, телеведущий, комментатор, сотрудник спортивного телеканала "МАТЧ.ТВ". Расскажет о том, как молодежи достичь успеха в профессиональной деятельности.
- Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Его доклад будет о том, как трансформация студенческой жизни в период COVID-19 стала вызовом молодежной политике.
- Динара Токтосунова, руководитель видеоагентства Ruptly, которое входит в медиасеть Russia Today. Расскажет, как организовать эксклюзивные съемки, сколько стоит новостной видеоконтент, как стать стрингером и в чем сложность работы российских журналистов за рубежом.
- Анастасия Лобада, заместитель директора по цифровой стратегии и продвижению издательского дома "Коммерсантъ". Она поделится опытом, как должны работать СМИ в эпоху смартфонов, чтобы увеличить охват и привлечь внимание аудитории.
- Роман Масленников, директор агентства "Взрывной PR". Этот эксперт расскажет, как раскрутить свою идею и личный бренд без вложений.
- Кирилл Любин, основатель школы детской безопасности Familysafe, владелец студии персонального тренинга WSD Studio. Он поделится опытом, как предпринимателю пережить сложности и не сломаться.
- Игорь Носов, руководитель специальных образовательных проектов "Деловая среда", финалист "Лидера России".
- Тимур Махаммадиев (Рагга), тренер по речи, развитию харизмы, руководитель тренинг-центра "10 историй". Он поделится опытом, как продавать в формате онлайн-выступлений.
- Дина Гайзатуллина, гендиректор кадастрового центра "Земля", председатель Ассоциации молодежных правительств России. Она расскажет о стилях лидерства, необходимых качествах и особенностях работы в команде.
- Мария Воропаева, председатель Молодежного парламента при Госдуме Федерального Собрания РФ. Расскажет о том, зачем нужна инициатива и с кем в партнерстве ее реализовывать.
Это далеко не все эксперты, с которыми удастся пообщаться участникам АТР. Полный список можно увидеть на сайте форума. К тому же организаторы еще держат интригу по некоторым спикерам, о которых объявят позже.
В 2020-м организаторы увеличили возрастной диапазон участников и разрешили регистрироваться несовершеннолетним. Отправить заявку на АТР могут желающие от 16 до 30 лет. Однако в этот раз к образовательным программам могут присоединиться и люди старше 30 (хотя в очном формате их не допускали).
На данный момент зарегистрировано около двух тысяч человек, после конкурсного отбора организаторы ожидают, что станет около 1,5 тысячи.
Как отметила Екатерина Четошникова, в этом году на форуме регистрируются не только жители Алтайского края, но и со всей страны. Кстати, участвовать могут и иностранцы. "Когда происходит международное взаимодействие, есть возможность обмениваться теми историями развития, которые есть на территории других стран. Поэтому иностранные участники точно будут", – заверила Четошникова.
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